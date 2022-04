Porträt Martin Hug stand ein Vierteljahrhundert im Dienste der UPK – nun ruft das Segelboot Martin Hug war 25 Jahre im Sozialdienst der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel tätig. Nun geht er in Pension. Im Gespräch erzählt der gelernte Landwirt, was er mitnimmt und was ihn noch beschäftigt. Nora Bader Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Martin Hug, Leiter Sozialdienst UPK, geht nach über 25 Jahren in Pension. Kenneth Nars

Einen Stiftehalter, einen alten Bürostuhl und einen Kittel nimmt Martin Hug mit nach Hause, nebst Erinnerungen an viele bereichernde Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. 25 Jahre war er bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel tätig.

Das erzählt er an einem sommerlichen Nachmittag auf einer Bank auf dem Gelände der UPK. Die gesamte Zeit hat Hug im Sozialdienst gearbeitet, die vergangenen zehn Jahre als Leiter. Den Stiftehalter habe ihm sein Sohn zum Geburtstag aus Holz selbst gemacht. Der Bürostuhl gehört zum alten Inventar der Klinik und hat historischen Wert. Und den Kittel, den werde er sofort entsorgen, sagt Martin Hug und lacht.

«Den hatte ich für besondere Anlässe immer im Büro, in einer Leitungsfunktion braucht man so etwas.»

Zu Hause werde er ihn aber nicht mehr tragen. Per 1. April geht Martin Hug in Pension. Seine Nachfolge treten Jörg Müller und Benjamin Holinger an, die den Sozialdienst in einer Co-Leitung führen werden. Benjamin Holinger war bisher wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der sozialen Arbeit und Jörg Müller war Teamleiter im Sozialdienst.

«Landwirt zu lernen, war am naheliegendsten»

Seinen eigenen Bildungsweg beschreibt er als «nicht gradlinig». «Als ich mit 15 aus der Schule kam, wusste ich nicht recht, was ich werden soll.» Also habe er gewählt, was ihm damals am naheliegendsten erschienen sei. «Meine Freizeit verbrachte ich oft bei der Familie eines Freundes auf dem Bauernhof.» So kam es, dass Hug eine Bauernlehre machte.

«Schnell wurde mir aber klar, dass ich nicht mein Leben lang Landwirt sein möchte, also schloss ich eine kaufmännische Lehre an.» Auf dem dritten Bildungsweg kam er via Sozialpädagogik zur Sozialarbeit. Rückblickend beurteilt Martin Hug all diese Erfahrungen als Gewinn für die Arbeit im Sozialbereich.

Der Sozialdienst trägt vieles mit

«Psychische Erkrankungen können Menschen in soziale Problemlagen bringen oder soziale Probleme können zu psychischen Belastungen führen», so Hug. Der Sozialdienst trage vieles mit. «Die Sozialarbeit in den UPK fördert die Autonomie und gesellschaftliche Teilhabe.»

Um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten, müssten viele unterschiedliche Stellen zusammenarbeiten. Der Sozialdienst steht dafür unter anderem in Kontakt mit Einrichtungen aus dem Wohnbereich, mit IV-Stellen oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

Ihm sei es immer ein Anliegen gewesen, die soziale Dimension der Erkrankung mit in die interprofessionelle Behandlung einzubringen.

«Bei psychischen Erkrankungen leiden Angehörige oft mit.»

Ein wichtiges Anliegen seien ihm auch umfassende Angebote für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. «Sie sind Mitbetroffene und wichtige Bezugspersonen.» Die UPK habe sich in den vergangenen 25 Jahren von einer rein expertendominierten Therapie hin zu einer Behandlung mit starkem Einbezug der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen entwickelt, sagt er rückblickend. Er wünsche sich in Zukunft noch mehr solcher Angebote.

Besonders beschäftigt hätten ihn jeweils Fälle, bei denen Kinder involviert waren, so Hug. Sich von der Arbeit abzugrenzen, fiel daher nicht immer einfach und war ein Lernprozess. Die Work-Life-Balance sei ihm immer sehr wichtig gewesen. Aber: «Natürlich nimmt man auch mal etwas mit nach Hause.» Man müsse sich die Fähigkeit erhalten, mit den Patientinnen und Patienten mitfühlen zu können, ist er überzeugt. «Aber eben im Mass.»

Stellenabbau im 2013 war schwierige Zeit

In der Leitungsfunktion war er unter anderem verantwortlich für ein Team von rund 30 Mitarbeitenden. Die Arbeit des Sozialdienstes ist eine personenbezogene Arbeit und da seien engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut zentral. Er habe ein gutes Team aufbauen können.

Das war aber nicht ganz einfach. «Die schwierigste Zeit in meiner Karriere war im Jahr 2013», blickt Hug zurück. Damals hatte die Geschäftsleitung einen Stellenabbau beschlossen. «Das war in den Anfängen meiner Leitungsfunktion. Wir mussten Kolleginnen und Kollegen entlassen», sagt Hug. Die Folge sei gewesen, dass weitere Mitarbeitende den Sozialdienst verliessen.

«Die Stimmung war im Keller, das Vertrauen verloren. Wir brauchten Jahre, bis das Fundament wieder solide war und der Sozialdienst wieder ein motiviertes Team bildete.»

Im Wissen darum, ein gutes Team und eine geregelte Nachfolge zurückzulassen, falle es ihm nun aber nicht schwer aufzuhören. «Wobei man im Vorhinein wohl schlecht abschätzen kann, wie das dann wirklich sein wird», sagt er. Jedenfalls: «Ab dem 1. April werden mich andere Dinge beschäftigen.» Langweilig werde ihm bestimmt nicht. Der passionierte Segler will sich wieder um seine Leidenschaft kümmern und zur See fahren.

Coronapandemie wird sich verzögert bemerkbar machen

Sorgen macht Martin Hug allerdings, dass die Belastungen der Coronapandemie im Erwachsenenbereich der Psychiatrie verzögert spürbar werden, wie er sagt. «Da wird noch etwas auf uns zukommen.» Im Kinder- und Jugendbereich würden sich die Folgen der Pandemie schon länger deutlich bemerkbar machen, sagt er nachdenklich und macht sich auf den Weg in sein Büro, das er unterdessen geräumt haben wird.

