50 Jahre Bachem - Unternehmer Peter Grogg hat Grund zum Feiern

Porträt Vom Tellerwäscher zum Milliardär: Peter Grogg feiert 50-jähriges Bestehen seines Baselbieter Unternehmens Bachem Peter Groggs Firma, die Pharmazulieferin Bachem, feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Was als Einmannbetrieb in einer Schreinerei in Liestal begann, ist heute ein bedeutendes Baselbieter Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern. Andreas Möckli 15.06.2021, 05.00 Uhr

Peter Grogg an der Bilanzmedienkonferenz im April 2000 in Zürich. Meinrad Schade / Keystone

Vom Tellerwäscher zum Milliardär: So liesse sich plakativ der Aufstieg von Peter Grogg zusammenfassen. Das Bild stimmt fast, wenn auch nicht ganz. Grogg wusch nicht Teller, sondern Laborgeschirr – dies als Lehrling bei der Chemiefirma Ciba. Mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit ging dafür drauf. Seinen Eltern erklärte er, dass er nie mehr Geschirr zu waschen brauche, da er sein Lebenskontingent in der Firma mit Sicherheit erfüllt habe. Er wird damit falschliegen, wie sich später zeigt.

Diese und viele weitere Anekdoten über den heute 79-Jährigen finden sich in einer umfangreichen Festschrift zur Baselbieter Pharmazulieferin Bachem. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Firma, die Grogg in Liestal gegründet hat. Bis heute ist er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern Mehrheitsaktionär.

Die Festschrift zeichnet das Bild eines Besessenen. Grogg ist vom ersten Tag an fasziniert von Peptiden. Dabei handelt es sich um kleine Proteine, die aus Ketten von bis zu 100 Aminosäuren bestehen. Heute werden Peptide als hochaktive und spezifische Wirkstoffe in Medikamenten verwendet – etwa gegen Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Schmerzen.

Peter Grogg posiert 2018 für das komplett sanierte Hotel Bad Schauenburg ob Liestal. Drei Jahre vorher übernahm er das Haus von Novartis.

Kenneth Nars

Als Grogg im Sommer 1957 bei der Ciba beginnt, sind Peptide vor allem in der Forschung von Universitäten und Chemiefirmen gefragt. Allerdings wäre es beinahe mit seiner Laborantenlehre nichts geworden. Grogg bewirbt sich als 15-Jähriger bei der Chemiefirma Geigy. Doch der Vertrauensarzt des Unternehmens erhebt Einspruch. Wer wie Grogg als Kind Asthma gehabt hatte, sei für ein chemisches Labor mit all seinen Substanzen und Dämpfen nicht geeignet.

Ein Nachbar, der ihm bereits die Laborantenlehre empfiehlt, schlägt Grogg vor, sich bei einer anderen Firma zu bewerben und sein Asthma zu verschweigen. Gesagt, getan. Im ersten Lehrjahr bei der Ciba erhält Grogg pro Stunde einen Franken, zum Schluss 1.30 Franken. In den Jahren nach der Lehre vergräbt sich Grogg regelrecht in das Thema Peptide. Er wälzt Fachliteratur, arbeitet auch an vielen Samstagen in den Ciba-Labors auf dem Basler Klybeck-Areal. Dafür benötigt er eine Spezialbewilligung. Bald weiss er mehr über Peptide als ein Studienabgänger.

Grogg kommt über seine Arbeit in Kontakt mit Professor Robert Schwyzer, einer Koryphäe in Sachen Peptiden an der Uni Zürich. Als Schwyzer ein Angebot von der University of Washington in Seattle erhält, nimmt er Grogg kurzerhand mit. Und so besteigt der 22-Jährige zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug. Seine Freundin und spätere Frau Madeleine, vom Vorhaben ebenso begeistert, reist etwas später nach.

Die Peptidfanatiker

In Seattle angekommen, erarbeitet sich Grogg als Peptidexperte an der Uni rasch eine privilegierte Stellung. Nach zwei Jahren wird er von einer Chemiefirma in Los Angeles abgeworben. Dort trifft er auf den gebürtigen Inder Subbarao Makineni, den alle Rao nennen. 1970 beschliessen die beiden Peptidfanatiker, eine eigene Firma zu gründen. Da die Groggs zurück in die Schweiz wollen, soll Peter den europäischen und Rao den amerikanischen Markt beackern.

Peter Grogg (rechts) und sein langjähriger Weggefährte Subbarao Makineni. zvg

Viel Luxus gönnt sich das Ehepaar Grogg in den USA nicht, obwohl Peter stattlich verdient. Gespart wird für ein Haus in der Schweiz. Einzig sein Faible für Autos lebt Peter Grogg aus. Ein einfach ausgestatteter Mustang weicht einem hellblau metallisierten 67er-Ford Thunderbird inklusive Klimaanlage. Das Gefährt kommt später auch per Schiff mit in die Schweiz, wobei der Transport des Autos mehr kostet als die Tickets für die beiden Passagiere.

Für die neue Firma von Rao und Grogg hat Letzterer auch gleich den Firmennamen zur Hand. Wenig bescheiden kreiert er die Wortkombination Bachem, abgeleitet aus «Basel» und «Chemie». Zurück in der Schweiz mietet sich Grogg im ersten Stock einer Schreinerei in Liestal ein. Auf 45 Quadratmetern bringt er das Labor und ein Büro unter, das von seiner Frau geführt wird.

Der Jungunternehmer

Am 16. Juni 1971 gründet der 29-jährige Grogg die Bachem. Das Kapital bringt er selber auf. Er will unabhängig sein, ohne dass ihm jemand ins Handwerk pfuscht, schon gar keine Bank. Grogg ist Besitzer, Chef, Laborleiter, Verkäufer und Arbeiter in einem. Dazu gehört auch das Putzen. Abends und an vielen Samstagen waschen sie gemeinsam das Laborgeschirr und reinigen die Räume.

Trotz ihrer anfänglichen Absicht machen Rao und Grogg dann doch keine gemeinsame Sache. Rao konzentriert sich mit der Bachem California auf den US-Markt, Grogg auf Europa. Der Jungunternehmer kommt mit seiner Bachem genau zur richtigen Zeit. Die Nachfrage nach Peptiden steigt in Europa stark, allzu viele Anbieter gibt es nicht.

Sechs Jahre nach der Gründung reicht der Platz oberhalb der Schreinerei in Liestal nicht mehr. Grogg wird in Bubendorf fündig, wo sich bis heute der Hauptsitz der Firma befindet. In den 1980er-Jahren kommen mehrere neue Gebäude hinzu. «Jetzt war die Bachem auch im beschaulichen Bubendorf schon eine augenfällige Grösse, gewachsen vom Klein- zum Mittelbetrieb», heisst es dazu in der Festschrift.

Hier hat alles begonnen: Die Firma Bachem nahm 1971 an der Kasernenstrasse 43A in Liestal ihren Betrieb auf. zvg

Der Patron führt sein Unternehmen straff, will jederzeit über alles informiert sein. Er gilt als Firmenpatriarch, eine Bezeichnung, der er nichts entgegenhalten will. «Manchmal muss man einfach Patriarch sein, um seine Vorstellungen und die Ziele der Firma mit Entschiedenheit durchzubringen», wird er in der Festschrift zitiert.

Fast schon legendär ist seine Sparsamkeit. «Er versuchte stets, uns vor zu vielen Ausgaben zu bewahren», sagt einst ein Kadermitarbeiter. Lohnexzesse gibt es unter ihm nicht. Wird er für ein externes Verwaltungsratsmandat angefragt, besteht er darauf, die Vergütungen des Topmanagements zu erfahren. Sind sie aus seiner Sicht zu hoch, lehnt er ab.

Der Firmenkäufer

Während seine Bachem weiter gedeiht, gibt es da noch immer die Bachem California seines Freundes Rao. Als dieser in Deutschland eine gleichnamige Filiale eröffnen will, zieht Grogg vor Gericht und erhält Recht. Die Schweizer Bachem kann beweisen, dass sie in Deutschland zuerst aufgetreten ist. Auch in den USA gewinnt Grogg den Namensstreit gegen Rao.

Bachem hat sich in Bubendorf stetig ausgebreitet. Auf dem Bild der Neubau, der im Jahr 2016 fertig ausgebaut wurde.

Kenneth Nars

Schliesslich kommt zusammen, was zusammengehört. Rao entscheidet sich 1996, seine Firma an Grogg zu verkaufen. Die hohen regulatorischen Hürden mit Blick auf die Produktionsprozesse sind wohl der wichtigste Grund für den Verkaufsentscheid. Für Rao ist klar, dass nur sein Freund Peter als Käufer in Frage kommt. Über den Preis schweigen sich die beiden aus.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Auf Ende des Jahres 1997 gibt Grogg die operative Leitung ab, im Jahr 1998 folgt der Börsengang. Die Nachfrage nach Bachem-Aktien ist derart gross, dass sich der Kurs schon am ersten Handelstag fast verdoppelt. 2012 schliesslich zieht sich Grogg aus allen Gremien zurück. Verwaltungsratspräsident wird ein Vertrauter Groggs: Kuno Sommer. Die beiden kennen sich bereits von ihrer gemeinsamen Zeit beim Impfstoffhersteller Berna Biotech, Grogg sass dort im Verwaltungsrat, Sommer war der Chef. Zur gleichen Zeit übergibt der langjährige Chef Rolf Nyfeler an Thomas Früh. Letzterer ist kürzlich verstorben.

Der Emotionale

Grobe Schnitzer leistet sich Grogg als Patron fast keine. Er rühmt sich, nie einen Angestellten aus wirtschaftlichen Gründen entlassen zu haben. Auch einen Verlust schreibt die Firma nie. Zweimal allerdings wird er vom Verhalten abtrünniger Mitarbeiter überrascht (siehe Kasten). Schwer getroffen hat ihn ein Chemieunfall in Bubendorf im Jahr 1984. Nach einer heftigen Explosion in einem Labor stirbt eine Mitarbeiterin. Der Brand kann schnell gelöscht werden, doch der Schock sitzt tief. «Zum ersten Mal sahen die Mitarbeiter Tränen in den Augen ihres Chefs», heisst es in der Festschrift.

Mit einem Anteil von knapp 62 Prozent halten Peter Grogg und seine Familie noch immer die klare Mehrheit am Unternehmen. Mit Nicole Grogg sitzt einer seinen beiden Töchter im Verwaltungsrat. Seit 2012 ist sie Vizepräsidentin von Bachem. Heute schaut der Ehrenpräsident noch vier- bis sechsmal pro Jahr zum Rechten. Er bleibt dann gleich einige Tage. Ein eigenes Büro hat er nicht mehr, das teilt er sich jeweils mit dem Verwaltungsratspräsidenten Kuno Sommer.

Ein Baselbieter Wirtschaftskrimi Im Jahr 1984 kam es im Baselbiet zu einem veritablen Wirtschaftskrimi. Im Zentrum stand Peter Groggs Firma Bachem. Ein ehemaliger Vertrauter des Patrons verabschiedete sich mit drei Chemikern, um eine neue Firma namens Novabiochem in Läufelfingen zu gründen. Die angebotenen Produkte waren derart ähnlich wie jene von Bachem, weshalb Grogg rasch Verdacht schöpfte. Geprägt von seiner Zeit im Militär machte sich Grogg selbst auf Spurensuche in Läufelfingen. In «den frei zugänglichen Containern», wie es in der Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum des Unternehmens heisst, wurde Grogg fündig. Er fand Kundenlisten, die mit jenen von Bachem identisch waren, Aufzeichnungen über chemische Prozesse und Rezepturen seiner Firma. «Es schien gerade so, als hätten die Chemiker bei ihrem Bachem-Abgang einfach mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest gewesen war», heisst es dazu in der Firmenchronik. Grogg überlegte sich, vor Gericht zu ziehen, entschied sich dann aber dagegen. Sein Mentor, Professor Robert Schwyzer, meinte, der Schaden wäre schwierig nachzuweisen. Später verkrachten sich die Abtrünnigen und verkauften die Firma an die deutsche Merck. Vor fünf Jahren wurde der Läufelfinger Ableger von Merck liquidiert. (mka)