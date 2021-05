Drei Bisherige, vier Neue: So setzt sich die Basler Regierung seit Anfang Februar zusammen. Zeit für eine erste Bilanz. zvg

Porträts Pünktlich zum Ablauf der ersten 100 Tage im Amt: Einblicke in den Regierungsalltag Auf ihrem Weg zur Arbeit, unterwegs zu einem Termin oder zwischen zwei Besprechungen im regierungsrätlichen Büro berichten die sechs Regierungsrätinnen und Regierungsräte über die ersten Wochen der neuen Legislatur. Nora Bader, Silvana Schreier 15.05.2021, 05.00 Uhr

100 Tage geben sich Regierungsrätinnen und Regierungsräte in der Regel Zeit, um sich im Amt einzufinden. Diese Woche ist die Frist abgelaufen, und die Exekutive steht der bz Rede und Antwort. Die bisherigen und neuen Regierungsmitglieder berichten über die Lehren, die sie aus der Coronakrise ziehen, über Herausforderungen, die ihnen bereits zu Beginn ihrer Amtszeit begegnet sind, und über ihre Pläne für die kommende Legislatur.

Stephanie Eymann (LDP)

Dem Rheinufer entlang: Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann auf dem Weg zur Arbeit. Nicole Nars-Zimmer

«Möchten Sie einen Kaffee?», fragt Stephanie Eymann (41). Es ist 7.30 Uhr, ein nebliger Montagmorgen am Rhein. Kaffee trinke sie bis zu fünf am Vormittag, beim Zeitungen durchstöbern etwa. Und sie möge es, auf Radio Basilisk die «Imagine Dragons» zu hören.

«Am Nachmittag gibt’s höchstens noch einen Espresso.»

Stephanie Eymann: ein «Fan persönlicher Begegnungen». Nicole Nars-Zimmer

Die neue Basler Sicherheits- und Justizdirektorin gibt ihrem Partner einen Kuss, wir machen uns auf den Weg in ihr Büro im Spiegelhof. Mal arbeitet sie hier, mal im Homeoffice. Sie zieht an der E-Zigarette und lächelt in die Kamera. Auf ihrer schwarzen Handtasche steht in diskreter Schrift «Boss». Die Chefin lässt sie nicht gross heraushängen. Sie beschreibt sich selber als «Fan persönlicher Begegnungen». Das sei momentan leider nicht immer möglich.

«Uff Noodle» wegen des 1. Mai

Ihr Morgen ist durchgetaktet mit Online-Sitzungen: «Ein Montag halt», so Eymann. Rapporte mit Polizei, Feuerwehr und den Bereichsleitern sowie Besprechungen über politische Vorstösse stehen an. Dazwischen auch eine Sitzung von Angesicht zu Angesicht mit einem Kollegen. In den Pausen gibt sie geduldig Auskunft.

Am Wochenende sei sie etwas «uff Noodle» gewesen, so Eymann. Die Demonstration am 1. Mai verlief in Basel dann grösstenteils friedlich. Über Demonstrationen, eine der grossen Baustellen in ihrem Departement, will sie noch nicht sprechen. Für diese Zurückhaltung hagelte es viel Kritik. «Das muss man ertragen», sagt sie.

Im Rahmen ihrer 100-Tage-Medienkonferenz vom kommenden Montag werde sie ihre Strategie vorstellen.

«Erst musste ich mich einarbeiten, eine Auslegeordnung machen»,

Ab Montag steht sie der Öffentlichkeit Rede und Antwort. Nicole Nars-Zimmer

so Eymann, die sich als «sonst sehr kommunikativ» beschreibt. Im Wissen darum, dass viele Fragen auf sie einprasseln werden: Etwa, wieso in jüngster Zeit die Frauendemo, Kurden-Demo und ein FCB-Fan-Protest von Seiten der Polizei unterschiedlich gehandhabt wurden, oder weshalb dies von aussen so wirkte. Trotz der strikten Berufung auf die 100-Tage-Regel äusserte sich Eymann diese Woche zur Situation im Hafen.

20 Mails pro Tag wegen Bettelnden in Basel

Ein weiteres Sorgenkind der Sicherheits- und Justizdirektorin und «derzeit alles überschattend» sei die Bettlerthematik. Es gebe aber keine Schwarz-Weiss-Lösung mit dem Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, dessen ist sie sich bewusst. Dieses Problem könne die Regierung nur gemeinsam lösen. Es bestehe grosser Unmut in der Bevölkerung, den sie teilt. Sie erhalte manchmal bis zu 20 Mails pro Tag.

Trotz der sehr fordernden Situation: Schlafen könne sie immer erstaunlich gut, sodass sie von einem Film abends nur 15 Minuten mitbekomme, so die Mutter einer erwachsenen Tochter. Und schon winkt der nächste Termin.

Kaspar Sutter (SP)

Beim Besuch der Organisation LIV Leben in Vielfalt: Regierungsrat Kaspar Sutter erinnert sich zurück, als er als Jugendlicher in einem Ferienlager für Behinderte mitgeholfen hatte. Juri Junkov

Kaspar Sutter (45) kommt mit dem Velo, gerade war er noch im Homeoffice. Nach dem Termin geht es weiter in sein Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU). Während er vor der Bäckerei auf Kaffee und Schoggibrötchen wartet, erzählt er von den ersten Wochen im Amt als Regierungsrat.

Will Betroffenen zuhören: Kaspar Sutter. Juri Junkov

Es sei eine andauernde Gratwanderung, und damit meint Sutter nicht nur die alltägliche Regierungsarbeit, die nicht immer nur auf Wohlwollen stösst. Er bezieht sich vor allem auf die Coronakrise und die daraus resultierenden Entscheide. «Man weiss nie im Voraus, ob es richtig ist. Es ist immer ein Entscheid in der Unsicherheit.»

Hauptbranche profitiert, andere leiden

Darum versucht Sutter, möglichst oft den direkt Betroffenen zuzuhören. Etwa den Taxifahrerinnen und Taxifahrern. Die waren lange Zeit von den Härtefallunterstützungen ausgenommen. Sutter erhielt etliche Briefe und setzte sich für eine Lösung ein.

«Wir sind alle zum ersten Mal in einer solchen Pandemie. Auch die Verwaltung und die Regierung mussten zuerst lernen.»

Die Coronakrise und deren Bewältigung wird den Regierungsrat denn auch noch eine Weile begleiten. Die Folgen seien sehr unterschiedlich in seinem Departement: Während die Hauptbranche in Basel, die Pharmaindustrie, schon fast profitiere, würden Cafés, Hotellerie, Kulturanbieter und Kleinunternehmen leiden. Sutter: «Da sind wir als Gesellschaft gefragt, dies auszugleichen. Es ist enorm wichtig, dass Bund und Kanton Geld in die Hand nehmen und unterstützen.»

Sutter will seine Schützlinge persönlich treffen

«Danke für ihre Arbeit», sagt Sutter bei seinem Besuch bei LIV. Juri Junkov

Immer wieder betont Sutter die persönlichen Gespräche, die auf beiden Seiten das Verständnis fördern. So besucht der neue Regierungsrat an diesem Tag einen Standort der Organisation LIV Leben in Vielfalt. Im Neubau an der Belforterstrasse gibt es Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen mit einem hohem Unterstützungs- und Assistenzbedarf. Sutter hört zu, nimmt Anteil an den Schwierigkeiten, denen die Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten begegnet sind. «Danke für ihre Arbeit», sagt er mehrmals. Und er erklärt: «Das Schöne an meinem Departement ist, dass ich einerseits international tätige Manager kennen lerne und die Wirtschaft voranbringe, und andererseits erlebe ich die Schicksale weniger gut situierter Menschen in unserem Kanton.»

Mit Letzterem wird Sutters Departement voraussichtlich mehr zu tun haben. «Bei den Arbeitslosenzahlen haben wir einen Anstieg um rund einen Drittel im Vergleich zu vor der Krise.» Das System funktioniere jedoch und fange die Leute auf. Sutter geht trotzdem davon aus, dass, wenn die Kurzarbeit in den Betrieben ausläuft, man das sehen werde.

«Es gibt Branchen, die mittel- und langfristig betroffen sein werden. Etwa im Reiseverkehr, im Event-Sektor, im Flugverkehr.»

Esther Keller (GLP)

Unterwegs mit der Stadtreinigung: Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller will alle Ämter kennen lernen. Kenneth Nars

Esther Keller (37), zieht die Handschuhe an, fasst eine Eisenzange und einen Eimer auf Rädern. Es ist Mittwochnachmittag vor Auffahrt. Sie nutzt die Zeit, um ihre Mitarbeitenden kennenzulernen. Über 1000 sind es insgesamt. «Da habe ich noch einiges vor mir, bis ich alle kenne.» Sie freue sich.

Esther Keller packt selbst mit ein. Kenneth Nars

Wir gehen mit den Mitarbeitenden des Tiefbauamtes dem Rhein entlang, wo gerade Säuberungsarbeiten durchgeführt werden. Keller packt mit an, fischt Zigarettenstummel zwischen den Pflastersteinen hervor und wirft sie in die Tonne. Wir bleiben vor einem der neuen solarbetriebenen Abfalleimer stehen, die die Gemüter in der Stadt erhitzen. Einige finden, sie würden nicht ins Stadtbild passen, andere zweifeln ihre Funktionalität an oder sagen, sie seien zu klein. «Klar ist, dass wir eine Lösung brauchen», so Keller. Wie diese aussähe, werde jetzt erarbeitet.

Esther Keller ist mit allen per Du

Das Rheinbord sehe nach diesem Wochenende hoffentlich nicht so schlimm aus, so eine Mitarbeiterin zur Bau- und Verkehrsdirektorin. Sie geniesst das Vertrauen von jedem und jeder von der ersten Sekunde an, so scheint es. Auch ist sie mit allen per Du. Sie sei halt einfach so, sagt Keller unter ihrer Atemschutzmaske mit der Aufschrift Sm’Aesch Pfeffingen. Dort war sie Co-Präsidentin. Ihr privates Umfeld merke nicht viel von der neuen beruflichen Herausforderung, so Keller. Ausser, dass ihre Arbeitstage halt nun oft länger dauern würden. Von 7 bis 20 Uhr oder länger, schätzt sie.

Eine Herausforderung: Die neuen Abfallkübel am Rhein. Kenneth Nars

«Wenn es regnet, sind weniger Leute da und die Müllberge sind kleiner», so die Mitarbeitende des Tiefbauamts derweil zu ihrer obersten Chefin. Zwischen den Gesprächen mit den Mitarbeitenden wird Keller von Passanten angesprochen, plaudert fröhlich mit ihnen. Gut angekommen sei ihr Video zu den ersten 100 Tagen, sagt ein anderer Mitarbeiter: eine Ansprache zu ihren Plänen mit dem Departement. Zu reden geben aktuell die Einführung von Tempo 30 an der Feldbergstrasse oder das Tschudi-Parking.

Und manchmal komme dann plötzlich alles wieder anders, so Keller, als wir mit dem Velo über die Wettsteinbrücke spazieren – zu ihrem Büro.

«Gestern habe ich erfahren, dass sich die Investoren des geplanten Parkings Landhof zurückziehen.»

Es scheint sie nichts aus der Bahn zu werfen. «Dass es hektisch ist, das gehört dazu.» Und auch die Kritik. Sie selber sehe es aber als Chance, nicht den gleich grossen politischen Rucksack mitzubringen wie andere Kollegen. «So bewahre ich Aussensicht.» Und diese wird sie brauchen.



Beat Jans (SP)

Regierungspräsident Beat Jans ist oftmals auf dem Velo anzutreffen. Kenneth Nars

Beat Jans (56) entledigt sich seiner Krawatte und zieht den Velohelm an. Die Videokonferenz im Büro im Rathaus dauerte länger als erwartet. Mit dem Velo geht es nach Riehen: In der Fondation Beyeler will der neue Basler Regierungspräsident und Alt-Nationalrat den Puls fühlen. In der Kulturpolitik habe er seine neue Liebe entdeckt, sagt er.

«Ich erkenne hier eine Leidenschaft, die Gesellschaft zu prägen, die ich in der Umweltpolitik immer bewundert habe.»

Das Museumsdossier sei «eine Knacknuss», sagt Beat Jans. Kenneth Nars

Das Museumsdossier stellt aber auch ein Sorgenkind dar. «Teilweise stehe ich vor grossen Baustellen», so Jans. Die Frage, inwieweit der Kanton bei Museen eingreifen soll, beschäftigt ihn. «Die Knacknuss ist, dass das alles auf gesetzlicher Ebene gar nicht befriedigend gelöst werden kann.»

Sommerfestival und Trinkgeldinitiative auf der To-do-Liste

Weitere Ziele für die Legislatur seien unter anderem ein neues Partizipationsgesetz, welches die Zuständigkeiten und Abläufe unter anderem bei grösseren Stadtentwicklungsprojekten regeln oder der Gleichstellung mit einem Aktionsplan noch mehr Gewicht verleihen soll. Die Umsetzung der Trinkgeldinitiative liegt ihm am Herzen. Und: Jans ist dabei, ein grosses, viele Institutionen umfassendes Sommerfestival für Basel auf die Beine zu stellen.

Die SP forderte, das Amt für Umwelt und Energie (AUE) vom Wirtschafts- ins Präsidialdepartement zu transferieren. Das müsse erst durch die Regierung.

«Es wird ein umstrittener Entscheid sein, mehr kann ich nicht sagen»,

sagt er, auf dem Weg zurück nach Basel, wo der nächste Termin wartet.

Zwei Mittage für die Familie reserviert

Als gelernter Landwirt ist Jans ein Morgenmensch. Sein Tag beginnt spätestens um 6 Uhr. Erst liest er Zeitungen. Um 7 Uhr gibt es Frühstück mit der Familie. «Das ist mir sehr wichtig», so Jans. Zudem hat er zwei Mittage in der Woche blockiert für die Familie, da besuche er manchmal seine Mutter oder esse mit Frau und den beiden Töchtern. Sonntags probt er mit seiner Band.

Jans: «Applaus führt die Gesellschaft zusammen.» Kenneth Nars

Die Pandemie setze auch ihm langsam zu, er vermisse das Gemeinschaftserlebnis. «Bei der Eröffnung des Stadtcasinos habe ich es genossen. Mir wurde bewusst, dass Applaus die Gesellschaft zusammenführt.» Auch er scheint das Rampenlicht zu geniessen, wie die Auftritte im Rahmen seiner 100-Tage-Medienkonferenz zeigen.

Da ist aber auch die Schattenseite: Die Schicksale, mit denen er seit Corona konfrontiert wird, beschäftigen Jans. «Das ist belastend.» Er bekomme viele Zuschriften. Wenn die Pandemie vorbei ist, wünscht sich der Regierungspräsident für Basel eine Freinacht.

Lukas Engelberger (Mitte)

In Basel und schweizweit gefragt: Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger wird gerne auch vom Schweizer Fernsehen interviewt. Juri Junkov

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (46) ist bereits in der dritten Legislatur. Die Pandemie habe ihm trotz politischer Erfahrung einiges abverlangt. Er möge aber noch. «Ich muss ja auch», fügt er an.

Will Forschung vorantreiben: Lukas Engelberger. Juri Junkov

«Wir dürfen vor lauter aktueller Pandemiethemen im Gesundheitswesen nicht die grossen Linien aus den Augen verlieren.»

Damit meint er den Staatsvertrag mit Baselland betreffend gemeinsamer Gesundheitsversorgung und die gemeinsame Spitalplanung, für die längerfristig die Weichen gestellt würden. «Nur so können wir uns als Life-Science-Region halten.» Daneben müsse der Rahmen für die Forschung geschaffen werden, auch in Bezug auf Bau- und Raumplanung.

Durchimpfung und Massentests

Engelberger ist nicht der Erste im Büro, morgens oft im Homeoffice. Er «zmörgelet» mit den drei schulpflichtigen Kindern und schaut zum Rechten. Die Rolle als Ehemann möge er am liebsten, sagt er und lacht verschmitzt, während er zur nächsten Sitzung eilt. Schnell ist der Ernst zurück. «Bis zu den Sommerferien haben wir noch anspruchsvolle Wochen vor uns.» Priorität habe die Durchimpfung. Und: Aktuell laufen die Massentests an Basler Schulen und in Betrieben an.

Engelberger steht national unter Druck. Juri Junkov

Als oberster Gesundheitsdirektor ist er auch national ein gefragter Mann. Es bestehe grosser Druck auf allen Ebenen:

«Die Krise ist noch nicht vorbei, wir müssen vorsichtig bleiben»,

so Engelberger und huscht ins Taxi, das ihn ins Unispital bringt. Dort hält er einen Video-Vortrag.

Tanja Soland (SP)

Auf ihren morgendlichen Spaziergängen mit Hündin Canela begegnet Finanzdirektorin Tanja Soland oft denselben Baslerinnen und Baslern, die sie begrüssen. Nicole Nars-Zimmer

«Es ist schon komisch, wenn ich den Neuen sage, ‹das machen wir eigentlich so und so›.» Tanja Soland spaziert gerade mit ihrer zweijährigen Hündin Canela am Kleinbasler Rheinufer. Die morgendlichen Rundgänge gehören zu ihrem Start in den Tag, auch wenn Soland von sich sagt: «Ich bin ein Morgenmuffel.»

Nach einem Jahr in der Basler Regierung ist die SP-Politikerin mittlerweile an dritter Stelle der Dienstältesten. Den Wechsel in der Exekutive beschreibt Soland als sanft, sie selbst kenne alle neuen Regierungsrätinnen und Regierungsräte bereits, und die Erfahrung in den Departementen bleibe ja bestehen. «Aber klar, wir sind noch in der Findungsphase, auch wenn langsam alles eingespielter wird.»

Soland will Wohnbauprogramme vorantreiben

Für sie als Finanzdirektorin ist die Coronapandemie praktisch in jedem Geschäft spürbar. Derzeit befindet sie sich in der Vorbereitung des Budgets für 2022 – «weiterhin unter Corona», sagt Soland. Daneben will sie die Wohnbauprogramme vorantreiben: «Wir versuchen, günstig zu bauen, und wollen die Kostenmiete forcieren», erklärt Soland gerade, da wird sie von ihrer Hündin unterbrochen.

Canela, oder «Nela», wie Soland sie ruft, hat einen Mitarbeiter der Stadtreinigung entdeckt. Freudig läuft sie in seine Richtung, er tätschelt ihr den Kopf. «Nela liebt Orange. Früher hatte ein Stadtreinigungsmitarbeiter immer Lioner für sie dabei gehabt. Dann war sie so fixiert auf diesen Herrn, dass ich kaum mit ihr spazieren gehen konnte. Ich musste ihm dann sagen, er müsse damit aufhören», meint Soland etwas wehmütig. Noch immer versucht die Hündin aber, bei jedem in Orange ein Leckerli abzustauben.

«Ein richtiger Fan der Stadtreinigung.»

Tanja Soland setzt den Fokus auf den Wohnungsbau in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Aber zurück zum Wohnraum in Basel: «Das Thema ist spannend, weil es den ganzen Kanton betrifft», sagt Soland mit einer Begeisterung, die man ihr abkauft. Bei den Pilotprojekten hofft sie darauf, dass private Investoren und Bauende diese übernehmen. Soland:

«Wir sind zwar ein kleiner Player, aber die grossen schauen gespannt, was wir machen.»

Conradin Cramer (LDP)

Staatsvertrag mit der Universität und die Entwicklungen im Bildungswesen: Damit ist Bildungsdirektor Conradin Cramer derzeit beschäftigt. Kenneth Nars

Morgenstund hat Gold im Mund. So lautet Conradin Cramers (42) Credo. Diese Zeit nutze er, um zu arbeiten. Zu Fuss macht er sich auf ins Büro, wo er ab 7 Uhr anzutreffen ist. Ziel sei es, bis 9 Uhr keine Termine zu haben, um alles zu erledigen. «Das klappt nicht immer.» Er sei eher der Abendsportler und geniesse nach Feierabend die Zeit mit Frau und Tochter.

«Der neue Staatsvertrag mit der Universität wird in den nächsten Wochen ins Parlament kommen», so Cramer. Das sei prägend für die kommenden vier Jahre des Erziehungsdirektors. Auf dem Magen liegt ihm auch das Rahmenabkommen mit der EU, welches für die Universität elementar ist. «Wir führen intensive Gespräche mit Bund und Uni», so der Bildungsdirektor.

«In der Bildungsszene sind sich ja alle einig.»

An der Front muss man sich viel anhören

Conradin Cramer will den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden Kenneth Nars

An der Primarschule steht der Ausbau der Tagesstrukturen an. «Wir müssen weiter investieren, damit Familie, Schule und Beruf besser vereinbar werden.» Sorgen bereite ihm, dass es immer schwieriger werde, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Integration sei ein grosses Thema und der Umgang mit zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern.

Die Mitarbeitenden an der Front müssten sich zunehmend viel anhören. «Von Maskenverweigerern bis hin zu Eltern, die die Schule wegen Corona wieder schliessen möchten, sind alle Rückmeldungen dabei», so Cramer. Ihm selber sei die Schliessung der Schule im März 2020 am meisten eingefahren.