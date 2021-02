Porträtserie Starke Frauen in der Basler Geschichte: «Wir wollen die Geschichte der Frauen feiern» Zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts erarbeitet Stadt.Geschichte.Basel eine Porträtserie, in der die Lebensgeschichten von starken Basler Frauen erzählt werden. Projektleiterin Lina Gafner erklärt, warum das Jubiläum nicht nur Anlass zum Feiern gibt. Helena Krauser 09.02.2021, 05.00 Uhr

Lina Gafner ist Mitglied der Projektleitung bei Stadt.Geschichte.Basel Bild: zVg

Wie ist die Idee zu der Porträtserie «Starke Frauen in der Basler Geschichte» entstanden?

Bei Stadt.Geschichte.Basel geht es uns darum, eine neue, zeitgemässe Stadtgeschichte für Basel zu schreiben. Die Geschichte der Frauen ist in vielen Bereichen noch wenig erforscht und erzählt. Deshalb haben wir das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts zum Anlass genommen, um Geschichten von Basler Frauen aufleben zu lassen und uns entschieden, eine Porträtserie und ein dazugehöriges, grafisch aufbereitetes Stickeralbum zu veröffentlichen. Dabei steht das Frauenstimm- und wahlrecht nicht im Vordergrund, sondern gibt Anlass darüber nachzudenken, was in der langen Zeit davor geschah, welche tragenden Rollen Frauen immer schon spielten. Und natürlich stimmt es nachdenklich, dass es so lange gedauert hat, bis ihre Stimmen politisch zumindest formell gleichviel galten wie die Männerstimmen.

Was für Frauen werden in der Serie porträtiert?

Wir möchten eine möglichst grosse Vielfalt an Frauen darstellen und so die grosse Spannweite ihrer Geschichten in dieser Stadt andeuten. In manchen Epochen ist es besonders schwierig, etwas über das Leben einzelner Frauen in Erfahrung zu bringen. Oft gelingt das nur bei gut situierten Frauen, deren Leben ausführlicher dokumentiert wurde. Unsere Forschenden waren bei der Wahl ihrer Porträts frei. Entstanden ist ein bunter Fächer mit zwölf Frauen oder Frauenkollektiven von der Zeit um 600 bis in die Gegenwart. Manche der Porträtierten sind Pionierinnen, andere leisteten grundlegende und zugleich unsichtbare Arbeit.

Welche Botschaft soll das Projekt vermitteln?

Wir wollen die Geschichte der Frauen feiern. Sie waren in der Basler Stadtgeschichte seit je her präsent und haben vielfältige Arbeit geleistet. Sei es in den Haushalten, in der Politik, in der Sorge um andere, als Angestellte oder in Freiwilligenarbeit. Bezahlt oder unbezahlt haben sie die Stadt und ihr Gemeinwesen mitgetragen. Mit der Porträtserie und dem Stickeralbum wollen wir diese Leistungen sichtbar und das Wissen darum für ein breites Publikum zugänglich machen.

Wie werden wir in 50 Jahren auf die Stellung der Basler Frau von heute blicken?

Wenn Frauen heute mit ihren Müttern über deren Vergangenheit sprechen, können sie teilweise kaum glauben, wofür diese kämpfen mussten. So ähnlich wird es unseren Töchtern und Enkelinnen vielleicht auch einmal gehen. Im Bereich der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Wertschätzung unterschiedlicher Arbeit wird in den kommenden Jahren viel geschehen müssen, aber es muss nach wie vor erkämpft sein. Denn es gibt nicht einfach eine lineare Entwicklung in Richtung Fortschritt – viele Errungenschaften müssen auch immer wieder verteidigt werden. Die Geschichte stimmt zuversichtlich, dass das, was uns heute richtig und gerecht erscheint, kommen wird. Aber zugleich zeigt die Geschichte auch, dass vieles, was uns heute selbstverständlich erscheint, hart und über lange Zeit erkämpft werden musste.