Porträt Der Basler Dustin Peter war zwei Jahre obdachlos: «Ich hatte das Vertrauen in mich schon verloren» Nach zwei Jahren der Obdachlosigkeit will Dustin Peter (22) sein Leben umkrempeln. Vor kurzem konnte er in seine erste eigene Wohnung einziehen, nun hofft er auf einen Job. Aimee Baumgartner 05.04.2021, 05.00 Uhr

Den Begriff «Zuhause» musste Dustin Peter immer wieder neu definieren. Der 22-jährige Basler wuchs bei den Eltern auf, kam in Heime und wurde schliesslich von einem Tag auf den anderen obdachlos. Man würde es ihm heute, nur wenige Monate danach, nicht anmerken. Er ist gepflegt, trägt saubere Kleidung und er hat eine Wohnung.

Als Kind war Dustin Peter schwererziehbar. Er konnte nicht stillsitzen, war ständig unter Strom. Die Ärzte stellten die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Als Dreijähriger erhielt er die erste Dosis Ritalin – ein Medikament, das er die nächsten zehn Jahre seines Lebens einnehmen musste und bei ihm aufgrund der aufgetretenen Nebenwirkungen bis heute Angst vor Medikamenten auslöst.

Doch auch unter Ritalin war der heute 22-Jährige zu anstrengend für seine Eltern und sie gaben ihn im Alter von vier Jahren ins Heim. Tagesheim, Kinderpsychiatrie, Schulheim und letztlich das Waisenhaus. Alles Orte, die einst das Zuhause von Dustin Peter waren. Mit dem Erwachsenwerden stellte sein Vater die Zahlungen als Beistand ein.

«Ich wurde von einem Tag auf den anderen obdachlos. Darauf hat mich niemand vorbereitet»

erinnert sich Dustin Peter. Er bekam Unterstützung von der Wohnhilfe und dem Sozialamt. Durch sein ADHS war er ständig angespannt und wurde schnell aggressiv. Dies führte auch dazu, dass er sich mit seiner damaligen Sozialbetreuerin zerstritten hatte. Er sei durch die Maschen gefallen, sagt er heute, ohne dabei je straffällig geworden zu sein.

Im Oktober 2018 landete der Basler auf der Strasse

Da er keine Wohnanschrift hatte, konnte er seine Post beim Verein für Gassenarbeit (Schwarzer Peter) abholen. «Die ständige Sorge, ob du am Abend überhaupt einen Platz zum Schlafen findest, erdrückt dich», sagt Dustin Peter. Glücklicherweise habe er nie auf der Strasse übernachten müssen. Seine Freunde stellten ihm abwechslungsweise ein Bett oder das Sofa zur Verfügung.

Privatsphäre oder einen Rückzugsort hatte er dadurch nicht. «Wenn mein Gastgeber bis um 3 Uhr in der Früh wach bleiben wollte, um im Wohnzimmer fernzusehen, musste ich das gezwungenermassen auch.» Die Nächte waren kurz. Um 6 Uhr klingelte jeweils der Wecker. Trotz der Obdachlosigkeit konnte er während anderthalb Jahren ein Praktikum in einem Fitnesscenter absolvieren. Mit einer anschliessenden Lehrstelle klappte es jedoch nicht.

Der Sport wurde für Dustin Peter zum Ventil, beim Joggen und Gewichte stemmen kann er seine überschüssige Energie abbauen und sich trotz seiner Hyperaktivitätsstörung auf eine Tätigkeit fokussieren. «Das Training hat mir dabei geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Mir wurde jahrelang gesagt, dass ich nutzlos bin, eine Enttäuschung, ein hoffnungsloser Fall.» Auch seine eigene Mutter habe ihm das mehrfach gesagt. Dies führte dazu, dass er das Vertrauen in sich selbst zwischenzeitlich verloren habe. Den Kontakt zur Mutter brach er ab.

Vertrauen fällt ihm bis heute schwer

Zu oft sei er von anderen enttäuscht oder ausgenutzt worden. Auf andere reagierte der damals Obdachlose deshalb meist kalt und abweisend. Diese Erfahrung machte auch sein heutiger Betreuer Andreas Hasel. Der Sozialpädagoge lernte Dustin Peter zufälligerweise kennen, als dieser im Fitnesscenter am Fensterputzen war. Hasel bemerkte eine Verletzung an dessen Schulter. Darauf angesprochen habe der 22-Jährige sehr abweisend reagiert, erinnert sich Andreas Hasel.

Drei Wochen hat es gedauert, bis Dustin Peter wegen seiner Verletzung zum Arzt ging. Seine Erinnerungen ans Ritalin hinderten ihn daran, ein Schmerzmittel einzunehmen. «Es ist beängstigend, was dieses Medikament mit einem anstellt. Du bist wie betäubt. Die Welt dreht sich weiter, während du stillstehst», so Dustin Peter. Doch er merkte, dass es mit dem Schmerzmittel anders ist, dass er sich damit besser fühlte. Das Vertrauen in den Sozialpädagogen stieg. Eine Hilfe dabei: Dessen Therapiehündin Illi, zu der Dustin Peter schnell eine Beziehung aufbauen konnte.

Noch heute geht Dustin Peter regelmässig mit Illi spazieren – meistens in der Langen Erle. Bild: Kenneth Nars

Binnen der nächsten Monate wurde Dustin Peters Leben auf den Kopf gestellt. Andreas Hasel begleitete ihn zu Terminen auf dem Sozialamt und verschaffte ihm den Kontakt zum Projekt Housing First (siehe Box). «Zuvor habe ich über 200 Bewerbungen für Wohnungen geschrieben, doch keiner wollte mir eine Chance geben», so Dustin Peter.

Zu Housing First Das Pilotprojekt Housing First wurde im Mai 2020 in Basel lanciert und ist für drei Jahre vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Sozialhilfe Basel-Stadt und der Heilsarmee. Ziel des Projekts ist es, die Obdachlosigkeit in Basel zu vermindern und die betroffenen Personen bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Finanziert wird das Projekt vom Kanton und ist auf circa 15 Personen angelegt. Zum jetzigen Stand interessieren sich 17 obdachlose Menschen für eine Wohnung, nur acht davon haben eine erhalten. «Dass noch nicht alle eine Wohnung gefunden haben, die sich angemeldet haben, hängt damit zusammen, dass das Finden einer geeigneten Wohnung für diese Klientel eine der grossen Herausforderungen ist», erklärt Ruedi Illes, Amtsleiter der Sozialhilfe Basel. Hinzu kommt laut Thomas Baumgartner von der Heilsarmee, dass sich nur wenige Verwaltungen oder Besitzer ihre Liegenschaften für Housing First zur Verfügung stellen. (aib)

Seit Mitte Januar hat er nun ein eigenes Zuhause. Eineinhalb Zimmer im Basler Hirzbrunnen-Quartier. Die 700 Franken Miete für die Genossenschaftswohnung übernimmt das Sozialamt. Von der sonnigen Terrasse – mit Zugang zum Gemeinschaftsgarten – hat Dustin Peter eine direkte Aussicht auf die Roche-Türme.

Ob er das vor kurzem für möglich gehalten hat? «Niemals», sagt Dustin Peter, «von so einer Chance konnte ich nur träumen. Jetzt brauche ich nur noch einen Schrank für meine Kleider und die restlichen Möbel, dann ist es perfekt!» Er will das Beste aus seiner jetzigen Situation machen. Wie man einen eigenen Haushalt führt, lernte er im Heim. Bei administrativen Angelegenheiten braucht er wiederum noch Hilfe. Einmal pro Woche kommt sein Betreuer vorbei.

Mit dessen Hilfe hofft er nun auch, eine Lehrstelle zu finden. «Einen Obdachlosen will niemand einstellen. Jetzt hoffe ich, dass sich das ändert.» Eine Lehre in einem Fitnesscenter sei das Ziel, aber auch das Gesundheitswesen reize in: «So hätte ich die Möglichkeit, anderen zu helfen.» Schritt für Schritt soll es aufwärtsgehen. Dustin Peter ist voller Motivation, denn für ihn ist klar: Zurück in die Obdachlosigkeit will er auf keinen Fall.