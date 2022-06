Porträt Unternehmenskulturberater Cyrill Häring: Ein Leben im Zeichen der Kulturentwicklung Der erste Leiter der kulturellen Abteilung des Erziehungsdepartements hat eine enge Beziehung zu Osteuropa. Im letzten Herbst hat er gar die Ehrenmedaille des Staates Georgien für seine Tätigkeiten erhalten. Maximilian Karl Fankhauser 1 Kommentar 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cyrill Häring mit seiner Medal of Honour des Staates Georgien. Kenneth Nars

Der Marktplatz. Für Cyrill Häring ist es ein Ort, an dem das Leben in seiner Vielfalt passiert. Es ist der Platz, an dem sich die Menschen begegnen, ein Austausch geschieht. Das Soziale wie auch das Angebot auf dem Markt interessieren den 74-Jährigen. Drei Orte besucht er immer, wenn er in einer neuen Stadt ist. «Den Bahnhof, denn da kommt man an. Den Marktplatz, wo das Leben stattfindet. Und den Friedhof, wo alles endet.» Häring sagt stets: «Wer das Leben kennen lernen will, muss auf den Friedhof gehen.»

Und so sitzt er auch an diesem sommerlichen Dienstagvormittag seelenruhig auf dem Basler Marktplatz, zeigt seine Ehrenmedaille des Staats Georgien und beobachtet die Menschen um ihn herum.

Die Hülftenschanz als Wegweiser

Rückblende: Als Kind und Jugendlicher ist er in Arlesheim aufgewachsen. Im Progymnasium in Münchenstein erlebt er seine persönliche Hülftenschanz im Bildungswesen, wie er es formuliert. Damals sind die Unterbaselbieter nach Basel ins Gymnasium gegangen. Der Rektor macht den 26 jungen Menschen von Beginn weg klar, dass man nur die Elite nach Basel schicken würde. «In einem halben Jahr seid ihr nur noch die Hälfte», habe er gesagt. Für Häring ein Schock. «Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich nur noch wegwill», erzählt er.

Deshalb wechselt Häring an ein Internat in Sarnen. Dieses ist zwar eine offizielle Kantonsschule, wird aber noch immer von Benediktinermönchen geführt. «Dort hat sich für mich eine Welt der Kultur aufgetan», sagt er. «Ich habe Orchester und Theater gespielt und nur gute Erfahrungen gemacht.» Für ihn ist dies der Moment, in dem die Kultur einen zentralen Stellenwert in seinem Leben einnimmt. Dennoch entscheidet er sich für ein Jusstudium. Mit der Schulzeit in Münchenstein hat er nicht abgeschlossen. Er schreibt seine Dissertation über «Grundrechte im Bereich der Bildung».

«Europa geht vom Atlantik bis zum Ural»

Sein breit gefächertes Interesse bringt ihm das Faible für die osteuropäische Kultur. «Europa geht vom Atlantik bis zum Ural», sagt er. Deswegen will der bereits 17-Jährige nicht akzeptieren, dass dieser Kontinent durch den Eisernen Vorhang getrennt ist. Als Reaktion darauf lernt er Russisch.

1998 in Irkutsk, Sibirien, mit einer Leiterin eines Behindertenheimes. Zvg

Nach abgeschlossenem Anwaltspatent studiert Häring zwei Jahre Slawistik, um danach nach in Moskau zu studieren, wo er mit Tausenden anderen Studenten in einem Wohnheim lebt. Dies während des Kalten Kriegs notabene.

Ohne Ausweis über die Grenze

Zurück aus Moskau, übernimmt er die neu geschaffene Position des Leiters Kultur im Basler Erziehungsdepartement. Die Erfahrung, die er in diesem Job sammelt, hilft ihm bei der nächsten Anstellung. Der Christoph-Merian-Stiftung (CMS) hat er nur unter einer Bedingung zugesagt: Er will das Austauschprogramm «Atelier Mondial», wie es heute heisst, aufbauen. Es ermöglicht Basler Künstlern, für eine Zeit ins Ausland zu gehen und umgekehrt. Häring ist es auch, der das Europäische Jugendchorfestival mitbegründet und nach dem Fall der Berliner Mauer Chöre aus Osteuropa einlädt.

Während seiner Arbeit bei der CMS organisiert er das Kulturprogramm für die Europäische Ökumenische Versammlung 1989. «Während eines Dreiländerrundgangs haben wir die Grenzen passiert, ohne den Ausweis zeigen zu müssen.» Für die Gäste ein absolutes Novum. Besonders die georgische Delegation ist angetan. Darauf wird er nach Tiflis eingeladen. So entsteht seine aussergewöhnliche Beziehung zu diesem Land. Nach seiner Zeit bei der CMS 1993 entscheidet er sich zur Selbstständigkeit und wird Unternehmenskulturberater. Er absolviert ein Nachdiplomstudium in Organisationsentwicklung. Neben der beruflichen Tätigkeit in Westeuropa hat er viel im Kultur- und Bildungsbereich in Russland, Ukraine, Georgien und Lettland bei Aufbauprojekten gearbeitet.

Cyrill Häring 1999 an der Uni in Tiflis beim Masterkurs Organisationsentwicklung. Zvg

Den Bezug zu Georgien verliert er nicht. Mit zwei Freunden baut er an der Staatlichen Universität in Tiflis den Masterkurs in Organisationsentwicklung auf. «Die Zustände zu Beginn waren schlimm, teilweise mussten sich zwei Studentinnen einen Sitz teilen», berichtet er. Mit Freude kann Häring beobachten, wie sich die Voraussetzungen über die Jahre verbessern und seine Studentinnen nun in führenden Positionen in der Privatwirtschaft sind. Das «Atelier Mondial», das Europäische Jugendchorfestival und seine universitäre Tätigkeit haben dazu geführt, dass er letzten Herbst die Ehrenmedaille Georgiens überreicht bekommen hat.

Cyrill, Häring, 2021 Überreichung der Ehrenmedaille durch die georgische Staatspräsidentin Salome Surabischwili. Zvg

Die Exit-Strategie nach der Niederlage

Diese überstrahlt wohl auch eine der grössten Niederlagen, die er in seiner Karriere erlitten hat. Der Zaha-Hadid-Neubau des Stadtcasinos, der 2006 vom Stimmvolk abgelehnt wird. Dort fungiert Häring als Projektleiter. «Ich persönlich würde es nicht als Niederlage ansehen», sagt er. Denn seine Aufgabe sei es gewesen, dem Grossen Rat das Projekt entscheidungsreif vorzulegen. Dieser habe mit grossem Mehr zugestimmt. «Somit habe ich den Auftrag erfüllt.»

Bereits ein halbes Jahr vor der Abstimmung sei ihm bewusst geworden, dass das Projekt scheitern könnte. Und wenn etwas Negatives passiert, dann soll man sich etwas Gutes tun. «Ich habe mir schon immer einen Seerosenteich gewünscht.» Auf die Frage nach der Erfüllung dieses Wunsches kann Häring nur schelmisch lachen: «Einen Tag nach der Abstimmung haben ein Freund und ich den Teich ausgebaggert.»

1 Kommentar Martin Hug vor etwa 2 Stunden Lieber Cyrill, schön wieder etwas von dir zu hören! Vor über 50 Jahren, zusammen in der Kaserne Emmen, haben wir gemeinsam studiert! Auch meine Spuren führten in den Osten Europas! Ich arbeite noch heute, nach über 30 Jahren, für ein privates Hilfswerk in Rumänien! Vielleicht können wir uns wieder einmal treffen, wäre schön! Liebe Grüsse aus Ziefen! Martin Alle Kommentare anzeigen