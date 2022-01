Pratteln Der Landrat zu Besuch bei der Wirtschaftskammer: Grüne machen ihrem Unmut Luft Die erste Sitzung des Baselbieter Parlaments im neuen Jahr findet heute Donnerstag im Haus der Wirtschaft in Pratteln statt. Das veranlasste die Grünen/EVP zu einer Fraktionserklärung - und die SVP zu einer Replik. Michael Nittnaus 13.01.2022, 12.27 Uhr

Wegen der stark steigenden Corona-Fallzahlen und der engen Platzverhältnisse im Landratssaal in Liestal musste das Baselbieter Parlament seit heute erneut ins Exil. Statt Basel ist das neue Zuhause das Haus der Wirtschaft in Pratteln. Nicole Nars-Zimmer

Ein Hauch von Luxus weht durch das Haus der Wirtschaft in Pratteln. Edle Materialien und ein atmosphärisches Beleuchtungskonzept liessen am Donnerstagmorgen so manchen Landrat staunend ins Gebäude laufen. Im Auditorium angekommen, entfuhr der einen oder dem anderen allerdings ein «Oh, das ist aber eng hier» oder «Da hätten wir auch grad in Liestal bleiben können». Im Vergleich zum ersten Exil des Baselbieter Parlaments, dem Basler Kongresszentrum, war der Saal tatsächlich deutlich enger bestuhlt. Schulter an Schulter wie im Regierungsgebäude zu Liestal muss in Pratteln aber niemand sitzen. Zudem gilt neu nicht bloss eine Masken- sondern eine FFP2-Pflicht.