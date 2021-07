Konzerthalle Z7 in Pratteln steht vor dem Aus

Pratteln «Konzerthalle Z7 steht kurz vor dem Aus» Seit 27 Jahren finden in der Konzerthalle Konzerte statt. Wegen fehlender Parkplätze und fehlender Planungssicherheit könnte dem Lokal die Schliessung bevorstehen. Elodie Kolb 22.07.2021, 10.23 Uhr

Falls keine Lösungen gefunden werden, könnte es mit dem Z7 bald zu Ende sein. Zvg / BLZ

Die Konzerthalle Z7 in Pratteln schaut auf über 2700 Veranstaltungen in den vergangenen knapp 30 Jahren zurück. Damit könnte es allerdings ab 2023 vorbei sein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Das Z7 steht kurz vor dem Aus», schreiben sie.