Fürsorglicher Vater oder Eingriff in die staatliche Hoheit?

Pro und Contra Vater will CO2-Messgerät für Klassenzimmer spenden: Fürsorglich oder Eingriff in die staatliche Hoheit? Ein Basler Vater von schulpflichtigen Kindern will der Klasse ein Gerät sponsern, das den CO2-Gehalt in der Luft anzeigt. Das Engagement spaltet die bz-Redaktion. Benjamin Rosch und Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Erster Schultag in Basel auf dem Lysbüchel. Nicole Nars-Zimmer

Pro

Benjamin Rosch Roland Schmid

Ein Vater fasst sich ein Herz und will der Schule seiner Kinder ein Gerät spenden, das den CO2-Gehalt in der Luft misst. In einer Zeit, in der die Eigenverantwortung gross geschrieben und oft als Egoismus gelesen wird, ist es eine grosszügige Geste. Aber anstatt die Initiative dankend anzunehmen, verbietet das Erziehungsdepartement das Gerät. Wenn man nett urteilt, ist es eine Nivellierung nach unten. Wäre man böse, müsste man sagen: Das ED mag es nicht, die eigenen Versäumnisse so drastisch aufgezeigt zu sehen. Im Baselbiet sind die Lehrpersonen froh, wurden 500 Geräte angeschafft. Nach eineinhalb Jahren Pandemie dürften langsam zwei Erkenntnisse durchsickern: Kantönligeist verliert und Aerosole gibt es wirklich.

Zudem ist es Mumpitz, von unterschiedlichen Coronaregeln zu reden. Das Gerät zeigt einfach an, wann man lüften soll. Auch jede Basler Schulklasse darf ein Gerät ausleihen. Es braucht schon fortgeschrittenen Etatismus, um hier eine Ungleichbehandlung zu wittern.

Das Engagement des Vaters ist doch vor allem als eines zu deuten: als Ausdruck der Sorge. Kein Wunder. Aktuell wird praktisch das gesamte Coronamanagement den Eltern überantwortet. Ob impfunwillige Kita-Leiterinnen, testskeptische Mit-Eltern oder beim Lüften nachlässige Lehrer: Die Konsequenzen nach einem Ausbruch in der Klasse müssen die Eltern tragen. Stets bereit, alles fallen zu lassen und die Familie auf Quarantäne oder sogar Isolation einzuschwören. Ist es nicht völlig verständlich, wenn sich einzelne Engagierte dann nach kreativen und niederschwelligen Lösungen umsehen, um so etwas zu verhindern? Und dann sogar selber berappen, wofür schon im Nachbarkanton der Staat besorgt ist?

Elterliche Interventionen in den Schulalltag sind heikel und deshalb einzeln zu beurteilen. Selbst diese hier muss man nicht uneingeschränkt gut finden. Aber mindestens verstehen sollte man sie.

Contra

Patrick Marcolli Roland Schmid

Gegen Eltern, die sich aktiv am Schulleben ihrer Kinder beteiligen, die sich interessieren und einbringen, ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Es gibt jedoch Grenzen. Das Engagement der Eltern muss sich auf ihre eigenen Kinder beschränken. So gut das Angebot eines Vaters gemeint ist, der Klasse seines Kindes ein CO2-Messgerät zu schenken: Er überschritt diese Grenze und das Erziehungsdepartement hat seinem Vorhaben zurecht eine Abfuhr erteilt. Es ist Eltern unbenommen, ihre Kinder mit den besten Schutzmasken auszurüsten, sie zur Schule zu fahren, ihnen Nachhilfeunterricht zu zahlen, viele Kuchen für Geburtstage zu backen, eine goldene Füllfeder zu kaufen und sie trendig einzukleiden. Mehr liegt aber nicht drin, solange die Verantwortung für die Bildung in die Hände des Staats gelegt wird.

Ansonsten gäbe es zwangsläufig einen Wildwuchs an Ideen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern: Die Bezahlung neuer Computer für die Klasse, neue Möbel fürs Klassenzimmer, Geld für eine zusätzliche Lektion Mathematik oder die Finanzierung eines Religionslehrers. In staatlichen Schulen muss der Staat zwingend das Handlungsprimat behalten. Ausnahmslos. Und er muss die Chancengleichheit wahren. Um jeden Preis.

Ja, dieser Staat mutet in der Coronapandemie vielen Menschen viel zu. Besonders den Eltern, die sich in diesen Tagen so flexibel zeigen müssen wie kaum je und an ihre Belastungsgrenzen kommen. Und ja, dieser Staat hat in der Pandemie im Bildungsbereich keine gute Falle gemacht, schien hilflos und im Kantönligeist verhaftet.

Am Prinzip der staatlichen Hoheit aber darf im Bildungswesen nicht gerüttelt werden. Man kann im Übrigen getrost darauf vertrauen, dass die Lehrkraft oder die zu Eigenständigkeit erzogenen Kinder bei stickiger Luft von selbst auf die Idee kommen, die Fenster zu öffnen.