Prostitution Uneinheitliche Regelungen der Kantone: Basler Regierung erwägt Lockerungen für Sexgewerbe Das hiesige Prostitutionsverbot treibt Sexarbeitende in die Illegalität. Ein Bordellbetreiber fordert nun Lockerungen.

Nora Bader 30.03.2021, 05.00 Uhr

Immer mehr Sexarbeitende kommen in Basel-Stadt wegen der Coronapandemie an ihre Existenzgrenzen. Symbolbild Archiv: Markus Scholz / DPA

Der Betreiber des Basler Bordells «Edelweiss» ist verärgert. Um die Ecke seines Lokals hängt Werbung für die Konkurrenz in Bern. Denn: Dort gelten punkto Corona aktuell andere Regeln als aktuell in Basel-Stadt, wo die Kantonsregierung ein striktes Prostitutionsverbot verordnet hat. Viele Kunden würden deshalb die Angebote in anderen Kantonen nutzen, erzählt der Bordellbetreiber auf Anfrage. So etwa in Bern oder auch im Baselbiet, konkret in Pratteln oder Muttenz (die bz berichtete). «Die Grenzen der Kantone sind bekanntlich fliessend», so der Bordellbetreiber, bekannt unter dem Namen Diego.

Er fordert eine Öffnung der Erotikbetriebe in Basel-Stadt und hat die Regierung um Lockerungen gebeten. Aufgrund der kurzen Distanz in die Nachbarkantone, die vom Kunden zu leisten sei, sei das Infektionsrisiko für den Kanton Basel-Stadt ausserdem keinesfalls ein reduziertes. Eine Lockerung der Regeln hier würde aus Sicht de Bordellbetreibers zu einem erhöhten Schutz der Bevölkerung beitragen, da die Kundschaft so besser verteilt sei.

Viele der «Mädels», wie er sagt, hätten sich nun zwangsläufig umorganisiert. «Sie sind schlicht an der Existenzgrenze angekommen», so der «Edelweiss»-Chef. Die Notlage treibe viele in die Illegalität. Tatsächlich: Wie Recherchen der bz zeigen, bieten mittlerweile online rund 100 Frauen in Basel-Stadt im Internet ihre Dienste im privaten Rahmen an – illegal.

Auch Kanton beobachtet Verlagerung in Illegalität

Dem Kanton ist diese Problematik bekannt, wie es dort auf Anfrage heisst. «Die Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ist prekär, es wird tatsächlich eine Verlagerung in die Illegalität beobachtet», sagt Regierungssprecher Marco Greiner.

Deshalb werde nun überprüft, die kantonale Regelung an jene des Bundes anzupassen. Dieser lässt die Prostitution und den Betrieb von Erotikbetrieben unter gewissen Voraussetzungen zu.

«Der Regierungsrat wird wohl bald über eine entsprechende Verordnungsänderung entscheiden», so Greiner.

Die nächste Regierungssitzung findet am Dienstag statt, die Traktanden werden jeweils nicht im Vorhinein bekanntgegeben.