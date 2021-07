Proteste dauern an Vor 30 Jahren demonstrierte der Basler Thawm Mang selbst in Burma: «Wir hatten genug von der Diktatur» Thawm Mang war als Studentenführer 1988 an den Demonstrationen in Burma beteiligt. Aus Basel sieht er heute, wie sich die neue Generation für eine Demokratie einsetzt und nicht aufgibt. Gleichzeitig greift die Deltavariante des Coronavirus im Land um sich. Elodie Kolb 24.07.2021, 05.00 Uhr

Im Kleinbasel hat Thawm Mang ein Zuhause gefunden. Juri Junkov

Seit Februar sind die Burmesen wieder auf den Strassen des Landes. Sie lehnen sich auf gegen das Militär, welches die Macht übernommen hat. Seither kommt es zu Verhaftungen, es gibt zig Verletzte und Tote. Währenddessen versucht der Exil-Burmese Thawm Mang, von Basel aus zu helfen. In seinem hellblauen kurzärmligen Hemd nippt er an seinem Kaffee – mit Zucker, ohne Milch. Seit 26 Jahren lebt Mang in der Schweiz. Doch geboren wird der 52-Jährige als ältester von fünf Geschwistern in einer Bergregion im Nordwesten von Burma.

Die jetzige Situation in Myanmar oder Burma – wie er das Land aus Protest gegen die herrschende Militärregierung weiterhin nennt – verfolgt Mang aus der Ferne: Seit dem Putsch im Februar herrscht «Chaos», sagt er (siehe Infobox). Das Personal an Schulen, in Spitälern und Banken streikt. Währenddessen verbreitet sich die Delta-Mutation des Coronavirus im Land.

Mit erhobenen drei Fingern demonstriert die Bevölkerung von Burma gegen die Regierung. Es ist das Zeichen des zivilen Ungehorsams. Stringer / EPA

«Es ist ein verrückter Moment. Ich habe Angst davor, mein Facebook zu öffnen und die Nachrichten zu sehen: Jeden Tag lese ich von Freunden, die an Covid gestorben sind, oder Menschen, die im Gefängnis sind.»

Der Putsch ist mittlerweile fünf Monate her und immer noch demonstrieren die Menschen auf den Strassen. Das beeindruckt ihn: Mit der demokratisch gewählten Regierung von 2011 haben die jungen Menschen in Burma, wie er denkt, einen Eindruck von Demokratie bekommen. «Diese Menschen haben Mut und sind entschlossen. Für das Militär wäre es das Beste, wenn die Demonstranten das Land verlassen würden und sie ihren Kurs durchsetzen könnten. Aber sie sind geblieben. Und das ist ein riesiger Unterschied zu meiner Zeit.»

Eine kleine Geschichte von Burma 1948 1948 wurde Burma unabhängig. Davor war das Land unter britischer Herrschaft. 1962 Seit 1962 herrscht in Burma im Grunde eine militärische Regierung. 1988 Die Studierenden in den grossen Städten demonstrierten 1988 für eine Demokratie. Die Proteste wurden im September blutig vom Militär niedergeschlagen und das Militär übernahm die Macht. 1989 1989 benannte das Militär Burma in Myanmar um. Die Hauptstadt wurde von Rangun zu Yangon. 2010: 2010 fanden demokratische Wahlen statt. Im Februar 2011 wurde der vormalige Premierminister zum ersten Präsidenten seit 1988 ernannt. 2016 Die NLD-Partei gewann 2016 die Wahlen. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gehört der Partei an, konnte aber nicht Präsidentin werden. Ein anderer Politiker der Partei wurde Präsident. 2021 Militärputsch am 1. Februar 2021. Das Militär sprach bei den Wahlen im November, bei welchen NLD nach offiziellen Zahlen die absolute Mehrheit erhielt, von Wahlbetrug. Das Militär rief einen einjährigen Notstand aus.

Studium der Botanik statt der Politikwissenschaften

«Seine Zeit», das war 1988, als Mang selbst auf der Strasse für die Demokratie einstand: Bei den Studentenprotesten war er ganz vorne mit dabei. In Mandalay, der zweitgrössten Stadt des Landes. Dort studierte der Pfarrerssohn Botanik – nicht seine erste Wahl, wie er schmunzelnd erzählt: «Eigentlich wollte ich Politikwissenschaften studieren. In Burma kann man das Studienfach aber nicht wählen. Man listet Prioritäten auf und wird dann zugeteilt.» Seinen Abschluss konnte er nicht mehr machen: Hals über Kopf musste er das Land Anfang Oktober 1988 verlassen.

Als Studentenführer seiner Region habe er mit seinen Mitstudierenden über zwei Monate lang für Freiheit und Demokratie demonstriert. Wie er erzählt, haben sie damals Teile der Regierung in der Region übernommen: «Das war ein spezielles Gefühl», meint er. Gewalt hatten sie nicht anwenden wollen, es sei friedlich verlaufen.

«Ich bin manchmal erstaunt, ich war damals 19 Jahre alt, was wir gemacht haben, ist verrückt! Aber die Situation hatte es nötig gemacht, uns zu engagieren. Wir hatten die Diktatur einfach satt.»

Dabei haben er und seine Mitdemonstranten gar nicht wirklich gewusst, was sie eigentlich wollten: «Wir sind in dem System aufgewachsen und wussten gar nicht, was Freiheit und Demokratie überhaupt ist», sagt Mang. Sie erhaschten einen kurzen Blick darauf, doch der Moment der Freiheit fand ein jähes Ende: Am 18. September schlug das Militär die Demonstrationen nieder. Und gleich danach begannen die Versuche des Militärs, ihn und weitere Studentenführer festzunehmen, wie er erzählt. Versteckt hatten sie sich im Zimmer einer Kirche, in der sein Vater predigte. Dann kam Tag X: «Etwa um 4 Uhr morgens am 3. Oktober kam mein Vater zitternd in die Kirche und sagte: ‹Ihr müsst sofort weg›», erzählt Mang nüchtern und präzise, als wäre es gestern gewesen. Das Militär habe bei seinen Eltern mit Waffen nach ihm gesucht und persönliche Gegenstände sowie Fotos von ihrem ältesten Sohn mitgenommen.

«Ich habe meinen Vater noch nie so ängstlich gesehen wie in dieser Nacht.»

Auch seine Mutter habe sehr unter dieser Begegnung mit dem Militär gelitten und noch jahrelang Schlafprobleme gehabt, was ihn sichtlich trifft. Und während Mang sich auf den zweitägigen Fussmarsch zur indischen Grenze machte, wurde es auch für seine Eltern nicht einfacher: Immer wieder hätten sie beim Militär aussagen müssen, 1991 sei sein Vater schliesslich verhaftet worden – wegen eines Missverständnisses – und habe drei Wochen ohne Prozess im Gefängnis einsitzen müssen.

Mang ist der Einzige seiner Familie, der im Ausland lebt. Und weil er vom Regime lange gesucht wurde, konnte er auch nicht zurückreisen, um die Familie zu besuchen.

«2013 durfte ich zum ersten Mal seit 1988 wieder nach Burma reisen und habe meine Geschwister das erste Mal nach über 25 Jahren gesehen»,

erzählt er. Seither gehe er nach Möglichkeit jedes Jahr. «Es ist ein anderes Gefühl als früher.» Seine Eltern sah er bereits 2005 – für seine Hochzeit reisten sie in die Schweiz.

Erdbeeren pflücken in Bottmingen

Auch in der Freiheit ennet der Grenze gab Mang sein Anliegen nicht auf: Er organisierte Demonstrationen und engagierte sich von Indien aus für die burmesische Bevölkerung. Immer wieder nahm er, nachdem er in Indien den Flüchtlingsstatus erhielt, an Kongressen der Uno teil, auch in Genf. «Die Situation in Indien war schwierig, also entschied ich mich, in der Schweiz zu bleiben, und zog nach Basel», sagt er.

Thawm Mangs zweites Zuhause: Die Matthäuskirche. Roland Schmid / BLZ

Während der vier Jahre, die er in Basel auf Asyl wartete, arbeitete er «alles, was ich bekommen habe»: In Bottmingen habe er Erdbeeren und Bohnen gepflückt. Entgegen seinen eigenen Erwartungen trat er dann in die Fussstapfen seines Vaters: Ein angefangenes Theologiestudium schliesst er zwar nicht ab, beginnt aber als Gastgewerbeseelsorger in der Evangelischen Stadtmission Basel. 2010 übernahm er das Sonntagszimmer der evangelisch reformierten Kirche Basel-Stadt in der Matthäuskirche. Und das tut er bis heute. «Diese Kirche ist mein zweites Zuhause», sagt Mang zufrieden. Er engagiere sich gerne für Menschen, die sonst in ihrem Leben nur wenig Wertschätzung erfahren haben. 2008 wurde er offiziell Schweizer Staatsbürger. «Aber ich habe keine Zeit verloren. Noch bevor ich Asyl erhalten habe, habe ich von der Schweiz aus Lobbying für die Burmesen und die Probleme im Land betrieben», erzählt er eifrig.

Ein Zuhause im Kleinbasel gefunden

Anfang Juli organisierte er eine Demonstration in Basel, bei der etwa 200 Personen ihre Solidarität mit der Bevölkerung in Burma bekundeten. Sonst engagiert er sich in Organisationen. Zur Hilfe von burmesischen Kindern hat er gar selbst den Verein Kinderprojekt Burma gegründet. Die Unterstützung sei vor allem finanzieller Natur. Er bemerkt etwas stolz: «Es ist erstaunlich, was wir geleistet haben.» 3000 Familien in Burma haben sie laut Mang seit März finanziell unterstützen können.

«Ich habe im Kleinbasel mein Zuhause gefunden – meine beiden Kinder reden mit mir ‹Baseldytsch›»,

sagt er. «Aber es ist mir gleichzeitig auch wichtig, meine Heimat und meine Wurzeln nicht zu vergessen.» Wie für viele geht es für die Familie Mang bald in den Urlaub – allerdings nicht nach Burma, das sei ihm momentan zu heikel. Thawm Mang hat für die Ferien extra Tennisunterricht genommen, «um mit meinen Kindern mithalten zu können», wie er schmunzelnd sagt. Der «glückliche Kleinbasler», wie er sich nennt, düst zum Abschied auf seinem Velo davon – in Richtung Matthäuskirche zur Lebensmittelabgabe, wie jeden Freitag.