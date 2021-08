Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse kommt noch nicht frei

Prozess Wegen offenen Bussen: Vergewaltiger kommt noch nicht frei Nach dem Urteil des Appellationsgerichts hätte der Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse eigentlich am Mittwoch aus der Haft entlassen werden sollen. Frei kommt er aber noch nicht. Und noch am Mittwoch soll über das Gesuch auf Sicherheitshaft entschieden werden, welches die Staatsanwaltschaft eingereicht hat. Lea Meister 11.08.2021, 11.26 Uhr

In der Elsässerstrasse kam es 2020 zur Vergewaltigung. Nicole Nars-Zimmer

Im Februar 2020 vergewaltigten zwei Männer in den frühen Morgenstunden eine 33-jährige Frau vor ihrer Wohnung in der Elsässerstrasse. Die beiden hatten ihr späteres Opfer nach dem Ausgang begleitet. Als die Frau die Haustüre aufschloss, drängten die beiden Männer sie in den Windfang und vergingen sich an ihr.