Ganze Familie vor Gericht wegen Rangelei mit Dealerin

Prozess «So was ist immer eine heikle Sache»: Wüste Rangelei mit einer Drogendealerin bringt ganze Familie vor Gericht Eine missverständliche «Bestellung» am Telefon, wüste Szenen zu Hause und ein Polizeieinsatz: Irrungen vor dem Basler Strafgericht. Patrick Rudin

Vater, Mutter und Tochter mussten sich vor dem Basler Strafgericht verantworten, die Drogendealerin blieb der Verhandlung fern.

Kenneth Nars

«Meine Familie ist kaputt gegangen, weil diese Frau meinem Sohn Drogen geliefert hat», klagte der 57-jährige Familienvater am Montag verzweifelt vor dem Basler Strafgericht. Vor ­Gericht sass er zusammen mit seiner Ehefrau und der 19-jährigen Tochter, weil sie sich im April 2020 in der eigenen Wohnung im Kleinbasel eine wüste Rangelei mit einer Drogen­dealerin geliefert hatten.

Damals sah der 57-Jährige, dass auf dem Mobiltelefon des Sohnes ein SMS mit einem Sonderangebot für Marihuana eingegangen war. Erbost wählte der nur mittelmässig gut Deutsch sprechende Mann die Nummer und schrie, sie solle ihm ihre Mutter bringen, damit er sie probieren könne. Was offenbar als Beleidigung gemeint war, kam am anderen Ende der Leitung als dringende Warenbestellung an: Die Frau setzte sich ins Auto und klingelte wenige Minuten später bei der Familie in der Hammerstrasse.

Angebliche Schläge und Tritte

In der Wohnung kam es umgehend zum wüsten Streit. Der 57-Jährige schloss die Wohnungstüre von innen ab, und als die Frau durch ein Fenster flüchten wollten, hielt er sie fest. Die Tochter rief gleichzeitig die Polizei. Die Frau behauptete später, der 57-Jährige habe sie mit einem Schuhlöffel aus Metall ge­schlagen. Er hingegen betonte, sie habe ihm dauernd zwischen die Beine getreten, als er sie am Oberarm festgehalten habe. ­Irgendwann beruhigte sich die ­Situation wieder, die Frau wartete schliesslich mehr oder minder geduldig, bis die Polizei eintraf. Laut der Tochter fragte sie mehrmals, ob man die Sache nicht mit Geld regeln könne.

Die Familie sagte aus, man habe die Frau nie geschlagen und danach lediglich daran gehindert, auf die Toilette zu gehen; offenbar aus Angst, sie könne die Drogen verschwinden lassen. Blaue Flecken, wohl aber keine Schläge Eigentlich wollte sich das Gericht am Montag auch die Version der Drogenhändlerin an­hören, doch sie folgte der Vor­ladung als Auskunftsperson nicht und war selbst telefonisch nicht erreichbar.

Anklagepunkte: Freiheits­beraubung und Körperverletzung

Damit beschränkte sich die Befragung im Gerichtssaal auf die angeklagten Per­sonen: Die Staatsanwaltschaft hatte alle drei wegen Freiheits­beraubung angeklagt, den 57-jährigen Familienvater zusätzlich wegen Körperverletzung. Die Gerichtspräsidentin fragte insbesondere den Familienvater mehrmals, weshalb er überhaupt die Frau angerufen hatte und nicht direkt zur Polizei gegangen sei. Der 57-Jährige erwiderte, er habe früher schon nach ähnlichen SMS eine An­zeige erstattet, aber ausser eines Polizei-Rapports sei nichts weiter passiert. Man habe ihm erklärt, sein Sohn sei volljährig und könne daher selber entscheiden, was er wolle.

Einzelrichterin Sarah Cruz sprach schliesslich die gesamte Familie von allen Vorwürfen frei. Die Drogenhändlerin hatte zwar blaue Flecken am Oberarm, diese seien aber wohl durch das Festhalten entstanden. Hinweise auf weitere Verletzungen am Oberkörper gebe es nicht, zumindest sei im Arztzeugnis davon nicht die Rede. Damit entfalle der Vorwurf der Körperverletzung.

«So was ist immer eine heikle Sache»

Doch auch eine Freiheitsberaubung liege nicht vor: Die Rechtsprechung verlange eine gewisse Zeit­dauer, im konkreten Fall sei sie mit ungefähr zehn Minuten wohl noch nicht gegeben. Ausserdem dürfe man bei Vergehen und Verbrechen durchaus jemanden festhalten, bis die Polizei eintrifft – immer vorausgesetzt, dass man jemanden quasi in flagranti erwische. Die Gerichtspräsidentin ­sagte dem 57-Jährigen am Montag aber auch deutlich, er solle solche Konstellationen in Zukunft vermeiden. «Bei allem verständlichen Unmut über die Drogensucht, so was ist immer eine heikle Sache», so Cruz.

Die Staatsanwaltschaft kann die Freisprüche noch weiterziehen. Wegen des Vorfalles hatte auch die Drogenhändlerin ein Verfahren am Hals, am Montag wurde dazu nichts weiteres bekannt. Ebenso unklar bleibt, ob sie lediglich Marihuana oder auch harte Drogen ausliefern wollte.