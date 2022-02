«Basel Nazifrei»: Zweite Instanz hebt Freiheitsstrafe auf

Prozessreihe «Basel nazifrei»: Appellationsgericht hebt Freiheitsstrafe auf Der erste Fall der Prozessreihe gegen Teilnehmende einer unbewilligten Demonstration gegen eine Aktion der ehemaligen Pnos auf dem Basler Messeplatz gelangte am Dienstag vor die zweite Instanz. Diese sprach eine bedingte Geldstrafe und eine längere Probezeit. Nora Bader 1 Kommentar Aktualisiert 15.02.2022, 14.33 Uhr

Rund 30 Personen kamen an die Solidaritätsdemonstration am Morgen vor der Gerichtsverhandlung am Appellationsgericht. Kenneth Nars (15. Februar 2022)

Dienstagmorgen, 7.30 Uhr vor dem Basler Appellationsgericht. Während die St.Alban-Vorstadt noch zu schlafen scheint, ist beim temporären Sitz der zweiten Instanz einiges los. Rund 30 Personen haben sich versammelt, um dem Beschuldigten beizustehen, der sich heute erneut vor Gericht verantworten muss. Transparente von «Basel nazifrei», dem Grauen Block oder der Antifaschistischen Aktion Liestal werden vor dem Eingang angebracht oder in die Luft gehalten.

Ein Redner aus Zürich berichtet von einer «Genossin», die sich heute ebenfalls wegen der Teilnahme an einer anderen Demonstration vor Gericht verantworten müsse. Gegen acht Uhr löst sich die Veranstaltung wieder auf. Der Beschuldigte, seine Mutter und sein Anwalt begeben sich in den Gerichtssaal.

Strafgericht hatte Freiheitsstrafe von sieben Monaten verhängt

Darum geht es: Am 24. November 2018 fand auf dem Messeplatz eine unbewilligte Gegendemonstration zu einer Kundgebung der ehemaligen rechtsnationalen Vereinigung Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) statt. Es kam zu Ausschreitungen und Scharmützeln zwischen Anwesenden und der Polizei; auch an anderen Orten in der Stadt, etwa an der Mattenstrasse, wo sich die Menschenmenge hinbewegte. 38 Personen müssen sich wegen der Vorkommnisse an diesem Tag vor dem Strafgericht verantworten. Die meisten dieser Verhandlungen haben bereits stattgefunden. Nun wurde gestern Dienstag der erste Fall vor dem Basler Appellationsgericht verhandelt.

Dieser Prozess fand erstinstanzlich im April 2020 statt. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Freiheitsstrafe beantragt. Das Strafgericht verurteilte den vorbestraften, heute 27-jährigen Mann in Ausbildung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten bedingt bei einer Probezeit von vier Jahren sowie einer Geldstrafe. Das ist dem Urteil vom 7. Juli 2020 zu entnehmen. Schuldig gesprochen wurde er des Landfriedensbruchs, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der Widerhandlung gegen das kantonale Übertretungsstrafgesetz, das Vermummungsverbot.

Staatsanwalt Camilo Cabrera hält vor Appellationsgericht am erstinstanzlichen Urteil fest. Die Demonstrierenden hätten bewusst auf Provokation gesetzt, um sich dann als Opfer polizeilicher Gewalt darzustellen, sagt er im Plädoyer mehrmals. Der Staatsanwalt:

«Eine Strafreduktion wäre eine Einladung, weiterhin Gewalt gegen Andersdenkende auszuüben.»

Vieles sei zu einseitig beleuchtet worden, sagte er. Und: «Alles, was eine Verhältnismässigkeit des Polizeieinsatzes aufzeigen würde, wird ausgeblendet.» Aber die Videobeweise und auch die Dokumente des kantonalen Nachrichtendienstes seien eindeutig.

Anders sieht dies Daniel Wagner, der Verteidiger des Beschuldigten. Der Anwalt fordert einen vollumfänglichen Freispruch – insbesondere auch vom Vorwurf des Landfriedensbruchs. Sein Mandant sei zwar teilweise zuvorderst dabeigewesen, habe aber keine Steine geworfen, sei nicht gewalttätig geworden. «Er gehört auch offensichtlich nicht zum Schwarzen Block», so der Verteidiger.

Er verweist immer wieder darauf, dass der Beschuldigte gewiss kein «Rädelsführer» sei und sich auch nicht in einem Mob bewegt habe, wie es immer wieder dargestellt werde. «Ich fände es schön, wenn berücksichtigt würde, was ich getan habe und nicht, was alle anderen taten», so der Beschuldigte am Ende der Befragung.

Bedingte Geldstrafe und Probezeit von fünf Jahren

Es handle sich hier um ein Kollektivdelikt, hielt die vorsitzende Richterin des Appellationsgerichts, Eva Christ, in der Urteilsbegründung fest. Deshalb gelte bei dieser sogenannten Zusammenrottung gemäss Recht «mitgegangen, mitgehangen». Auch wenn es legitim sei, aus politischer Überzeugung an einer Kundgebung teilzunehmen. Das Appellationsgericht folgte dann zwar in Bezug auf die Schuldfrage in allen Punkten dem Strafgericht und verhängte einen einfachen Schuldspruch wegen des Landfriedensbruchs sowie der Gewalt und der Drohung gegen Behörden und Beamte und des Verstosses gegen das Vermummungsverbot.

Hingegen sah das Appellationsgericht von einer Freiheitsstrafe ab und sprach eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen an 30 Franken bedingt bei der längstmöglichen Probezeit von fünf Jahren aus. Das habe sie in ihrer Karriere bisher erst einmal für nötig befunden, so die Richterin. «Vermutlich werden Sie wieder Demonstrationen besuchen, das ist auch ihr Recht. Aber wenn es knallt, müssen Sie sich entfernen», mahnte sie. Ansonsten könne es wegen der Vorstrafe dann mit einer unbedingten Strafe enden.

Die Vorkommnisse rund um den 24. November 2018 werden die Basler Justiz so oder so noch länger beschäftigen.

1 Kommentar Elisabeth Beck vor etwa einer Stunde Es scheint, dass die sog. Kuscheljustiz endlich richtiger Justiz Platz macht. Es kann nicht sein, dass gewisse Leute oder Gruppen mehr Rechte haben und gleicher sind als andere. Letzteres betrifft auch die letzten linkslastigen Medienberichte aus Zürich. Alle Kommentare anzeigen