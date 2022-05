Mehr psychische Störungen bei Schülern: Sek Liestal wird aktiv

Psychische Belastungen Depressionen, Zwangs- oder Angststörungen bei Jugendlichen nehmen zu: Sek Liestal klärt Schüler und Lehrpersonen auf Corona hat die Lage verschärft, doch auch so sind Jugendliche immer stärker psychisch belastet – bis hin zu Suizidgedanken. Zusammen mit der Psychiatrie Baselland geht die Sekundarschule Liestal deshalb in die Offensive. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Kurs der Kinder- und Jugendpsychiatrie geben die Achtklässler der Sek Liestal ein Feedback. Sie sollten jetzt wissen, an wen sie sich bei psychischen Belastungen wenden können. Nicole Nars-Zimmer

Manchmal braucht es nicht viel, um Schlimmes zu verhindern: Die neun Jugendlichen, die zusammen eine achte Klasse an der Sekundarschule Liestal besuchen, stehen sich jeweils zu zweit gegenüber. Es wird gekichert, gegrinst, verlegen auf den Boden gestarrt. «60 Sekunden ab jetzt», sagt Daniela Jermann, und schiebt nach:

«Versucht, es auszuhalten, ohne zu antworten.»

«Du hast voll den coolen Style», sagt ein Junge zu einem anderen. «Du bist schlau und immer hilfsbereit», flüstert ein anderer Junge einem Mädchen zu. «Du hast einen eigenen Charakter», ist bei einem weiteren Duo zu hören. «Komplimenten-Dusche» nennt Jermann das. Die Psychotherapeutin der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der Psychiatrie Baselland (PBL) ist überzeugt, dass das Annehmen und Geben von Lob einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl hat und der Psyche gut tut.

Und genau darum geht es an diesem Nachmittag im Gruppenraum des Schulhauses Burg: die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. In einem Pilotprojekt der Sek Liestal in Kooperation mit der PBL und der KJP werden derzeit sämtliche achten Klassen in einem jeweils 90-minütigen Kurs für das Thema sensibilisiert. Die «Schweiz am Wochenende» konnte eine Klasse begleiten.

In einem Pilotprojekt führt die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Sek Liestal derzeit Kurse für alle Achtklässler durch, um sie für das Thema psychische Gesundheit zu sensibilisieren. Nicole Nars-Zimmer

Die Coronakrise allein genügt nicht als Erklärung

Co-Schulleiterin Barbara von Mühlenen sagt: «Dass Jugendliche wegen Corona stärker psychisch belastet sind, war überall zu lesen. Doch wir wollen etwas Konkretes dagegen unternehmen und so unsere Jugendlichen auch in schwierigen Situationen unterstützen und sie nicht ausschliessen.»

Dies nicht zuletzt, weil von Mühlenen, die Sozialpädagogin Simone Moser oder auch die dortige Schulärztin Patricia Haller eine Betroffenheit bei ihren eigenen Schülerinnen und Schülern feststellten, die über die Coronakrise hinausging. Moser sagt: «Es wäre falsch zu meinen, wenn Corona weg ist, würden die psychischen Probleme der Jugendlichen auch wieder geringer.»

Und die Probleme sind gravierend, wie Moser weiss:

«Es gibt immer mehr Jugendliche, die mit Angst- oder Zwangsstörungen sowie Depressionen, oft sogar suizidalen Gedanken zu mir kommen.»

Zu ihr, das bedeutet in den «offenen Lernraum», den die Sek Liestal im Sommer 2020 als erste Sekundarschule Basellands eingeführt hat. Hier können Jugendliche aus dem Regelunterricht genommen und maximal als Achtergruppe viel intensiver betreut werden. Über die Ursachen der zunehmenden psychischen Probleme könne man – abgesehen von Corona – nur spekulieren. Eine allgemeingültige Antwort gebe es nicht. Wichtig sei es, achtsam zu sein, den Teenagern empathisch zu begegnen und sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten, so Moser.

In einem Workshop mussten sich die Lehrerinnen und Lehrer der Sek Liestal überlegen, wie sie mit Jugendlichen umgehen, bei denen sie spüren, dass sie etwas stark belastet. Nicole Nars-Zimmer

Verhindern, dass die Probleme chronisch werden

Diese Botschaft an alle Lehrkräfte vermittelt auch Christine Salkeld. Im Anschluss an den Kurs der achten Klasse versammelten sich mehrere Dutzend Lehrerinnen und Lehrer der Sek Liestal in der Aula, um ebenfalls auf die Problematik aufmerksam gemacht zu werden. Salkeld ist Sozialpädagogin und Psychologin und leitet die Fachstelle Prävention der Psychiatrie Baselland. Sie weist das Plenum darauf hin: «Je früher wir intervenieren, desto eher können wir allfällige Chronifizierungen psychischer Erkrankungen bei den Jugendlichen vermeiden.»

Salkeld spricht von Wartezeiten bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wenn sie als Beispiel die Zunahme von Waschzwängen anspricht, die durch die schärferen Hygieneregeln entstanden seien, so sagt sie, dass dieses Problem zwar schon vor der Pandemie bestanden, es sich aber mit ihr verstärkt habe.

Lehrkräfte sollen auffällige Schüler nicht ignorieren

Dass Handeln nötig ist, bestätigen auch die Schilderungen von Schulärztin Patricia Haller: Sie führte vor kurzem eine Jahrgangskontrolle bei den Liestaler Achtklässlerinnen durch:

Schulärztin Patricia Haller. Nicole Nars-Zimmer

«Viele sagten mir, sie hätten psychische Probleme. Diese Offenheit hat mich erstaunt und sie zeigt, wie gross die Not ist. Mittlerweile kommen Jugendliche eigentlich nur noch wegen psychischer Probleme zu mir – oder wegen Sportverletzungen.»

Doch was können Lehrpersonen tun? Hier verwies Salkeld auf das Projekt «Ensa – Erste Hilfe für psychische Gesundheit» der Stiftung Pro Mente Sana und dessen Leitfaden «Roger». In Gruppenarbeiten formulierten die Lehrkräfte möglichst konkret, wie sie Schülern helfen können, denen es womöglich gerade nicht gut geht.

Wichtigste Botschaft: Auffälligkeiten nicht ignorieren, sondern offen ansprechen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Umgekehrt soll den Jugendlichen signalisiert werden, dass es wichtig ist, über Probleme zu reden und dass sie an der Schule jederzeit eine Ansprechperson haben.

Das nehmen auch die Achtklässler aus ihrem Kurs mit. «Ich weiss jetzt, wie ich mich beruhigen und entspannen kann. Und uns wurden Anlaufstellen genannt, wo wir uns melden können, etwa die Kinder- und Jugendpsychiatrie», sagt einer am Ende zur «Schweiz am Wochenende». Ein Kollege ergänzt grinsend:

«Ich geh lieber zu unserem Schulsozialarbeiter – dann kriegen es meine Eltern nicht gleich mit.»

