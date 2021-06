Public Viewing: Übersicht über das Angebot in beiden Basel

Public Viewing EM-Fussballfest in Basel: Diese Lokale zeigen den Viertelfinal-Kracher gegen Spanien Am kommenden Freitag trifft die Schweiz im EM-Viertelfinal auf Spanien. Diese und weitere Partien werden an diversen Public Viewings in beiden Basel gezeigt. Wir bieten Ihnen eine laufend aktualisierte Übersicht über das Angebot. Larissa Gassmann 30.06.2021, 19.09 Uhr

Endlich wieder mitfiebern und feiern: Am 11. Juni startete die Fussball-EM.

Sandra Ardizzone

Drei Jahre lang mussten beinahe eingestaubte Fanschals und Trikots auf ihren Einsatz an einem Grossevent warten. Nun aber wird es wieder ernst: Seit 11. Juni findet in verschiedenen europäischen Städten die um ein Jahr verschobene Fussball-Europameisterschaft statt. Somit erfolgt auch in beiden Basel der Startschuss für das grosse Fest. Geplant sind diverse Public Viewings (siehe Übersicht), an denen Fussballfans dank der Ende Mai erfolgten Lockerungen wieder ihrer Leidenschaft nachgehen dürfen.

Um dem Anlass gerecht zu werden, hat sich auch das Bau- und Verkehrsdepartement etwas einfallen lassen. So gelten an den Spieltagen angepasste Öffnungszeiten für die Gastro-Betriebe, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Demnach dürfen die Lokale ihre Gäste bis 15 Minuten nach Spielende bewirten, dies sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich und unabhängig von den grundsätzlich bewilligten Öffnungszeiten. Gleichzeitig gelten weiterhin die aktuellen Schutzmassnahmen.

Auch längere Öffnungszeiten im Baselbiet

Auch im Nachbarkanton dürfen Gastronomen nun profitieren. So gelten an den Spieltagen verlängerte Öffnungszeiten in den Innenräumen bis 2 Uhr, wie die Sicherheitsdirektion (SID) des Kantons Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreibt. Umfassen wird dies alle Gastwirtschaftsbetriebe inklusive Vereinswirtschaften sowie alle «mit der EM im Zusammenhang stehenden Gelegenheitswirtschaften». Die Veranstalter und Betreiber seien aber dafür verantwortlich, dass die Schutzmassnahmen eingehalten werden.

Gleichzeitig mahnt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement: «Wer eine Gastwirtschaft betreibt oder Anlässe organisiert, ist gebeten, für ein rücksichtsvolles Miteinander zwischen Fussballfans und der weniger fussballbegeisterten Wohnbevölkerung zu sorgen.» Wer Spiele im Aussenbereich übertragen möchte, muss zudem darauf achten, dass die Fernsehgeräte eine maximale Bildschirmdiagonale von drei Metern haben und ohne zusätzliche Lautsprecher auskommen. Ansonsten gilt im Aussenbereich ein Musikverbot. Grundsätzlich aber braucht es keine weitere behördliche Bewilligung (allfällige Übertragungsrechte ausgenommen), wie das Bau- und Verkehrsdepartement schreibt.

Die Übersicht über das Angebot in beiden Basel:

Parterre One

Adresse: Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Montag, 18 bis 0 Uhr

Reservation: via www.parterre-one.ch

Gezeigte Spiele: Es werden alle Spiele gezeigt (ohne Ton) innerhalb der Öffnungszeiten

Sommerbar

Adresse: Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel

Öffnungszeiten: Gruppenphase: ab 14 Uhr, Finalrunden: ab 16 Uhr

Gezeigte Spiele: Es werden alle Spiele gezeigt, bei Regen drinnen

Angebot: Neben Bier und Drinks gibt es während der EM auch Würste vom Grill und frische Flammkuchen

PARK

Adresse: Erlenparkweg 55, 4058 Basel

Öffnungszeiten: Kiosk: ab 9 Uhr, Restaurant: Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr

Reservation: im Restaurant via www.park-basel.ch

Angebot: Am Kiosk werden alle Spiele gezeigt, es gibt frisch gezapftes Bier und Leckeres vom Grill. Im Restaurant werden alle Spiele innerhalb der Öffnungszeiten gezeigt

Buvette Alti Liebi

Adresse: Beim Sommcercasino Basel, Münchensteinerstrasse 1, 4052 Basel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 11:30 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, bei guter Witterung

Kapazität: Es gibt ca. 100 Plätze

Reservation: Reservationen werden bis um 12 Uhr am Spieltag entgegengenommen unter reservation@sommercasino.ch. Der Eintritt ist kostenlos

Gezeigte Spiele: Alle Spiele und alle Tore

Angebot: An der Buvette gibt es ein reichhaltiges Getränke- und Snackangebot

Kaffee Restaurant Bar 1777



Adresse: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

Reservation: Unter: www.1777.ch und www.beef7.ch

Gezeigte Spiele: Gezeigt werden alle Spiele der EM live im Schmiedenhof (auch Sonntags).

Angebot: Essen und Getränke vom Restaurant 1777 und dem BEEF7 Premium Steakhouse



Waldhaus

Adresse: In der Hard, 4127 Birsfelden

Öffnungszeiten: Das Team der Wyniger Gruppe ist jeweils am Samstag und Sonntag sowie an ausgewählten Daten auf der Terrasse am Rhein präsent

Reservationen: Reservationen werden nur für die EM-Spiele angenommen, dies via www.waldhausbeiderbasel.com. Tischzuteilung nach Covid-19-Schutzkonzept, 6 Personen pro Tisch

Gezeigte Spiele: Die Partien während den Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag, die Endspiele ab den 1/8 Finals und alle Partien der Schweizer Nationalmannschaft.

Angebot: Die Confiserie Beschle bringt Kaffee und Glacé sowie Süssigkeiten, das Team der Wyniger Gruppe serviert Raclette vom Feuerrohr, Pulled Pork Burger und Quiche aus dem Food-Mobil, sowie diverse Getränke

Sportanlage Känelboden

Adresse: Clubhaus FC Therwil, Känelrain, 4106 Therwil

Schutzkonzept: Generelle Maskenpflicht - ausser am Tisch. Dazu Sitzpflicht, Registrierung der Kontakdaten und Abstand

Kapazität: Innenbereich ca. 60 Personen (maximal 4 Personen pro Tisch), Aussenbereich ca. 100 Personen (maximal 6 Personen pro Tisch). Keine Stehplätze - es sind nur Sitzplätze erlaubt

Reservation: Keine. Die Durchführung muss sehr flexibel gehalten werden, je nach Wetter und Besucheranzahl wird das Angebot eingeschränkt

Gezeigte Spiele: Alle EM-Spiele

Angebot: Einfacher Festbetrieb mit Wurst und Bratwurst vom Grill. Dazu Bier und weitere Getränke. «Bei den Spielen der Schweizer Nati kommen wir in Rot/Weiss»

Volta Bräu

Adresse: Voltaplatz 30, 4056 Basel, Voltaplatz

Öffnungszeiten: An allen Spieltagen, jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel - bis Spielende

Kapazität: Maximal 120 Sitzplätze im EM-Beer Garden

Reservation: First come, first served. Keine Reservationen

Gezeigte Spiele: Alle EM-Spiele in voller Länge auf einem grossen Screen

Angebot: Selbstgebrautes Craft Beer und noch mehr Bier, sowie Wurst vom Jenzer. Für Gäste, die nicht wegen der EM vorbeischauen, gibt es Platz im Garden und im Brewpub

Baltazar Bar

Adresse: Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel

Schutzkonzept: Gäste dürfen an 6er-(draussen)/4er-(drinnen)Tischen konsumieren. Abstände zwischen den Tischen, dazu Contact-Tracing

Reservation: Es gilt «dr schnäller isch dr gschwinder».

Gezeigte Spiele: Alle Spiele

Angebot: Screen im Innen- und Aussenbereich

Veranda Pellicanò

Adresse: Birskopfweglein 7, 4052 Basel, Holzterrasse

Öffnungszeiten: Unter der Woche bis 23 Uhr offen, Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Die EM-Spiele werden alle bis am Ende und auch über die Öffnungszeiten hinweg gezeigt.

Kapazität: 70 Plätze auf der Veranda

Reservation: Unter reservation@veranda-pellicano.ch

Gezeigte Spiele: Alle EM-Spiele auf zwei grossen Bildschirmen

Angebot: Burger und mediterranes Essen, dazu Cocktails und Longdrinks an der Bar. Für alle, welche der EM lieber aus dem Weg gehen möchten, wird eine abgetrennte EM-freie Zone für bis zu 50 Personen eingerichtet.

Viertel Dach

Adresse: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel

Schutzkonzept: Public Viewing findet draussen statt. Erlaubt sind 6 Personen pro Tisch.

Reservationen: Über den Link hier

Gezeigte Spiele: Alle Spiele live und auf zwei Screens

Angebot: Food, Drinks, LED-Leinwand und grosser Screen über den Dächern Basels

Bar du Nord/Terrasse Fürstengarten

Adresse: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Schutzkonzept: Gäste dürfen an 4er-Tischen konsumieren.

Reservation: Über den Link hier. Eintritt 5 Franken

Gezeigte Spiele: Das Eröffnungsspiel, alle Spiele der Schweiz und Deutschland, ab dem Achtelfinale alle Spiele

Angebot: Übertragung auf HD-Grossleinwänden und TV. Dazu Grill, Flammechuche, Brezel und kühles Bier

Caffe Pizzeria Spalato

Adresse: Voltastrasse 121, 4056 Basel

Öffnungszeiten: Mo–Fr, 7:30 bis 0 Uhr, Samstag und Sonntag, 8:30 bis 0 Uhr

Schutzkonzept: Das derzeit geltende Schutzkonzept in der Gastronomie

Kapazität: Ca. 30 Personen im Innenbereich und ca. 40 Personen im Aussenbereich

Reservation: Empfohlen, aber keine Pflicht, unter info@spalato.ch/061 383 81 23, Eintritt ist gratis.

Gezeigte Spiele: Alle Spiele der Fussball-EM

Angebot: Kalte Getränke, Speisen aus der italienischen und dalmatischen Küche, EM-Extras



Klara









Adresse: Clarastrasse 13, 4058 Basel

Öffnungszeiten: An Spieltagen jeweils 12 bis 0 Uhr

Schutzkonzept: Das derzeit geltende Schutzkonzept in der Gastronomie

Kapazität: Bei voller Auslastung ca. 300 Personen (Innen- & Aussenbereich)

Reservation: Keine, Eintritt ist gratis.

Gezeigte Spiele: Gruppenphase: Alle Spiele um 15, 18 und 21 Uhr; Achtel-/Viertelfinale und später: Wird noch entschieden und kommuniziert.

Angebot: Lokale Getränke und Kulinarik aus aller Welt (Küchen: Japan, Thailand, Tibet, Äthiopien, Senegal, Französisch, Israelisch, Argentinien und Südamerika)

Kaschemme

Adresse: Lehenmattstrasse 357, Eingang Ecke Lehenmattstrasse/Muttenzerweg.

Öffnungszeiten: Public Viewing im Garten (nur bei trockenem Wetter). Jeweils 2 Stunden vor Spielbeginn

Schutzkonzept: Das derzeit geltende Schutzkonzept in der Gastronomie

Kapazität: Noch unklar, zwischen 60 und 100 Sitzplätze, am Tisch

Reservation: kontakt@kaschemme.ch, Eintritt ist gratis.

Gezeigte Spiele: Gruppenphase: Alle Spiele am Dienstag und Freitag um 18 Uhr und 21 Uhr. Alle Spiele der Schweiz sowie alle Spiele am Samstag, 12. Juni. Am Samstag, 19. Juni, werden die Spiele Portugal – Deutschland (18 Uhr) und Spanien – Polen (21 Uhr) gezeigt; am Mittwoch, 23. Juni, wird das Spiel gezeigt, bei welchem die Ausgangslage spannender ist; ausserdem werden alle Achtelfinalspiele gezeigt; Viertelfinals und später: Alle Spiele

Angebot: Jamaikanische Spezialitäten. Am Dienstag und Freitag um 20 Uhr kann jeweils eine 20–30 minütige, audiovisuelle Installation im Club angeschaut werden.

Joggeli Lounge

Adresse: Lehenmattstrasse 353, 4052 Basel

Öffnungszeiten: Mo–Do, 12 bis 1 Uhr/Fr–So, 12 bis 2 Uhr

Kapazität: 100 Gäste

Reservationen: 079 425 08 73

Angebot: Zwischen März bis November ist die Aussenterrasse geöffnet. Angeboten werden bis spät in die Nacht hinein fruchtige Cocktails und Snacks. Für die Abkühlung an heissen Tagen ist mit leichtem Wassernebel gesorgt.

