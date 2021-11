Basler Agentur lanciert nachhaltige Gutscheinsammlung

Pünktlich zu Weihnachten Das nachhaltige Prozentbuch: Basler Agentur lanciert Gutscheinsammlung Die Kommunikationsagentur Sinnform aus Basel gibt zum ersten Mal das Gutscheinbuch «All you need» heraus. 15 Läden präsentieren darin ihr Angebot und locken mit Kennenlern-Gutscheinen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Der Laden Unverpackt am Erasmusplatz: Mit dem Gutschein aus dem Buch gibt es für den Einkauf ein kostenloses Starterset aus zwei Stoffbeuteln und zwei Mehrweggläsern. Kenneth Nars

Ein Buch im Wert von 10 Franken aus der Glubos Brockenbude. Drei für zwei Würste von Salsitsch. Oder ein kostenloser kleiner Velo-Check bei Velo Willi. 15 solche Gutscheine sind im Buch «All you need – Nachhaltig einkaufen und geniessen in Basel» enthalten.

Von der Kaffeerösterei Haenowitz & Page im Klybeck über die Putzschule von Katharina Zaugg bis zum Laden Unverpackt am Erasmusplatz reicht das Angebot von «All you need». Mit-Autorin Elena Manuel sagt zur Motivation für das Buch: «So lernt man die engagierten Menschen bereits kennen, bevor man ihr Geschäft betritt.» Denn die Gutscheine sind als Kennenlern-Angebot gedacht.

Passend zur Geschenksuche

Das Gutscheinbuch ist in Buchhandlungen oder beteiligten Läden erhältlich. zvg

Der Einkaufsführer erscheint pünktlich zur Vorweihnachtszeit, in der sich die Baslerinnen und Basler auf Geschenksuche befinden. Herausgegeben wird das Buch von der Basler Kommunikationsagentur Sinnform. Mitfinanziert ist das Projekt laut Mitteilung vom Förderprogramm «Nachhaltiger Konsum» des Bundes.

Erhältlich ist die erste Ausgabe des Gutscheinbuchs für 14.80 Franken in Buchhandlungen wie Bider & Tanner Basel, Olymp & Hades und Labyrinth. Weiter liegen in der Markthalle, in der IWB-Filiale in der Steinenvorstadt sowie in den meisten beteiligten Läden Exemplare auf.

