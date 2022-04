Die Kandererstrasse: Eine idyllische Oase inmitten des Klybecks

Quartiergeschichten Die Kandererstrasse: Eine idyllische Oase inmitten des Matthäus Laut, lärmig und immer etwas los. Das ist das Matthäus-Quartier am Kleinbasler Rheinbord. Und mittendrin ist eine Strasse, die wie aus einer anderen Welt wirkt. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Bella Italia im Matthäus: Die Kandererstrasse ist ein Ruhepol. Juri Junkov

Ein wenig sieht es ja schon nach Bella Italia aus. Der Anblick der Palmen und des italienisch angehauchten Reihenhauses lassen einen das Tramgebimmel und den Lärmpegel der umliegenden Strassen vergessen. Was sich dem Auge danach eröffnet, ist eine bunte Vielfalt an Reihenhäusern, die beim ersten Mal hinschauen nicht so in diese Ecke passen.

Doch je länger man sich mit der Kandererstrasse beschäftigt, desto mehr Kleinbasel kommt zum Vorschein. Denn trotz der Idylle verliert sie den rauen, aber liebevollen Kern des Kleinbasels nicht. Meinungsbildung via Graffiti an den Wänden, mit Stickern zugeklebte Briefkästen, bei denen das «Demeter»-Logo kurzerhand in «Dini Mueter» umgewandelt wurde. Ein Zusammenleben, bei dem sich jeder und jede kennt. Was aber auch nicht wundert, bei der Kürze der Strasse. Denn was sie auch bietet: 136 Meter Ruhe.

Eintauchen in eine andere Welt

Das ist auf den ersten Blick gar nicht mal so viel. Doch in diesem Fall bedeuten diese 136 Meter die ganze Welt. Denn inmitten des belebten Matthäus-Quartiers wirken sie wie eine idyllische, verträumte Oase. Vorgärten auf der einen Seite, Gärten hinter dem Haus auf der anderen. Und grün ist sie, die Kandererstrasse. So präsentiert sich den Passanten ein Bouquet an verschiedensten Bäumen, Vogelgezwitscher inklusive.

Angrenzend an die Klybeckstrasse, parallel zu Erasmusplatz und Feldbergstrasse, den beiden Hauptschlagadern des Quartiers. Mit ihren Restaurants, Cafés, Imbissläden und kleineren Einzelhändlern stehen diese sinnbildlich für das 4057. Ein Grund mehr, weshalb die Kandererstrasse heraussticht. Denn egal von welcher Seite man herkommt, es ist ein Eintauchen in eine andere Welt. Die Spielstrasse mit ihrem Mix aus Reihenhäusern und wenigen Wohnblöcken ist extrem ruhig.

Ähnlichkeiten mit dem Bachlettenquartier

Und um diese Ruhe waren die Anwohnenden schon immer besorgt. Denn als 2008 in der Klybeckstrasse 15, dort wo die Sozialhilfe untergebracht ist, ein Kaufhaus mit Tiefgarage hätte gebaut werden sollen, scheiterte dieses Anliegen an Klagen der Quartierbewohnenden. Eine Ausfahrt der Garage wäre in der Breisacherstrasse geplant gewesen – zu viel für sie und die Kanderersträssler, die vor allem am Feierabend einen erhöhten Verkehrsfluss durch ihre gepflegten Häuserreihen befürchteten.

Doch was macht diese Strasse zu einer solchen Idylle? Lukas Stöcklin, der in der Kandererstrasse aufgewachsen ist und mit einem Unterbruch von dreieinhalb Jahren noch immer dort wohnt, sieht die Poller, die inmitten der Strasse angebracht wurden, als einen entscheidenden Grund. «Seit es eine Spielstrasse ist, ist noch mehr Ruhe eingekehrt.» Zudem gefällt ihm die Kombination aus den Reihenhäusern mit Vorgärten auf der einen, und den Reihenhäusern mit Garten in Richtung Sozialamt auf der anderen Seite.

«Für mich ist es wirklich eine Oase», sagt Stöcklin und unterstreicht nochmals die Ruhe, welche die Strasse birgt. Dass sie aber auch gesellig und etwas lauter kann, beweist die Kandererstrasse am jährlichen Strassenfest. «Dieses haben wir vor etwa zehn Jahren ins Leben gerufen», sagt Stöcklin. Dort treffe sich dann vor allem der untere Teil der Strasse, sagt er.

Jannis Breitenfeld, der seit mehr als drei Jahren in einer Wohngemeinschaft an der Kandererstrasse wohnt, sieht es ähnlich. «Der wenige Verkehr macht den Unterschied», sagt er. Dass sie nicht einen direkten Zugang an den Rhein besitzt, ist ein weiterer Grund, der Ruhe bringt. Breitenfeld, der bereits im Bachlettenquartier und bei der Erlenmatte gewohnt hat, findet, die Kandererstrasse würde dem Bachletten ähneln. Denn wer Reihenhäuser und Spielstrasse hört, der denke zuerst einmal an das Quartier bei der Schützenmatte. In der Kandererstrasse fühlt er sich sichtlich wohl. «Eine solch ruhige Strasse so nahe am Rhein? Also ich finde das überragend.»

