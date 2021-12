Queerbeet: Weihnachten ist das Fest der Liebe – für alle

Queerbeet Weihnachten ist das Fest der Liebe, und genau so sollten wir uns auch verhalten In seiner neuen Kolumne schreibt der 18-jährige Blogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Josia Jourdan 24.12.2021, 05.00 Uhr

Pandemiebedingt finden dieses Jahr keine LGBTQ+-freundlichen Weihnachtsanlässe statt. jaw

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Aber für viele Menschen ist es auch ein Fest der Einsamkeit. Insbesondere für LGBTQ+-Personen kann Weihnachten ein schwieriges Fest sein. An Familienfeiern kommt es oft zu Mikroaggressionen, queerfeindlichen Aussagen und Ablehnung. Manche LGBTQ+-Personen haben aufgrund der Intoleranz ihrer Familie keinen Kontakt mehr oder sind gar nicht erst erwünscht und verbringen Weihnachten deshalb ohne ihre Blutsfamilie.

Aber das ist wohl das Schönste an unserer Community: Wir halten zueinander und sind uns Familie, wenn es uns unsere eigene nicht ist. Wir definieren Familienkonstellationen und Beziehungen neu, suchen und finden Möglichkeiten, mit erfahrener Ablehnung umzugehen und uns mit Menschen zu umgeben, die uns so lieben, wie wir sind. Diese selbst gewählte Familie kann Kraft, Liebe und Geborgenheit vermitteln und an einsamen Tagen für einen da sein. Wir sind verbunden durch den gleichen Schmerz, schöpfen jedoch gemeinsam neue Energie.

In diesem Jahr fehlt es aber an Räumen und Angeboten. Pandemiebedingt finden LGBTQ+-freundliche Weihnachtsanlässe nicht statt, und es existieren kaum Möglichkeiten, sich an Weihnachten mit Menschen aus der Community zu treffen. Das ist auch ausserhalb der Weihnachtszeit ein Problem in Basel und generell der Schweiz.

Eine selbst gewählte Familie

Es braucht Begegnungszonen, sichere Orte und Möglichkeiten für queere Personen, sich auszutauschen, kennen zu lernen und eine Wahlfamilie zu finden. Gerade in den letzten zwei Jahren war das besonders schwer, die Einsamkeit macht sich bei vielen bemerkbar. Ich wünsche mir Cafés, Veranstaltungen und öffentliche Räume für queere Menschen, wo Weihnachtsfeiern ohne Hass und Intoleranz stattfinden können.

Ich habe zum Glück keine negativen Erfahrungen während der Weihnachtszeit machen müssen und freue mich auch in diesem Jahr auf gemütliche Feierlichkeiten bei meiner Grossmutter. Trotzdem weiss ich, dass nicht alle in meinem Umfeld dieses Glück haben und Weihnachten ohne ihre Familie verbringen müssen.

Aus diesem Grund werden wir in unserer Freundesgruppe dieses Jahr wichteln und gemeinsam Weihnachten feiern. So haben wir, ganz unabhängig davon, wie die Situation mit unseren Blutsfamilien ist, auch die Möglichkeit, das Fest der Liebe mit unserer selbst gewählten Familie zu verbringen.

Die Tochter, der Onkel, die Cousine

Es braucht keine homophoben Witze und keine Diskussionen am Weihnachtstisch (ja, eigentlich gar nie), ob wir die gleichen Rechte verdient haben. Ich wünsche mir, dass das Fest der Liebe für alle Menschen auch ein Fest der Geborgenheit sein kann, wir sind mitverantwortlich für das Wohlbefinden unserer Familienmitglieder.

Und auch wenn viele jetzt vielleicht meinen, dass sie keine LGBTQ+-Personen in ihren Familien haben und sich deshalb keine Gedanken machen müssen, so versichere ich allen, dass eine Tochter, ein Onkel, eine Cousine oder ein Geschwister von queerfeindlichen Aussagen verletzt sein wird. Weihnachten ist das Fest der Liebe und Familie, und genau so sollten wir uns auch verhalten.

Einblicke in queeres Zusammenleben und die Bedeutung von selbst gewählten Familien bietet die Netflix-Serie «Pose».