Basel: FDP steht hinter Richterin, trotz des umstrittenen Urteils

Reaktionen Basler FDP zu ihrer Richterin im Vergewaltigungsprozess: «Sie ist eine professionelle Juristin» Wenige Tage nach dem Urteil zum Vergewaltigungsfall in der Elsässerstrasse in Basel werden bereits politische Schritte erwägt. Derweil ist unklar, ob das geringere Strafmass nach dem Appellationsgericht auch vom Bundesgericht beurteilt werden muss. Silvana Schreier 02.08.2021, 18.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ort der Vergewaltigung: Im Februar 2020 wurde eine 33-Jährige von zwei Männern vor ihrem Hauseingang zum Sex gezwungen. Nicole Nars-Zimmer

Die Begründung der Gerichtspräsidentin von vergangenem Freitag schockierte. Es handle sich um ein «mittleres Verschulden», da der Übergriff relativ kurz gewesen sei und das Opfer keine bleibenden Verletzungen davongetragen habe, sagte Liselotte Henz (FDP).

Schweizweit griffen Medien, Aktivistinnen und Politiker das Urteil auf und teilten ihren Unmut darüber. Gar RTL berichtete über den Fall. Immer wieder im Fokus ist Henz, die als Teil des Dreiergerichts das Urteil am Appellationsgericht gesprochen hatte. Doch wer ist Liselotte Henz überhaupt?

2002 gelang die Wahl zur Strafrichterin

Die 60-Jährige gehört seit Jahren der Basler FDP an. Zum ersten Mal trat sie 1999 in Erscheinung, als sie für ihre Partei in den Verfassungsrat wollte. Dieser arbeitete bis 2005 einen Entwurf für eine totalrevidierte Kantonsverfassung aus. Henz, damals bereits als Staatsanwältin tätig, schaffte die Wahl nicht.

2001 kam die Juristin dann ins Gespräch für die Wahl zur Richterin am Basler Strafgericht. Sie konnte sich jedoch bei der parteiinternen Auswahl nicht gegen den bekannteren Hans-Jörg Kundert durchsetzen. Bereits im Jahr darauf tat sich jedoch eine neue Chance auf. Sie liess sich für die Ersatzwahl aufstellen und schaffte den Sprung ins Gericht.

Seit 2016 in der zweiten Instanz

Zuvor war Henz 14 Jahre lang Staatsanwältin mit den Schwerpunkten Betäubungsmitteldelikte und Sexualstrafrecht. Nach weiteren 13 Jahren beim Strafgericht kandidierte sie 2016 für das Appellationsgericht. In stiller Wahl wechselte sie schliesslich den Posten. Daneben hat sie den Vorsitz in der Rekurskammer der Justizvollzugsanstalt Bostadel im Kanton Zug inne.

Neben ihrer Richterinnentätigkeit hörte man zuletzt von Henz, als sie 2020 in die Findungskommission für das neue FDP-Präsidium einberufen wurde. Der neue Parteipräsident Johannes Barth kennt die Richterin damit gut. Er sagt auf Anfrage:

«Sie ist eine sehr integre Person, eine professionelle Juristin und erfahrene Richterin. Wir als Partei stehen hinter ihr.»

Natürlich habe aber auch er die Berichterstattung zum Urteil am Appellationsgericht mitverfolgt. «Ich kann Ihnen sagen, wir sind alles andere als begeistert.» Die Angelegenheit habe parteiintern für Diskussionen gesorgt und werde weiterhin besprochen. Aber: «Die Gerichte sind unabhängig von uns Politikern und darum werde ich sie auf keinen Fall kritisieren», sagt Barth, der selbst Jurist ist. Wichtig sei, dass die Schuld des Täters auch vom Appellationsgericht bestätigt wurde.

Ist der parlamentarische Weg der richtige?

Die Basler Juso hingegen teilt am Montagmorgen mit, dass eine Veränderung gefordert sei. Künftig sollen Richterinnen und Richter besser geschult werden für den Umgang mit Sexualdelikten. Damit schliesst sich die Jungpartei den Aussagen von Opfervertreterin Agota Lavoyer an.

Lisa Mathys, Co-Präsidentin der Basler SP. Kenneth Nars

Damit hat das zweitinstanzliche Urteil zum Fall der Vergewaltigung in der Elsässerstrasse die politische Ebene erreicht. Lisa Mathys, Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt, sagt jedoch: «Ich weiss nicht, ob der parlamentarische Weg der richtige ist.» Dies sei Bestandteil der parteiinternen Diskussionen. Diese jedoch betreffe nur die Urteilsbegründung, denn das Strafmass sei eine juristische Frage.

Die Urteilsbegründung sei «massiv schockierend». «Ich kritisiere sie, weil sie ein Affront ist für das Opfer. Daraus muss abgeleitet werden, dass das Verhalten des Opfers zu einem tieferen Strafmass geführt hat», sagt Mathys. Sie könne nicht verstehen, wie es heute zu einer solchen Äusserung kommen könne. Und darüber soll die Bevölkerung diskutieren.

Verhalten darf keine Rolle spielen

Katja Christ, Basler Nationalrätin (GLP) und Anwältin. Kenneth Nars

Katja Christ, GLP-Nationalrätin und Anwältin, möchte es sich ebenfalls nicht anmassen, das Urteil für richtig oder falsch zu befinden. Aber: «Wenn Sie mich fragen, ob es sich strafmildernd auswirkt, wenn eine Frau einen Minirock trägt, sich mit Männern umgibt und flirtet? Dann sage ich klar: Nein.» Das dürfe keine Rolle spielen vor Gericht. Christ sagt, dass im Einzelfall immer nur ein Ja ein Ja sei.

Die Basler Staatsanwaltschaft teilt derweil auf Anfrage mit, man warte das schriftliche Urteil ab. Anschliessend werde der Entscheid über den Weiterzug des Urteils ans Bundesgericht gefällt. Auch Richterin Liselotte Henz will sich vorerst nicht äussern. Weiter war die Opferanwältin Miriam Riegger für die bz nicht erreichbar.