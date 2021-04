Regeln im Grenzgebiet Neuer Lockdown in Frankreich sorgt für Chaos im Dreiland Seit Samstagabend befindet sich Frankreich im dritten Lockdown. Die Bewohnenden der Grenzregionen wollen wissen, was die neuen Regelungen für sie bedeuten. Doch definitive Antworten gibt es bisher nicht. Helena Krauser 08.04.2021, 05.00 Uhr

Was die neuen Regelungen für die Einreise nach Frankreich bedeuten, ist noch nicht definitiv klar. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Vor einer Woche verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache den dritten landesweiten Lockdown. Am nächsten Tag klingelte das Telefon der trinationalen Informationsstelle Infobest Palmrain durchgehend. Bis am Mittwochmittag seien rund 150 Anfragen zu den neuen Bestimmungen eingegangen, berichtet Marc Borer, Schweizer Referent bei Infobest. Wegen der arbeitsfreien Ostertage verteilen sich diese Anfragen auf nur zweieinhalb Tage. «Dazu kommen wahrscheinlich noch zwanzig bis dreissig Anrufer, die wegen der Überlastung nicht durchgestellt wurden», führt Borer weiter aus.

Die Bewohnenden der Grenzregionen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz wollen wissen, was sie nun noch dürfen und was nicht. «Meistens geht es darum, ob man eine bestimmte Unternehmung an einem bestimmten Ort durchführen darf», so Borer. Derzeit können er und seine Kolleginnen und Kollegen diese Fragen allerdings nicht abschliessend beantworten. Der Grund dafür ist, dass Frankreich die neuen Bestimmungen hauptsächlich für das Leben im Landesinneren konzipiert.

Bis 10 Kilometer ohne Passierschein, ab 30 Kilometer mit negativem Test

Eindeutig sind laut Borer die folgenden Bestimmungen: Frankreichs Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sich in einem Umkreis von 10 Kilometern um ihren Wohnsitz frei bewegen. Wollen sie weiter als 10 Kilometer reisen, benötigen sie einen Passierschein, auf dem angegeben ist, welchen dringenden Grund sie für ihre Reise haben. Wer den Umkreis von 30 Kilometer verlassen will, muss zusätzlich zum Passierschein auch einen negativen Coronatest vorweisen können. Der 30-Kilometer-Radius gilt laut Borer allerdings nicht mehr, wenn man eine Departements- oder Regionengrenze übertritt. Und hier beginnen die Unklarheiten: Werden Landesgrenzen mit Departementsgrenzen gleichgesetzt?

Wann die Präzisierungen der Verwaltung kommen, ist ungewiss

«Nationale Gesetzgebung ist meistens nicht für die Grenzregionen ausgelegt», sagt Borer. Um präzise Auskünfte geben zu können, haben er und die anderen Mitarbeitenden von Infobest deshalb eine Liste mit Detailfragen an die zuständige zentrale Verwaltungsstelle geschickt.

Wo beginnt der 10-Kilometer-Radius für Personen mit Wohnsitz im Ausland?

Gilt die 30-Kilometer-Regel ab der Grenze noch?

Darf man sein Pferd im Stall gleich hinter der Grenze noch besuchen gehen?

Auf Antworten zu solchen Fragen wartet das Team aktuell noch.

Überforderung auf allen Seiten

Wann genau sie Antworten erhalten, weiss Borer allerdings noch nicht: «Meistens geschieht das innerhalb einiger Tage. Wegen der Ostertage zieht es sich nun etwas in die Länge.» Die Beschaffung von detaillierten Informationen zu den Grenzregionen sei gerade in Frankreich häufig sehr umständlich, sagt Borer. Er betont aber gleichzeitig sein Verständnis dafür, dass auch die nationalen Behörden mit der Situation überfordert seien: «Gerade in den letzten Monaten, in denen die Frequenz für neue Regelungen extrem hoch war, ist es klar, dass es immer wieder zu Unklarheiten kommt.»

Das gilt für die Einreise nach Baden-Württemberg

Für die Einreise nach Baden-Württemberg gab es in letzter Zeit keine grösseren Veränderungen. Weiterhin gilt: Das Robert Koch-Institut stuft die Schweiz als Risikogebiet ein. Deshalb müssen sich alle Personen, die aus der Schweiz einreisen, unverzüglich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Dabei gibt es allerdings einige Ausnahmen. Beispielsweise gilt diese Regelung nicht für Durchreisende, Personen, die aus beruflichen oder schulischen Gründen einreisen oder Personen, die mit einem ärztlichen Zeugnis belegen können, dass sie vor mindestens 21 Tagen und maximal drei Monaten an einer Corona-Infektion erkrankt waren.

Personen, die in den Grenzregionen wohnen, dürfen nach Baden-Württemberg einreisen, wenn sie beispielsweise einen Verwandten oder Partner besuchen oder einen dringenden Arzttermin wahrnehmen müssen. Der Aufenthalt in Deutschland darf allerdings nicht «überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs» geschehen.