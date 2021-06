Regen und Hagel Gewitter fegt über die Region Basel Am Dienstag zogen dicke Wolken über der Region Basel auf. Es folgten Regenschauer, Hagel, Donner, Blitze und starke Windböen. Aimee Baumgartner 29.06.2021, 13.07 Uhr

Nach dem starken Gewitter in der letzten Woche gibt es erneute Unwetter. Auch die beiden Basel bleiben nicht verschont. Wie der Wetterdienst «MeteoNews» auf Twitter schreibt, wurde in Aesch am Mittag eine Sturmböhe von 103 km/h gemessen. Die Gewitterlinie ziehe nun rasch weiter ostwärts.

Starker Regen in der Basler Innenstadt Simone Morger