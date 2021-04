Regierung wird ausgebremst Rekurse gegen Tempo 30 in der Feldbergstrasse sorgen mindestens für Verzögerungen Bereits im Sommer dieses Jahres wollte der Basler Regierungsrat erste Massnahmen gegen die Luft- und Lärmverschmutzung an der Feldbergstrasse ergreifen. Mindestens zehn Einsprachen wehren sich nun gegen den Fahrplan der Exekutive. Oliver Spiess 01.04.2021, 05.00 Uhr

Noch diesen Sommer sollte die Feldbergstrasse zur Tempo-30-Zone werden. Dies dürfte sich nun um Jahre verzögern. Bild: Juri Junkov

Fast eineinhalbmal so hoch wie gesetzlich erlaubt sind die Stickstoffdioxid-Immissionen, denen die Anwohnerinnen und Anwohner um die Feldbergstrasse ausgesetzt sind. Die Regierung will mit einer Tempolimite dagegenhalten; zufrieden sind mit deren Fahrplan aber wenige. Während die einen zusätzliche Regeln fordern, sehen die anderen keinen Grund für politische Massnahmen und legen gar Rekurs ein.

Zehn Einsprachen gingen beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement bisher ein, wie jenes auf Anfrage bestätigt. Eine davon erhob die Sektion beider Basel des Automobil Club der Schweiz (ACS). Obwohl eine Untersuchung des Basler Amtes für Mobilität zum Schluss kam, dass die Tempolimite nicht für Ausweichverkehr in den Quartieren sorgen würde, ist dies für ACS-Geschäftsführer Christian Greif das Hauptargument: «Um einzusehen, dass es dann keinen Anreiz mehr gäbe, statt Quartierstrassen die Feldbergstrasse zu benutzen, braucht es keine Studie.» Sein Mittel gegen das Abgasproblem: «Das kommt ganz von alleine herunter.» Wegen der Zunahme an Elektroautos sei das Problem in zwei bis drei Jahren gelöst.

Ansässige fürchten um das Benutzungsrecht ihrer alten Autos

Eine andere Einsprache koordinierte die Sektion beider Basel des Touring Club Schweiz (TCS). Da dieser das Rekursrecht nicht besitzt, unterstützt er Anwohnerinnen und Anwohner, die Mitglied beim TCS sind. «Mehr als eine Handvoll» unterzeichneten den Rekurs, wie TCS-Präsident Christophe Haller sagt. Bei diesen überwiege nicht nur die Befürchtung vermehrten Quartierverkehrs, sondern auch die Sorge, die alten Autos nicht mehr ausfahren zu dürfen.

Dies aufgrund eines weiteren geplanten Schrittes der Regierung. Sie will die Feldbergstrasse in die schweizweit erste Umweltzone umwandeln, wartet aber noch auf die Bewilligung des Bundes für das Pilotprojekt. Die Umsetzung würde eine Sperrung der Strasse für Fahrzeuge, die der Abgasnorm Euro 6 nicht gerecht werden, bedeuten. Dies träfe hauptsächlich auf ältere Dieselfahrzeuge zu. Grund für das Vorhaben sind Untersuchungsergebnisse des Basler Lufthygieneamts. Diese zeigen, dass die Immissionswerte auch mit Tempo 30 – trotz zehnprozentiger Reduktion – noch über dem gesetzlichen Höchstwert liegen würden.

Statt für eine andere Lösung scheint Haller hier vor allem gegen Tempo 30 zu sein. Angesprochen auf die Abgasproblematik meint er:

«Die Geschwindigkeitsbegrenzung würde nur für mehr Stop-and-go sorgen, was die Immissionen noch höher steigen liesse.»

Er befürchtet, dass die neue Limite nicht eingehalten würde, was dann bauliche Massnahmen wie etwa Schwellen erforderte. Auch das regierungsrätliche Argument der Lärmreduktion lässt er nicht gelten: «Tempo 30 oder Tempo 50 – das macht keinen grossen Unterschied. Laut sind vor allem die Busse.»

Verspätung ist vorprogrammiert, Gang vors Bundesgericht möglich

Ganz anders als die Autoverbände beurteilt Basta-Grossrat Beat Leuthardt den Fall. Ihm gehen die Beschlüsse zur Senkung des gesetzeswidrig hohen Stickstoffdioxid-Ausstosses zu wenig weit und zu wenig schnell. Erst kürzlich reichte er einen grossrätlichen Anzug ein, der im Parlament am 14. April behandelt werden soll. Darin fordert er von der Regierung weitergehende Massnahmen zur Entlastung der Feldbergstrasse vom motorisierten Individualverkehr. Umgekehrt soll die Verkehrslage für öffentliche Verkehrsmittel und Velofahrende verbessert werden.

Ob einer der Rekurse gutgeheissen wird oder nicht: Verzögern wird sich die Einführung der Tempolimite ohnehin. Mehrere Jahre liess damals das Tempo-30-Gebot in der Sevogelstrasse aufgrund des Rekursweiterzugs des ACS vors Bundesgericht auf sich warten. Ob der Autoverband den Gang vor die höchste Instanz im gegebenen Fall auch hier machen würde? «Auf jeden Fall», betont Greif.