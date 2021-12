Regierungsentscheid Wegen Corona: Pferdesportanlass CHI Basel wird wieder abgesagt Die Baselbieter Regierung hat dem Veranstalter mitgeteilt, dass zum Pferdesportanlass keine Zuschauenden zugelassen sind. Kurz darauf teilten die Organisatoren mit, dass der Event ganz abgesagt wird. bz 29.12.2021, 19.56 Uhr

Der CHI Basel muss – Stand jetzt – ohne Publikum stattfinden. Christian Merz / Keystone

Der internationale Pferdesportanlass CHI Basel vom 13. bis 16. Januar 2022 in der St. Jakobshalle wird nicht stattfinden. Am Mittwochnachmittag wurde das Organisationskomitee des Basler Reitturniers darüber informiert, dass der Baselbieter Regierungsrat die im November erteilte Bewilligung widerrufen habe, teilten die Organisatoren am Abend mit.