Regierungsentscheid Zu teuer und aufwendig: Neue Poller in Basler Innenstadt haben keinen Terrorschutz An sieben Standorten sollen Polleranlagen die Zufahrt in die Basler Innenstadt regeln. Die Regierung hat sich nun für die einfachere Ausführung entschieden, da Anti-Terror-Poller die Kosten überschritten hätten. Silvana Schreier 23.08.2021, 10.59 Uhr

Am Spalenberg gibt es bereits eine Polleranlage. Diese soll ebenfalls erneuert werden. Roland Schmid

Sieben Polleranlagen sollen die Zufahrt in die Basler Innenstadt regeln. Der Grosse Rat bewilligte im Februar 2019 einen Kredit über 2,4 Millionen Franken für die Realisierung. Nach der Ausschreibung teilt der Regierungsrat nun mit, dass man auf normale Polleranlagen setzt.

Denn eigentlich war der Einbau von Anti-Terror-Pollern geplant gewesen, schreibt die Regierung: «Die Anlagen sollten der Gefahrenabwehr im Falle von terroristisch motivierten Zufahrten mit Fahrzeugen dienen.» Für die Realisierung von zertifizierten Polleranlagen wären zusätzliche Mittel von über zwei Millionen Franken nötig gewesen.

Vergleich mit anderen Städten

Die Regierung sei aber der Auffassung, dass die Lage in Basel vergleichbar sei mit anderen Städten, wo ebenfalls nur normale Polleranlagen stehen und eine ausreichende Wirkung erzielt werde. «Es können nicht sämtliche Zufahrten zur Innenstadt von Basel mit Polleranlagen ausgerüstet werden, was die Wirksamkeit der Anti-Terror-Polleranlagen schmälern würde.»

Die neuen Polleranlagen sind beim Fischmarkt, in der Freien Strasse, der Rittergasse und der Kasernenstrasse sowie in der Steinenvorstadt vorgesehen. Die bestehende Pilotanlage oben am Spalenberg werde zudem optimiert.