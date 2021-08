Regierungsrat Höhere Betreuungsbeiträge für Eltern in Basel-Stadt Der Kanton Basel-Stadt vereinfacht das System der Tagesbetreuung für Kinder. Entsprechend tritt 2022 ein neues Gesetz in Kraft. Laura Pirroncello 24.08.2021, 14.27 Uhr

In Basel-Stadt tritt Anfang 2022 ein neues Tagesbetreuungsgesetz in Kraft. Severin Bigler

Per 1. Januar 2022 tritt in Basel-Stadt das neue Tagesbetreuungsgesetz in Kraft. Dies hat der Regierungsrat heute entschieden. Zusammen mit dem Gesetzt werden am 1. Januar auch zwei ausführende Verordnungen in Kraft treten: die Kindertagesstätten- und Tagesfamilienverordnung (KTV) sowie die Tagesbetreuungsbeitragsverordnung (TBV).