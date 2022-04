Regierungswahlen 2023 Das Kandidatenfeld lichtet sich rapide: Mit Adil Koller verzichtet der nächste Baselbieter SP-Topfavorit Nach Fraktionschef Roman Brunner will nun auch der 29-jährige Münchensteiner Adil Koller nicht mehr aufs gemeinsame Wahlticket mit Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer. Im Interview erklärt er seine Gründe. Bojan Stula 08.04.2022, 14.30 Uhr

Stellt seine eigenen politischen Ambitionen zurück und konzentriert sich dafür auf seine neue Arbeitsstelle: der SP-Alt-Kantonalpräsident und Landrat Adil Koller. Kenneth Nars

Adil Koller, am Sonntag endet die parteiinterne Meldefrist für eine Regierungskandidatur. Werden Sie sich nun für den freien Platz neben Kathrin Schweizer auf dem SP-Doppelticket bewerben?

Adil Koller: Nein, ich verzichte auf eine eigene Kandidatur und werde dafür voll jene von Thomas Noack unterstützen.

Sie stellen also Ihre eigenen Ambitionen zurück, obschon Sie öffentlich so hoch gehandelt wurden?

Dieser Zuspruch und die vielen Zuschriften haben mich natürlich sehr gefreut. Als Thomas Noack aber für seine eigene Kandidatur zusagte, war für mich klar, dass ich nicht antrete.

Weshalb?

Zum einen ist Thomas bestens qualifiziert und in meinen Augen ein hervorragender Kandidat, wie man sich keinen besseren wünschen kann. Er hat inhaltlich Substanz und langjährige berufliche und politische Führungserfahrung. Seine Kandidatur hat mir meine Entscheidung leicht gemacht, mich auf meine neue berufliche Aufgabe zu konzentrieren. Ich trete in den nächsten Monaten eine Stelle bei den SBB an. Das Team, in dem ich mitarbeiten darf, beschäftigt sich mit der Fernverkehrskonzession des Bundes und der Kooperation mit anderen Bahnen. Das ist ein strategisches und politisches Aufgabenfeld. Ich freue mich sehr darauf. Ein Regierungswahlkampf würde voll in die ersten Anstellungsmonate fallen. Deshalb passt das für mich aktuell nicht.

Man könnte Ihren Verzicht und jenen von Roman Brunner (bz vom Donnerstag) auch dahin gehend deuten, dass man die eigene Regierungsrätin Kathrin Schweizer nicht durch einen zu starken Partner auf dem Ticket in Gefahr bringen will.

Mit einer solchen Strategie wären wir schlecht beraten. Die Gründe für Roman Brunners und meine Absage sind ja nachvollziehbar und haben nichts mit Wahltaktik zu tun. Thomas Noack ist ein sehr starker Kandidat, der zudem andere Themenfelder als Kathrin Schweizer abdeckt und diese deshalb im Wahlkampf ideal ergänzen wird. Er verfügt über das perfekte Profil für einen Regierungsrat. Daneben darf man nicht vergessen, dass er 2019 hinter Kathrin Schweizer das zweitbeste Landratsresultat im ganzen Kanton gemacht hat und als Gemeinderat in Bubendorf stets glänzend abschnitt.

Es bleibt also dabei, dass Sie ausser Ihrem Landratsmandat innerhalb der SP vorerst keine weiteren Ämter anstreben?

Ich bin sehr froh darüber, dass die parteiinterne Personalpolitik nun vorerst für mich abgeschlossen ist, und ich meine Energie voll in den Abstimmungskampf gegen die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes setzen kann. Ich setze mich für die Menschen ein, welche nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deswegen kämpfe ich gegen dieses Gesetz. Mit den Kürzungen werden Armutsbetroffene bestraft. Das geht gar nicht.