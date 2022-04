Regierungswahlen Baselland: Philipp Schoch spürt Druck der Grünen

Regierungswahlen Baselland Philipp Schoch spürt den Druck seiner Grünen: Der Topfavorit will sich bis Mitte Mai entscheiden Früh kündigten die Baselbieter Grünen an, 2023 neben Regierungsrat Isaac Reber eine zweite Kandidatur vorzubereiten. Doch ihr Wunschkandidat zögert noch immer. Verheizen lassen will sich Philipp Schoch nicht. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Philipp Schoch kennt die grosse Politbühne bereits: 2016 wurde er zum Landratspräsidenten gewählt. Pratteln bereitete ihm damals einen grossen Empfang. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Das hatten sich die Grünen Baselland anders vorgestellt. Noch im Oktober hatte die Partei mit der Ankündigung alle überrumpelt, für die Regierungswahlen im Februar 2023 neben dem Bisherigen Isaac Reber eine zweite Kandidatur aufzubauen. «Wir wollten die Idee frühzeitig lancieren. Dadurch gerieten die anderen Parteien wohl unter Druck», sagt Grünen-Präsident Michael Durrer rückblickend.

Tatsächlich gewann der Wahlkampf früh an Dynamik, da ab dann klar war, dass die fünf Bisherigen – nur der Entscheid Thomas Webers (SVP) steht noch aus – nicht unter sich bleiben. Diese Taktik dürfte mitverantwortlich gewesen sein, dass sich auch die SP zu einer Doppelkandidatur entschied, die Bürgerlichen eine gemeinsame vierte Kandidatur vorbereiten und auch die GLP auf Kandidatinnensuche ist.

Grüne wollten Kandidaten schon früher präsentieren

Doch der Schnellstart droht zum Schnellschuss zu mutieren. Denn die Grünen mussten sich von der SP links überholen lassen. Diese legte bereits fest, dass sie ihren Delegierten Mitte Juni Thomas Noack neben Regierungsrätin Kathrin Schweizer zur Nomination vorschlägt.

Die Grünen hingegen mussten die intern auf den 13. Februar gesetzte Meldefrist deutlich verlängern, wie Durrer auf Anfrage bestätigt. Neu gibt der Vorstand bis zur Mitgliederversammlung vom 22. Juni Zeit. Allerdings würde begrüsst, wenn schon alle Kandidaturen bis zur Vorstandssitzung zirka Ende Mai bekannt wären. Durrer gibt offen zu:

«Wir wollten die Nomination ursprünglich schon früher durchführen. Doch so erhalten die Interessierten mehr Zeit – und die haben wir ja auch.»

Die Interessierten. Durrer will keine Namen nennen, sagt aber, dass wohl keine Überraschungen mehr zu erwarten seien. Damit geht es um drei Namen: Philipp Schoch, Rahel Bänziger und Stephan Ackermann. Sie alle hatten in den vergangenen Monaten bereits Interesse bekundet. Die Binninger Land- und Gemeinderätin Bänziger möchte sich weiterhin nicht vertieft äussern: «Ich habe mich noch nicht entschieden. Vieles ist im Fluss. Die Fristverlängerung kommt mir sicher entgegen.»

Kommt Schoch, verzichtet Ackermann freiwillig

Ackermann positioniert sich etwas klarer. Der Fraktionschef der Grünen/EVP im Landrat sagt:

«Eine Kandidatur bleibt für mich eine Option, doch wenn Philipp Schoch antritt, dann nehme ich mich zurück. Er ist in der Pole-Position.»

Der frühere Einwohnerrat ist wie Schoch Prattler, bewertet dessen politisches Palmarès aber als deutlich gewichtiger. Tatsächlich gilt der 48-jährige Schoch innerparteilich als klarer Favorit, bekleidete der aktuelle Prattler Gemeinderat doch lange die Ämter des Kantonalparteipräsidenten, Landrats und 2016 gar des Landratspräsidenten.

Auch wenn Durrer es so nicht sagen möchte: Bei den Baselbieter Grünen warten alle auf Schoch. Nach rund zwei Monaten der Funkstille bekräftigt dieser am Dienstag im Gespräch mit der bz sein Interesse, sagt aber auch: «Sich zu entscheiden, für die Regierung zu kandidieren, ist nicht so simpel wie eine Pizza zu bestellen. Es wäre naiv, einfach Ja zu sagen, komme, was wolle. Das kann man mir natürlich als Zögern auslegen.»

Schoch kritisiert die Drucksituation

Schoch nimmt die Verlängerung der Meldefrist auf seine Kappe, da er Mitte Februar noch nicht bereit gewesen sei. Nun hilft ihm das Wissen, sicher nicht einziger Kandidat neben den Bisherigen zu sein. Er hält fest: «Ich sage mit grösserer Wahrscheinlichkeit Ja, brauche aber noch etwas Zeit. Bis Mitte Mai will ich mich festlegen.»

Der Pflegeleiter des Notfalls am Kantonsspital Baselland gesteht, dass die Favoritenrolle ihn nicht kalt lässt:

«Das ehrt mich natürlich, doch empfinde ich es derzeit auch als Druck. Dabei sollte es allein meine Entscheidung sein. Ich bin kein reiner Parteisoldat, der einfach dem Wunsch der Parteileitung folgt.»

Am Ende müsse vieles zusammenpassen, sei er doch nicht bloss Politiker, sondern auch Privatmensch, Angestellter und Mandatsträger. Sollte er kandidieren, so wolle er auch gleich sein Wahlkampfteam präsentieren können, denn: «Wenn, dann will ich es richtig machen.»

Etwas steht für Schoch ebenfalls schon fest: «Ich kandidiere 2023 sicher nicht nur aus taktischen Gründen, damit ich dann bei einem allfälligen Abschied von Isaac Reber 2027 bessere Chancen hätte – auch wenn sich die Partei dies erhofft.»

