Riehen: Untersuchungen für Geothermie beginnen im Februar

Region Basel Binationale Untersuchungen für klimafreundliche Fernwärme beginnen im Februar In Riehen soll eine zweite Geothermieanlage entstehen. Dafür werden in beiden Basel und im grenznahen Deutschland die Vorkommnisse von Heisswasserquellen untersucht. Elodie Kolb 03.11.2021, 14.35 Uhr

Der Bohrturm in Kleinhüningen: Während es bei dieser Technik zu Erdbeben kam, funktioniert die Nutzung der Erdwärme in Riehen seit fast 30 Jahren. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Bau einer zweiten Geothermieanlage in Riehen steht bereits seit längerem im Raum. Die Kapazitäten der bestehenden Anlage zur Förderung von Erdwärme kommen an ihre Grenzen. Das Projekt «georiehen2» soll «auf das wachsende Bedürfnis der Riehener Bevölkerung nach klimafreundlicher Erdwärme reagieren» und an die 27 Jahre erfolgreichen Förderns von Erdwärme anknüpfen. So heisst es in einer Mitteilung des Wärmeverbund Riehen AG (WVR AG) und der Industriellen Werke Basel (IWB).

Untersuchungen seien im Untergrund Riehens, Bettingens, in grossen Teilen Basels, sowie in Baselbieter Gemeinden und in Teilen Grenzach-Wyhlens (D) vorgesehen. Begonnen werden soll im Februar 2022. Ab November solle die Eigentümerschaft der Untersuchungsgebiete um Unterstützung und Erlaubnis gebeten werden.

Im Rahmen dieser Untersuchungen will die IWB ausserdem den Untergrund über das Projektgebiet hinaus untersuchen, um herauszufinden, inwiefern das vorhandene Heisswasser zum Ausbau der Wärmenetze genutzt werden kann, so die Mitteilung weiter. Um den Dialog mit der Bevölkerung zu fördern, werden im Januar in Basel und Riehen Informationsveranstaltungen durchgeführt.