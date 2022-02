Region Basel «Enorme Erleichterung»: So reagieren Gastronomie, Detailhandel und Co. auf die Lockerungen Der Grossteil der Coronamassnahmen ist ab Donnerstag Geschichte. Was bedeutet das für das gesellschaftliche Leben in der Stadt und auf dem Land? Die bz hat in den verschiedenen Branchen nachgefragt. bz Jetzt kommentieren 16.02.2022, 21.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gastronomie

Anna Götenstedt, Wirtin der «Harmonie», kann die ganzen Schilder zur Masken- und Zertifikatspflicht abnehmen und die Gäste wieder mit einem Lächeln empfangen. Kenneth Nars

«Wir freuen uns sehr über die umfassenden Lockerungsschritte. Endlich können wir wieder alle Menschen in unseren Lokalen bewirten. Für uns war eine erschütternde Erfahrung, einen Teil unserer Gäste ausgrenzen zu müssen», so der Präsident des Basler Wirteverbands, Maurus Ebneter.

Maurus Ebneter. niz

Für den Frühling, Sommer und Herbst sei er zuversichtlich, dass die heimische Nachfrage in den meisten Betrieben für gute Frequenzen sorgen wird. Für stark touristische geprägte Betriebe könne es hingegen noch länger schwierig bleiben.

«Die Lockerungen sind eine enorme Erleichterung. Wir haben alle sehr gelitten. Ich bin froh, dass nun das Signal gesendet wird, dass man wieder zur Normalität zurückkehren kann», sagt Anna Götenstedt, Wirtin des Restaurants zur Harmonie.

Bei Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin von Gastro Baselland, ist die Freude gross: «Es ist eine riesige emotionale Erleichterung nach dem Blindflug, den wir durchgemacht haben», sagt sie. Man habe sich gewünscht, dass die Zertifikatspflicht fällt – dass auch die Maskenpflicht aufgehoben wird, sei besonders für das Personal gut.

Fabienne Ballmer Beat Eglin

Ballmer: «Was will man mehr?» Wichtig sei nun, nachdem keine Weihnachtsessen möglich waren, für viele Betriebe die Fasnacht. Auch sonst denkt Ballmer, dass die Besucherzahlen in Restaurants weiter in die Höhe steigen. Dies habe bereits mit der Aufhebung der Quarantäne und dem Genesen vieler Menschen begonnen.

Einziger Wermutstropfen: Noch immer fehlt es in der Gastronomie an Fachkräften. «In den letzten 23 Monaten sind viele abgesprungen», sagt Ballmer. Das sei ein Problem, das Gastronomen noch eine Weile begleiten dürfte. (hel/mkf/ksp)

Detailhandel

Das Grüssen-Center in Pratteln. Nicole Nars-Zimmer

Ein besonderer Tag für den Gewerbeverein KMU Liestal: «Der Bundesratsentscheid ist für uns eine Erleichterung», sagt Sprecherin Irene Müller und ergänzt: «Die allmähliche Rückkehr in die Normalität ist für die Wirtschaft das Beste.» Sie hofft, dass das Leben wieder Schritt für Schritt angekurbelt wird und die Situation stabil bleibt. Denn: «Es bleibt eine Ungewissheit zurück», sagt Müller.

Ähnlich klingt es in Pratteln seitens Grüssen-Center: «Der Wegfall der Massnahmen ist ein grosser Schritt in Richtung Normalität», sagt Centerleiter Daniel Zimmermann. Die Besucherinnen und Besucher würden sich sicherlich über das «unbeschwerte» Einkaufen ohne Masken freuen. Auch für das Personal sei der Wegfall der Masken eine grosse Erleichterung. Ob die Konsumentinnen und Konsumenten nach der Entscheidung des Bundesrates wieder vermehrt in die Einkaufsläden gehen, würde sich nun zeigen.

Mathias F. Böhm. Kenneth Nars

Mathias F. Böhm von Stadt Konzept Basel ist froh, dass die Maskenpflicht im Detailhandel nicht mehr gilt. «Ich glaube, dass ist jetzt die richtige Entscheidung. Für die Läden in Basel bedeutet es eine Qualitätssteigerung, denn so wird der persönliche Austausch gefördert.» Trotzdem rechnet er nicht damit, dass die Umsätze nun wesentlich ansteigen werden, da die Kundenfrequenz auch in den letzten Monaten wieder relativ gut war.

Böhm geht ausserdem davon aus, dass die Maske nicht völlig aus dem Alltag verschwinden wird. «Menschen, die vorsichtig sein wollen um sich oder andere zu schützen, werden die Maske vermutlich zeitweise weiterhin tragen, so wie wir das aus anderen Ländern auch kennen.» (wue/hel)

Gesundheitswesen

Ärzte und Pflegende kümmern sich um Covid-Patienten auf der Intensivstation im Bruderholzspital. Peter Klaunzer / Keystone

In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen gilt nach wie vor Maskenpflicht – ganz im Sinne der Institutionen. So auch im Kantonsspital Baselland: «Das Beibehalten der Maskenpflicht macht sicher Sinn, zumal diese bei der Behandlung von hochinfektiösen Patientinnen und Patienten sowieso gilt – dies war schon vor Corona so», schreibt die KSBL-Sprecherin Anita Kuoni auf Anfrage.

Das Kantonsspital Baselland werde die Entscheidungen des Bundes reflektieren und daraus sinnvolle Massnahmen ableiten. Zudem begrüssen sie, dass das kantonale Programm «Breites Testen» vorläufig beibehalten wird, um die Personalausfälle im Spital bei zwar rückläufigen, aber immer noch hohen Ansteckungszahlen reduzieren zu können.

Das Universitätsspital Basel berät aktuell über die internen Massnahmen, wie Mediensprecher Nicolas Drechsler schreibt.

Auch in den Alters- und Pflegeheimen entspreche die anhaltende Maskenpflicht den Vorstellungen, zumal die Massnahme befristet ist. Denn: «Die Fallzahlen sind nach wie vor relativ hoch», sagt Andi Meyer, Co-Geschäftsleiter von Curaviva Baselland. Wichtig sei vor allem, dass die Heime ansonsten keine abweichenden Massnahmen haben. «Soziale Kontakte sind für die Bewohnenden entscheidend. Es soll keine Parallelgesellschaft entstehen», sagt er. (wue/hel)

Unternehmen

Filiale der BLKB in Pratteln. Nicole Nars-Zimmer

Auch Unternehmensintern ist die Entscheidung der Startschuss zum Übergang in die Normalität – mit Appell an die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Bei EBL bedeutet dies, dass die Mitarbeitenden vermehrt vor Ort arbeiten würden und auch geschäftliche Beziehungen persönlicher gepflegt werden können.

Tobias Andrist. niz

Tobias Andrist, CEO EBL, schreibt: «Wir planen für EBL nun in den nächsten Tagen den Übergang in diese neue Normalität.» Dabei würden die guten Erfahrungen, unter anderem mit Homeoffice, mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden sowie der Unternehmung in Einklang gebracht werden.

Ähnlich bei der BLKB. Marius Maissen, Mediensprecher BLKB schreibt an: «Wir sind überzeugt, dass eine Aufhebung der Homeoffice- und Maskenpflicht positive Auswirkungen auf die Stimmung, den internen Zusammenhalt sowie die Effektivität haben wird.» Regelmässiges Testen sei noch immer wichtig. Er fügt an: «Das Aufheben der Massnahmen bedeutet nicht, dass das Virus weg ist.» (wue)

Hochschulen

Später als andere Schweizer Hochschulen führte auch Basel eine Zertifikatspflicht ein. Nicole Nars-Zimmer

Das Frühjahrssemester an der Universität Basel steht unter einem guten Stern. «Sofern es erlaubt ist, starten wir am nächsten Montag ohne Zertifikat», sagt Sprecher Matthias Geering. Bis am Freitag will die Uni entscheiden, ob es weitere Anpassungen des Schutzkonzepts braucht. Dies werde unter anderem auch die Maskenpflicht betreffen.

Das FNHW-Gebäude in Muttenz. Benjamin Wieland

Zu wenig Vorbereitung kann man der Uni momentan nicht anmassen. Denn auch das Konzept für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts steht: «Für 79 Prozent aller Lehrveranstaltungen ist ein Raum gebucht.» Somit könnten diese also in Präsenz stattfinden, sagt Geering. «Sie sehen: Wir haben mit Präsenzunterricht geplant und setzen diesen möglichst grossflächig um.»

Der Krisenstab der Fachhochschule Nordwestschweiz entscheidet morgen über die Umsetzung des Entscheids. Im Frühjahrssemester wird der Unterricht an der FHNW mehrheitlich in Präsenz stattfinden, schreibt Dominik Lehmann, Leiter Kommunikation. (mfk/wue)

Kultur

Die Entscheidung des Bundes bedeutet auch für den Club Nordstern Rückkehr in die Normalität. Nars Kenneth

Die Anfragen zeigen, die Entscheidung des Bundesrates bedeutet vor allem Eines: Normalisierung. Auch für die Kultur. Rolf Wirz, Sprecher des Kantonalen Krisenstabs, schreibt in Absprache mit der Kulturabteilung des Kantons: «Wir werden die Kulturschaffenden und Institutionen auch in der Normalisierungsphase eng begleiten.» Denn der Kulturbereich stehe, trotz des Entscheides, nach zwei Jahren Pandemie weiterhin vor grossen Herausforderungen.

Die Akteurinnen und Akteure sollen dabei unterstützt werden, konstruktiv, kreativ und mutig mit allfälligen Herausforderungen umzugehen. Weiter schreibt er: «Für den Zeitraum Januar bis April 2022 werden weiterhin Ausfallentschädigungen gemäss Covid-19-Kulturverordnung ausgerichtet.» Die Eingabefrist für entsprechende Gesuche sei der 31. Mai 2022.

Normalitätsrückkehr ist es auch für Dan Keller vom «Nordstern». Denn die Eventbranche habe es während der Pandemie am härtesten getroffen. «Nun freuen wir uns darauf, die Gäste wieder ohne Hürden begrüssen zu dürfen.» (wue/mfk)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen