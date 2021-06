Region Basel Im Lockdown eröffnet – bisher geschlossen: Diese Gastronomen empfangen das erste Mal drinnen Gäste Jetzt dürfen die Gäste auch wieder in den Restaurants essen. Für manche Wirte ist das eine Premiere. Wegen des strahlenden Sonnenscheins bleiben die meisten Beizen allerdings leer. Helena Krauser 01.06.2021, 05.00 Uhr

Die Kellnerin trägt fast alle Teller nach draussen. In der Bierhalle im «Braunen Mutz» sitzen nur wenige Gäste. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Endlich ist der lang ersehnte Tag da. Die Restaurants, Cafés und Bars dürfen ihre Innenräume wieder öffnen. Doch was noch vor kurzer Zeit, als Basel wochenlang im nasskalten Regenwetter feststeckte, auf helle Begeisterung gestossen wäre, macht jetzt, bei strahlendem Sonnenschein kaum einen Unterschied. Am Montag um zwölf Uhr finden sich nach und nach die ersten Gäste auf den Terrassen der Restaurants ein. Die Innenräume bleiben weitestgehend leer. Nur vereinzelt zieht es die Leute in den Schatten. Allerdings vor allem dort, wo der Innenraum mit grossen Fensterfronten zur Strasse hin geöffnet werden kann, wie zum Beispiel beim «Cocodrillo» am Rümelinsplatz oder beim «Unternehmen Mitte» in der Grünpfahlgasse.

Stammtisch trifft sich trotz Sonne drinnen

Für einige Restaurants in der Region Basel ist die Öffnung der Innenräume sogar eine Premiere. Für diejenigen nämlich, die während des Beizenlockdowns eröffnet wurden oder nun von einem neuen Betreiber geführt werden. Das ist im «Braunen Mutz» am Barfüsserplatz der Fall. Seit Anfang Mai wird die Brasserie von den Brüdern Besart und Bunjamin Salihi aus Emmen in Luzern geführt. Am Montagmittag steht Besart Salihi im Restaurant und freut sich, dass nun endlich auch die Bierhalle, das Herzstück des Lokals, in Betrieb genommen werden konnte.

Die meisten Gäste im« Braunen Mutz» essen draussen auf der Terrasse. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Kurz nach zwölf Uhr sitzen nur vier Gäste im Innenraum. Die Kellnerinnen tragen reihenweise Teller an ihnen vorbei nach draussen auf die Terrasse. Unter weissen und roten Sonnenschirmen geniessen die Gäste die warmen Temperaturen. Im Innern sitzen diejenigen, denen es draussen zu warm oder zu laut ist und genau aus diesem Grund sei es wichtig, dass man von nun an wieder selber wählen kann, wo man zu Mittag oder zu Abend essen möchte, sagt Salihi. Für zwei ältere Damen, die sich zum Mittagessen im «Braunen Mutz» verabredet haben, ist ganz klar: Warmes Essen wird drinnen gegessen. Deshalb sind sie froh, dass das nun wieder möglich ist.

Die Stammgäste, hätten es sich trotz Sonnenschein nicht nehmen lassen, endlich wieder an ihrem vertrauten Platz im Innern der Brasserie zu sitzen, erzählt Salihi: «Heute morgen kamen sie alle nach und nach her und wir haben am Stammtisch zusammen Kaffee getrunken.»

Alchemist vorerst nur für geladene Gäste geöffnet

Mitten im Lockdown hat auch der «Alchemist» an der Schifflände eröffnet. Das Restaurant im Lällekönig hat viel Aufwand betrieben, um den Innenraum umzugestalten. Bevor das Traditionsrestaurant Lällekönig in das Gebäude einzog, war das Eckhaus eine Apotheke. An diese Tradition knüpft der Alchemist, unter der Leitung von Mark Santo Tomas nun an. Elemente, die man aus Laboren und Apotheken kennt, zieren die Wände und Regale. So zumindest wird es beschrieben. Betreten kann man die Innenräume noch nicht. Bisher konnten Tomas und sein Team nur Take-away anbieten. Eine Terrasse hat das Restaurant nicht. Und auch am Montag bleibt das Restaurant noch geschlossen. Er wolle die Wiedereröffnung ganz koordiniert angehen, sagt Tomas. Deshalb sei der «Alchemist» am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nur für geladene Gäste geöffnet. «So viele Leute wollen endlich her kommen und sehen, was wir aufgebaut haben. Da wegen der Coronamassnahmen aber nicht alle auf einmal reinkommen dürfen, haben wir uns für diese Variante entschieden», sagt Tomas. Ab Freitag ist das Restaurant dann für alle geöffnet.

Schritt für Schritt geht der Traum in Erfüllung

Der Innenraum im «Bistrosi» in Reigoldswil ist am Nachmittag leer. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Mit einem vor freudiger Aufregung klopfenden Herzen hat Rosmarie Kurz aus Reigoldswil am Montagmorgen das Mittagessen in ihrem «Bistrosi» vorbereitet, wie sie am Nachmittag erzählt. Es sei schon lange ihr Traum gewesen, ein eigenes Café zu führen. Im Januar 2021 konnte sie sich diesen Traum dann endlich erfüllen. Leider zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, mitten in der Coronapandemie. In den ersten Monaten gab es daher nur Take-away.

Draussen sitzen hingegen einige Gäste. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Als sie dann endlich die Terrasse öffnen durfte, habe sie viele Gäste empfangen können, sagt Kurz. Nach ein paar Wochen, als der Dauerregen einfach nicht mehr aufhören wollte, sei aber kaum noch jemand zum Mittagessen gekommen. «Die Leute hatten schlichtweg keine Lust mehr im Regen zu sitzen». Rosmarie Kurz sieht in dem verzögerten Start allerdings auch etwas Positives: «So konnte ich Stück für Stück in die neue Aufgabe hineinwachsen.» Sie rechnet damit, dass durch die Öffnung der Innenräume mehr Gäste zum Mittagessen kommen. «Darauf bin ich jetzt gut vorbereitet», sagt Kurz.