Region Basel Samira Marti gibt Rücktritt als vpod-Regionalpräsidentin bekannt Wie der vpod Region Basel mitteilt, wird Samira Marti sich an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wahl stellen und somit als Präsidentin zurücktreten. Aimee Baumgartner 29.01.2021, 09.03 Uhr

Samira Marti, Nationalrätin SP BL, auf dem Expo-Gelände, das in Zeiten des Corona dem Parlament als Bundeshaus dient. Bild: Roland Schmid

Die Baselbieter SP-Nationalrätin Samira Marti wurde 2018 zur Präsidentin des vpod Region Basel gewählt. Heute Freitag wurde nun bekannt, dass sie zurücktritt. Aufgrund von zusätzlichen politischen Aufgaben werde die Zeit für das Präsidium immer knapper.

«Wenn ich etwas mache, dann richtig. Deshalb bin ich schweren Herzens zum Schluss gekommen, dass ich an der Generalversammlung im Mai als Präsidentin zurücktreten werde»,

wird Samira Marti in einem Communiqué zitiert. Sie werde sich aber weiterhin «überzeugt für die Rechte der Arbeitnehmenden engagieren». Es sei Mari in ihrer Amtszeit gelungen, die Anliegen des vpod in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen und viele neue und junge Mitglieder zu gewinnen. Sie habe sich beispielsweise für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen oder im öffentlichen Dienst eingesetzt.