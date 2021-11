Regional-Fernsehen «Verdammt viele Baustellen»: Spitzkehre bei Telebasel Die neue Crew beim Basler Regionalfernsehen beseitigt die Trümmer der Ära Bornhäusser. Das Ziel ist wieder relevante Regionalinformation. Christian Mensch Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

André Moesch, Geschäftsführer Telebasel Kenneth Nars

André Moesch, seit drei Monaten Geschäftsführer bei Telebasel, sagt, wie es ist: «Der Programmrelaunch im Jahr 2016 war ein Fehler.» Michael Bornhäusser, damaliger Delegierte des Stiftungsrates, hatte das Skript geschrieben für einen radikalen Programm- und Imagewechsel. Weg vom traditionellen Regionalprogramm, hin zu einem multimedialen Entertainmentmix, zugeschnitten auf ein junges Publikum. Es sollte eine Flucht nach vorne sein, es wurde zum Rennen an den Abgrund.

Moesch sagt: «Das konnte nicht funktionieren.» Es sei ein Denkfehler zu meinen, ausgerechnet eine Lokal-TV-Station mit Schwerpunkt Information könne die junge Generation zurück an den Fernsehbildschirm bringen. Das Publikum reagierte, die Zuschauerzahlen brachen ein. Bornhäusser und seine damalige Chefredaktorin Karin Müller korrigierten den Kurs nur leicht; das Schnipselprogramm erhielt wieder längere Beiträge. Doch am grundsätzlichen Kurs hielten sie fest.

Das skandalträchtige Interview wurde zum Drehmoment

Im vergangenen Jahr entglitt der Sender vollständig der Kontrolle. Bornhäusser kaperte zur Geschäftsführung, die er 2017 offiziell übernommen hatte, faktisch auch die redaktionelle Leitung. Und er verbreitete Erfolgsmeldungen: «Seit dem Ausbruch der Coronakrise haben wir unsere Zuschauerzahlen verdoppelt.» Die Anzeigenkunden schalteten viel mehr Werbung, acht neue Stellen seien geschaffen worden. Dass dem so hätte sein sollen, kann Moesch nicht bestätigen.

Die Zerfallserscheinungen, dass nichts mehr zusammenpasst, offenbarten sich auf allen Stufen und in allen Bereichen. Am offenkundigsten in einem ausfälligen Interview, das Bornhäusser im April mit Ueli Vischer, dem Verwaltungsratspräsidenten der MCH Group führte. Die Ombudsstelle urteilte einen guten Monat später, Telebasel habe eine Person als Gesprächsleiter eingesetzt, «die sich durch teilweise minutenlange Monologe, die Darstellung einer intransparenten Ansicht und eine chaotische Gesprächsführung disqualifizierte».

Eine Redaktion, führungslos und von der Rolle

Es dauerte nochmals einen Monat, bis der neu als Präsident des Stiftungsrats gewählte Niggi Tamm, die Reissleine zog und sich von Bornhäusser distanzierte. Es gebe «keine weitere tragfähige Basis für eine Zusammenarbeit». Bornhäusser verschwand. Chefredaktorin Müller reichte ihre Kündigung ein. Das Führungsvakuum war komplett, die Redaktion von der Rolle.

Die Fassade eines funktionierenden Betriebs war kaum mehr aufrecht zu halten, was sich etwa bei den Basler Gesamterneuerungswahlen zeigte. Als am Wahltag das Schlussresultat bekannt gegeben wurde, waren die Kameras abgebaut und auf dem Sender waren Wiederholungen vom Nachmittag zu sehen.

Die Trümmer zu beseitigen, ist nun seit einigen Wochen die Aufgabe von Moesch und dem gleichzeitig angetretenen Chefredaktor Philippe Chappuis. Moesch sagt, der Kurs sei klar: «Back to the roots.» Ein Regionalfernsehen müsse relevante Informationen in guter Qualität liefern. Die sei der einzig möglich, wie erfolgversprechende Weg. Entsprechend würden die Ressourcen in den nächsten Monaten umverteilt und der Nachrichtenbereich verstärkt.

Ein Warnschuss von der Programmaufsicht

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, denn er habe «verdammt viele Baustellen» angetroffen, sagt Moesch. Das Team ist jung, mit wenig Erfahrung. Ein Reservoir an Leuten, die dazugewonnen werden könnten, gibt es kaum. Es bleibt nur der Weg der Ausbildung. Sendungen, die nicht ins Konzept passen, lassen sich nicht einfach streichen, wenn nicht Ersatz entwickelt und vorbereitet ist. Auf Ankündigungen, wann was wie besser werde, verzichtet Moesch. Problem für Problem werde angegangen. Immerhin sei die wirtschaftliche Situation stabil. Druck ist dennoch vorhanden.

Diese Woche kursierte die Meldung, das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) habe eine Aufsichtsverfahren eröffnet, weil Telebasel nicht genügend relevante regionale Information verbreite. Die Meldung war zwar falsch – allerdings nur, weil das Bakom coronabedingt die Kriterien gesenkt und Telebasel dadurch die Anforderung gerade noch knapp erfüllt hat. Die Programmanalyse 2020 zeichnet jedoch ein bescheidenes Bild vom Angebot; unpolitisch, wenig auf das konzessionierte Versorgungsgebiet fokussiert. Das Gegenteil jedenfalls von relevanter Regionalinformation.

Gut ein Jahr hat Telebasel Zeit, um die versprochene Kehrtwende umzusetzen. Denn die geltende Konzession läuft Ende 2023 aus. Für den neuerlichen Zuschlag, mit Gebührengeldern einen Regional-TV-Sender betreiben zu können, wird es nicht reichen, bloss ein vollmundiges Bewerbungsdossier einzureichen. Moesch sagt: «Den Tatbeweis müssen wir vorher erbringen.»