Der BSC Old Boys löst sein Frauenteam in der 1. Liga auf

Regionalfussball Schlechte Kommunikation, hohe Hürden: OB löst sein Frauenteam in der 1. Liga auf Der BSC Old Boys löst sein 1.-Liga-Frauenteam auf, fast alle Spielerinnen wechseln nun zum FC New Stars. Alan Heckel 10.07.2021, 05.00 Uhr

Die OB Frauen rätseln, wie es mit ihrer Mannschaft weiter geht. Bild: Edgar Hänggi

Auf sportlichem Weg sicherte sich die erste Frauenmannschaft des BSC Old Boys den Verbleib in der 1. Liga. Doch das Aufgebot der Gelbschwarzen in der letzten Partie 2020/21 gegen Groupement Féminin Vallée (0:1) war exemplarisch: Lediglich 13 Spielerinnen standen auf dem Matchblatt. Wenn Christian Schmid davon spricht, die Saison «mehr schlecht als recht» über die Bühne gebracht zu haben, meint er also das kleine Kader und die vielen Absenzen.

«Ich sage es seit zwei Jahren, dass wir 22 bis 25 Spielerinnen brauchen – zuletzt hatten wir maximal 15 oder 16», hält der Vereinspräsident fest. Zwar half der FC Basel in Form von mit Doppellizenzen ausgestatteten Spielerinnen aus, «doch es hat im Alltag einfach nicht funktioniert», bedauert Benno Kaiser, Leiter Frauenfussball bei den Rotblauen. Deshalb zog man das Team Basel nun vom Spielbetrieb zurück.

Ein schwieriges Pflaster für Frauenfussball

Als Grund für das Scheitern nennt Schmid als erstes die Tatsache, dass Basel «ein schwieriges Pflaster für den Frauenfussball» ist. Dem pflichtet auch Vera Gysin bei, beklagt ihrerseits aber fehlende Unterstützung des Klubs. «Ob bei Plätzen, Trainingszeiten oder der Suche nach weiteren Spielerinnen – als Mannschaft hatten wir stets das Gefühl, keine Priorität zu haben», erzählt die Mittelfeldspielerin, die zudem von «schlechter Kommunikation mit dem FCB» spricht.

«Immer wieder sagte man uns, dass uns am Wochenende mehrere Spielerinnen verstärken, gekommen ist aber keine oder nur eine. Zudem war versprochen worden, dass diejenigen, die bei uns aushelfen, unter der Woche auch mindestens einmal mit uns trainieren, was nur ganz selten der Fall war.»

Der Präsident kennt die «Vorwürfe» und findet sie nicht gerechtfertigt: «Diese Mannschaft hatte genau die gleiche Unterstützung wie unsere anderen Mannschaften!». Allerdings gesteht er, in puncto Ehrgeiz, Trainingspräsenz und Identifikation mit dem Verein falsche Erwartungen gehabt zu haben. «Es ist ein Riesenunterschied, ob du ein Männer- oder Frauenteam in der 1. Liga hast», findet Schmid, will diese Aussage aber nicht als Kritik verstanden wissen.

«Der Männerfussball ist 130 Jahre alt, der Frauenfussball 30 – da fehlt es noch an Vergleichswerten.» Bei Frauen würden Freundschaften und Zusammengehörigkeitsgefühl wichtiger als der Leistungsgedanke sein, Männer hingegen würden diese drei Aspekte viel besser vereinen.

Ursprünglich hatten die Verantwortlichen gehofft, ein gemeinsames Frauenteam von OB und dem FCB unter der Schirmherrschaft von Rotblau in die neue 1.-Liga-Saison schicken zu können. «Das ist aber am Veto des Verbandes gescheitert», verrät Benno Kaiser.

Gleich zweimal wurde man in Bern damit vorstellig, beim zweiten Mal sogar mit Unterstützung des Fussballverbands Nordwestschweiz, beide Male wurde der Antrag vom Schweizerischen Fussballverband abgeschmettert – mit dem Verweis auf die Reglemente. Denn der FCB hätte – vereinfacht formuliert – die 1.-Liga-Lizenz der semiprofessionell eingestuften Old Boys nicht übernehmen können, sondern in der 4. Liga neu beginnen müssen. «Das hätte für alle Beteiligten keinen Sinn gemacht», so Christian Schmid.

Nur noch 4. statt erste 1. Liga bei OBs Frauen

Unter dem Lead von OB wäre ein derartiges Kombi-Konstrukt zwar möglich gewesen, doch die komplexen bürokratischen und juristischen Hürden waren viel zu hoch. «Bei uns sind alle im Ehrenamt tätig – wir haben doch keine juristische Abteilung», sagt der OB-Präsident.

Nächste Spielzeit werden die Gelbschwarzen nur noch mit einem Frauenteam in der 4.Liga am Start sein. Diesen Weg wird aber praktisch keine Fussballerin aus der aufgelösten 1.-Liga-Mannschaft mitgehen, die meisten von ihnen schliessen sich dem FC New Stars (2. Liga) an. «Das ist eine Notlösung, aber immer noch besser, als in der 4. Liga zu kicken», lautet der Kommentar von Vera Gysin.

Die New Stars standen Gerüchten zufolge selbst kürzlich davor, ihr Team aufzulösen, was Dean Krexa-Brown aber dementiert. Gleichzeitig weiss der Klubpräsident, weshalb diese Gerüchte entstanden sind, denn mehrere Spielerinnen haben während des coronabedingten Unterbruchs aus privaten oder beruflichen Gründen den Verein verlassen. Zuletzt hatte man grosse Mühe, überhaupt elf Namen aufs Matchblatt zu kriegen.

Die OB-Spielerinnen muten da wie ein Geschenk des Himmels an, allerdings hatte der FC New Stars dank Kooperationen mit Vereinen aus dem Elsass und dem Südbadischen Raum für die kommende Saison bereits wieder ein genug grosses Kader beisammen. «Die aktuelle Lösung ist vor allem für die OB-Fussballerinnen gut», sagt Krexa-Brown, der sich aber selbstverständlich über die Verstärkungen von «oben» freut – denn Ziel des Vereins ist der Aufstieg in die 1. Liga. «Die Qualität im Team ist da, deshalb mache ich mir keine Sorgen – die packen das!»