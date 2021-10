Steiner baut nicht in Reinach

Reinach Das Schulhaus Surbaum erhält einen neuen Baumeister Die Baselbieter Gemeinde baut nun doch nicht mit der Totalunternehmerin Steiner – diese hat den Auftrag weitergegeben. Christian Mensch 04.10.2021, 18.22 Uhr

So soll das Schulhaus Surbaum aussehen. zvg /Masswerk Architekten

In weniger als in einem halben Jahr starten die Bauarbeiten für das neue Reinacher Schulhaus Surbaum. Die Zürcher Totalunternehmerin Steiner hatte sich während der vergangenen dreier Jahre in zwei Runden eines Architekturwettbewerbs durchgesetzt und im November 2019 den Auftrag erhalten. Doch bauen wird mit dem Aargauer Generalunternehmen Gross nun doch eine andere Firma.