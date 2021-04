Religion Auf Youtube boomen die Predigten: Wie geht es den Basler Kirchen nach einem Jahr Corona? Höchstens 50 Personen dürfen die Gottesdienste vor Ort mitverfolgen. Der Rest der Gläubigen sitzt zu Hause und schaut Youtube. Für die Basler Kirchen Segen und Fluch zugleich. Silvana Schreier 21.04.2021, 05.00 Uhr

Die Gottesdienste der reformierten Tituskirche erhalten online bis zu 700 Aufrufe. Juri Junkov

336 Menschen, die am vergangenen Sonntag der Predigt von Dominik Reifler, dem Pfarrer der Basler Gellertkirche, lauschten. Am Ostersonntag waren es 515, am Karfreitag gar 569 Zuhörende. Doch sie sassen nicht etwa auf den Kirchenbänken im Sichtfeld des Geistlichen. Vielmehr machten sie es sich vermutlich auf dem heimischen Sofa gemütlich.

Denn ähnlich wie viele andere Organisationen stellte auch die reformierte Kirche Basel-Stadt aufgrund der Coronapandemie auf Online-Präsenz um. In der Kirche selbst dürfen maximal 50 Gläubige Platz nehmen. Die restliche Gemeinschaft verfolgt die Gottesdienste über die Video-Plattform Youtube.

Was die Klickzahlen nicht zeigen

David Atwood leitet den Runden Tisch der Religionen in Basel. zvg

David Atwood, Religionsbeauftragter des Kantons Basel-Stadt, sagt: «Die Basler Kirchen und Religionsgemeinschaften haben alle sehr schnell auf online umgestellt. Und dies wird auch recht gut angenommen von den Gemeinden, das sieht man an den Klickzahlen.» Was jedoch nicht sichtbar werde, seien die «alten, einsamen und nicht-technikaffinen Menschen», für die Umstellung unmöglich sei.

Tatsächlich bieten alle sieben evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Basels Online-Inhalte an, die aus 15 Standorten gesendet werden. Matthias Zehnder, Sprecher der reformierten Kirche Basel-Stadt, sagt jedoch: «Die Pandemie führt zu einer Entfremdung der Menschen, die durch Onlineangebote nicht wirklich gemildert werden kann.» Das Interesse an der Kirche sei in der Pandemie eher abgeflacht, weil sich die Gemeinschaft über das Internet nicht vermitteln lasse.

Hunger nach analogen Treffen

Die Klickzahlen auf Youtube sind laut Zehnder trügerisch. Die Gellertkirche habe vor der Pandemie mit drei Sonntagsgottesdiensten jeweils über 1000 Menschen pro Sonntag erreicht. Zehnder:

«Jetzt sind es noch halb so viele.»

Dafür rechnet die reformierte Kirche damit, dass das Zusammenkommen nach Aufhebung der Coronamassnahmen neu entdeckt werde. «Es wird ein grosser Hunger nach analogen Treffen und richtigem Beisammensein bestehen. Insofern wird auch der Sonntagsgottesdienst neue Wertschätzung erfahren», so Zehnder.

Kirchenbesuchende sind vermehrt jünger

Ob dieser «schöne Nebeneffekt», wie Meinrad Stöcklin, Sprecher der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt, es beschreibt, tatsächlich eintreten werde, sei schwierig vorherzusehen. «Aber ein Online-Angebot kann einen Gottesdienst in der Kirche nie wirklich ersetzen.» Laut Stöcklin sind die Kirchenbesuchenden vermehrt jüngere Gläubige.

Die katholische Kirche stelle einen generell höheren Zuspruch und eine tendenziell intensivere Nachfrage nach dem Kirchenangebot fest. Stöcklin: «Viele Menschen suchen offenbar mehr Halt und Wärme.» Die Coronazeit habe offensichtlich bei vielen Menschen ein vertieftes Nachfragen nach dem Sinn des Lebens ausgelöst.

Kleine Religionsgemeinschaften leiden

Für Religionsexperte Atwood ist ebenfalls klar: «Sollten die Gottesdienste wieder unbeschränkt besucht werden können, kann – wie in allen kulturellen Bereichen – mit einem gewissen Anstieg der Besuchenden gerechnet werden. Dieser Trend wird aber vermutlich rasch wieder abflachen.»

Gerade kleinere Religionsgemeinschaften, die nicht durch die Kirchensteuer, sondern durch Spenden finanziert sind, hoffen auf eine baldige Öffnung der Gottesdienste. Die meisten Moscheen in Basel sind seit den verschärften Massnahmen aufgrund der Platzverhältnisse geschlossen. Die Predigten werden teilweise online publiziert. Dabei gibt es laut Atwood in Basel muslimische Gemeinschaften, die in normalen Zeiten Freitagsgebete mit rund 400 Personen veranstalteten. Da an ebendiesen Tagen die meisten Spenden zusammenkämen, fehlt dieses Geld nun.

Dass sich zunehmend Baslerinnen und Basler die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, fällt auch Atwood auf.

«Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass Spiritualität wie Yoga oder Meditation stärker von der Pandemie profitieren als die reformierte oder katholische Kirche.»