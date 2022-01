Religion Entgegen dem Trend: Die Christkatholische Kirche gewinnt Mitglieder hinzu Die dritte Landeskirche profitiert von Kirchenübertritten. In Basel-Stadt steigen die Mitgliederzahlen, während sie in Baselland stabil sind. Laufen hat eine eigene Kirche und einen neuen Pfarrer. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

In der Katharinenkirche in Laufen leitet Pfarrer Simon Huber die Gottesdienste. Er wurde kürzlich vom Bischof der Schweizer Christkatholiken ins Amt eingesetzt. Kenneth Nars

Die Katharinenkirche in der Altstadt von Laufen war vor wenigen Tagen gut gefüllt. Harald Rein, der Bischof der Christkatholischen Kirchgemeinde der Schweiz, hatte den Weg ins Städtchen gefunden. Vor vielen Mitgliedern der Kirchgemeinde setzte er den neuen Pfarrer Simon Huber ins Amt ein.

In beiden Basel verfügen die Christkatholiken mit der Laufner Katharinenkirche, der Dorfkirche St.Peter und Paul in Allschwil und der Predigerkirche in Basel über drei eigene Gotteshäuser. Diese geringe Zahl täuscht ein wenig darüber hinweg, dass den Christkatholiken gelingt, wovon die beiden grösseren Landeskirchen nur träumen können: Sie gewinnen Mitglieder hinzu.

Pfarrer im Baselbiet sind für ein grosses Gebiet zuständig

Mit schweizweit rund 15’000 Mitgliedern ist die Christkatholische Kirche deutlich kleiner als die Römisch-katholische Kirche und die Evangelisch-reformierte Kirche. Gut ein Zehntel der Mitglieder in der Deutschschweiz sind in Baselland und Basel-Stadt zu Hause. «Wir haben eine gleichbleibende, treue Gemeinschaft. Wir beklagen keinen Mitgliederschwund», sagt der neue Laufner Pfarrer Simon Huber. Der 53-jährige Luzerner war zuvor im Fricktal, einer der christkatholischen Hochburgen, als Pfarrer tätig. Auch im Solothurner Niederamt gibt es viele Christkatholiken.

Simon Huber ist als Pfarrer nicht nur für die Christkatholische Kirchgemeinde Laufen zuständig, der Gläubige aus dem Laufental und dem Dorneck-Thierstein angehören. Er ist auch Pfarrer der Christkatholischen Kirchgemeinde Baselland, die das Oberbaselbiet und Teile des Unterbaselbiets umfasst.

«Da es keine eigenen Kirchen gibt, feiern wir die Gottesdienste in der Klosterkirche Dornach und in der Römisch-katholischen Kirche Sissach.»

Den beiden Kirchgemeinden gehören um die 700 Personen an.

Etwa 400 Christkatholiken betreuen Liza und Thomas Zellmeyer. Das Pfarrer-Ehepaar leitet die Gottesdienste in der Allschwiler Dorfkirche für die Christkatholische Kirchgemeinde Allschwil-Schönenbuch und jene in der Therwiler St.-Anna-Kapelle für die Christkatholische Kirchgemeinde Birsigtal. Mit 800 Personen ist die Christkatholische Kirchgemeinde Basel-Stadt doppelt so gross. «Wir können einen leichten Zuwachs an Mitgliedern feststellen», sagt Pfarrer Michael Bangert. Im nächsten Jahr kann die Christkatholische Kirchgemeinde Basel-Stadt ihr 150-Jahr-Jubiläum feiern. «Wir waren die erste Christkatholische Kirchgemeinde, die staatlich anerkannt wurde», so Bangert.

«Uns ist es wichtig, unseren Teil zur Gesellschaft beizutragen.»

Auch deshalb habe man die Predigerkirche dem nebenan gelegenen Universitätsspital als Teststation zur Verfügung gestellt.

Die Christkatholische Kirche der Schweiz entstand im Kulturkampf im späten 19. Jahrhundert. Die Dogmen des Ersten Vatikanischen Konzils lösten Widerstand aus. Die Christkatholiken lehnen die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensfragen ab. Im Gegensatz zur Römisch-katholischen Kirche verfügt die Christkatholische Kirche nur über ein Schweizer Bistum. Seit 2009 amtet der gebürtige Deutsche Harald Rein als Bischof. Der Erfolg in der Region täuscht nicht: «Nach einem langen Rückgang stellen wir in den vergangenen zehn Jahren schweizweit einen Zuwachs an Mitgliedern fest», sagt Bischof Rein auf Anfrage. Auf dem Land seien die Zahlen stabil, in Städten wie Basel nähmen sie zu.

Von Römisch-katholischer zu Christkatholischer Kirche

Wie in der Gründungszeit ist es die Unzufriedenheit mit der Römisch-katholischen Kirche, von der die Christkatholiken profitieren können. Der Bischof sagt: «Es gibt Übertritte von Personen, denen der Umgang der Römisch-katholischen Kirche mit gewissen Themen zu schaffen macht.» Er denkt dabei etwa an gleichgeschlechtliche Ehen oder mangelnde Demokratie.

Die Christkatholische Kirche ist in vielen Bereichen progressiver als die Römisch-katholische Kirche. Denise Wyss, die Vorgängerin von Simon Huber in Laufen, war die erste christkatholische Pfarrerin im Land. Ihr Nachfolger vermutet einen weiten Grund für den Erfolg ausgemacht zu haben:

«Vielleicht ist es auch ein Solidaritätsgedanke. Wir waren schon immer wenige, und wollen nicht noch weniger werden.»

