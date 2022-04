Ein schleichender Abschied der Reformiertenstadt Basel

Religionszugehörigkeit Konfessionslos und katholisch: ein schleichender Abschied von der Reformiertenstadt Basel Die Stadt am Rheinknie gilt seit jeher als reformiert. Die Statistiken sprechen hierbei aber eine andere Sprache: Seit den 90er-Jahren leben mehr Katholiken in der Stadt. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Die Pauluskirche wird nicht mehr als klassische protestantische Kirche genutzt. Benjamin Wieland

In der Stadt Basel herrscht ein reformiertes Übergewicht. Und damit basta! Jede Baslerin und jeder Basler würde diesen Satz diskussionslos unterschreiben. Nun, die Statistiken sprechen dahingehend eine etwas andere Sprache. Wobei etwas noch untertrieben ist. Denn neben der konfessionslosen Übermacht – zugegebenermassen erwartbar, da Basel seit Jahren die Spitzenreiterin in dieser Kategorie ist – wähnen sich die Katholiken seit den 70er-Jahren in der Mehrheit. Wie konnte es soweit kommen, dass die Vorreiterarbeit des Basler Reformatoren Johannes Oekolampad mittlerweile in solch eine Vergessenheit geraten ist?

Fakt ist, dass die Zahlen bei beiden Religionsgemeinschaften, den Reformierten und den Katholiken, seit den 1970er-Jahren rückläufig sind. Will heissen, dass beide Gemeinschaften seither unter einer hohen Anzahl an Kirchenaustritten zu leiden hatten. Ein Blick in die Statistik des Statistischen Amts des Kanton Basel-Stadt zeigt: Im Jahr 1970 gab es in Basel-Stadt rund 73’000 Katholiken und 98’000 Reformierte. 1990 waren es noch rund 59’000 Katholiken und 76’000 Reformierte, im Jahr 2000 lag die Anzahl gemäss Volkszählung bei je rund 39’000 Personen. Der Rückgang ist seither bei beiden recht gleichmässig.

Die Flucht in die Agglo

Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung des Kanton Basel-Stadt, sieht drei Gründe für die stärkeren Rücklaufzahlen bei den Protestanten. Ein erster Punkt sei für ihn der grössere Sterbeüberhang. «Volkskirchen gewinnen ihre Mitglieder über Geburt. Protestantische Familien haben durchschnittlich weniger Kinder als katholische Familien.» Des Weiteren sei die reformierte Kirche auch eine sogenannte «Wanderungsverliererin». «Protestanten gehören soziologisch zu den Begüterteren und konnten sich Einfamilienhäuser leisten», sagt er. Viele seien jedoch auf die angrenzenden Gemeinden in der Agglomeration ausgewichen.

Im Kanton Basel-Stadt gibt es hierbei aber ein grosses Problem. Wer in die Agglo zieht, der wechselt seinen Wohnsitz automatisch in den Kanton Baselland. Somit gehen diese Protestanten der Statistik von Basel-Stadt verloren. Als eine letzte wichtige Ursache sieht Ott den Herkunftsort der Zuziehenden. «Zuzüger in den Kanton kamen vor der Jahrhundertwende häufig aus Italien und Lateinamerika, also katholisch geprägten Regionen.» Dieser Effekt habe sich in den beiden letzten Jahrzehnten reduziert, die meisten Zuzüger kämen inzwischen aus Deutschland, gefolgt von Grossbritannien und Frankreich.

Ein weiterer Rückgang der Mitgliederzahlen ist nicht ausgeschlossen

Dennoch müsse auch klar gesagt werden, dass die Austritte sich seit den 1970er-Jahren deutlich reduziert hätten. «Trotzdem haben die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-reformierte Kirche auch im letzten Jahrzehnt zusammen noch rund 8’000 Mitglieder verloren», sagt Ott. Wie sich die Mitgliederzahlen weiter entwickeln werden, hänge von den Wanderungsbewegungen, der veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung aufgrund von Sterbefällen und Geburten sowie der weitergehenden Säkularisierung ab. «Auf Grundlage dieser Einflussfaktoren ist ein weiterer Rückgang der Mitgliederzahlen nicht ausgeschlossen», sagt Ott.

Was beim Betrachten der Statistiken auffällt: Im Duell um die höchste Konfessionslosenquote der Schweiz führt der Kanton Basel-Stadt die Tabelle klar an. Laut dem Kantons- und Stadtplaner hänge dies damit zusammen, dass Basel von einem liberalen Bürgertum geprägt ist und es sich um einen Stadtkanton handelt. «Basel-Stadt ist daher mit anderen Kantonen nicht einfach zu vergleichen.» Angrenzende Ortschaften gehören – im Gegensatz zu beispielsweise Zürich – nicht mehr zum Kanton. «Die ‹bevölkerungsstabileren› Aussenquartiere von Basel liegen in einem anderen Kanton.»

Rückkehr zum Protestantismus ist möglich

Der hohe Anteil von Konfessionslosen in Basel sei daher auch auf einen statistischen Effekt zurückzuführen. «Würde man die Innenstadt von Zürich und Genf mit unseren Verhältnissen in Basel-Stadt vergleichen, würde man wohl eine ähnliche Quote an Konfessionslosen messen», sagt Ott.

Ob es jemals wieder eine Rückkehr der Protestanten zur Nummer eins im Kanton geben wird, steht noch in den Sternen geschrieben. Heute leben ungefähr gleich viele Katholiken und Protestanten im Kanton Basel-Stadt. Gleichzeitig war der Mitgliederrückgang bei der Katholischen Kirche im letzten Jahrzehnt stärker ausgeprägt. «Dass die Reformierten die Katholiken in Bezug auf die Mitgliederzahl wieder ‹überholen› scheint also möglich, ist jedoch nicht mit Sicherheit vorherzusagen.»

