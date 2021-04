Reportage Besuch beim Autoposer-Treffen in Basel: «Die Leute kommen her, um nicht die ganze Zeit zu Hause zu sitzen» Die Szene in Basel polarisiert. Auch am Freitagabend waren viele Autofans mit ihren polierten und aufgemotzten Wagen auf dem Hafenareal unterwegs. Die bz mischte sich – zu Fuss – unter sie. Elodie Kolb 12.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Szene versammelte sich am Freitag beim Dreiländereck in Basel. Roland Schmid

Man hört röhrende Motoren, sieht auf Hochglanz polierte und tiefergelegte Mercedes und BMW. Einer beschleunigt, bis die Räder quietschen, es riecht nach verbranntem Gummi. Was klingt wie Szenen aus der Filmreihe «The Fast and the Furious» spielt sich in Wirklichkeit am Freitagabend im Basler Hafengebiet ab. Bereits Mitte der Woche hatten Autoliebhaber zu einem Treffen aufgerufen. Da die Polizei bereits am Donnerstag eine beliebte Avia-Tankstelle gesperrt hatte, musste schnell ein neuer Treffpunkt her. Wer ihn wissen wollte, sollte sich mit einer privaten Nachricht über Instagram melden. Und das taten innert nur zwanzig Minuten knapp hundert Personen. Die bz war dabei.

Auf dem Parkplatz versammeln sich am Freitag schliesslich etwa 200 Personen und 100 Autos von Alfa Romeo über BMW bis hin zu einem Tesla. Sie verteilen sich in kleineren Gruppen von etwa zehn Personen, stehen bei ihren Wagen und rauchen Shisha. Zwischen den Gruppen wird Abstand gehalten, sie vermischen sich kaum untereinander. Das ganze Treffen hat einen harmlosen Charakter. Einige sitzen auf Campingstühlen und essen Pizza, es läuft Musik. Alkohol wird kaum oder gar nicht konsumiert. Auf der Motorhaube ihres Range Rovers haben drei Männer – ganz coronakonform – drei Wasserpfeifen aufgebaut. Der Besitzer des Wagens glaubt:

«Die Leute kommen, weil sie sich treffen möchten, sonst nichts los ist und um nicht die ganze Zeit zu Hause zu sitzen.»

Aber es gebe auch welche, die mit ihrem Lamborghini oder Porsche ihr Ego zeigen möchten. Die drei sind überzeugt, dass die Treffen und deren Grösse während der Pandemie zugenommen haben. «Die Leute wissen einfach nicht wohin.» Man treffe sich eigentlich immer am Wochenende, «aber wenn es schön ist, manchmal auch jeden Tag». Was ihn störe, ist: «Wenn die Kurve beim St.Jakob die Strasse sperrt und Pyros zündet, sagt keiner etwas.» Die gemeinte FCB-Demonstration wurde von der Polizei bewilligt (die bz berichtete).

Basel sei schon ein Hotspot geworden, glauben die drei Männer mit dem Range Rover. «Man sieht auf den sozialen Medien, dass hier etwas läuft und an anderen Orten eben nicht.» Das bestätigt ein Blick auf die Kontrollschilder der Autos am Freitag: Der Grossteil der Menschen kommt aus den beiden Basel, aber es hat auch Wagen aus Bern, Zürich und Luzern.

Vor einigen Jahren hatte die Polizei auf der Strecke Bodenwellen installiert, um schnelles Fahren und Beschleunigen zu verhindern. Roland Schmid/BLZ Die Autofans standen in kleinen Gruppen zusammen und rauchten Shisha. Roland Schmid/BLZ Der Auflauf war gross: Es kamen ständig neue Leute, andere gingen wieder. Roland Schmid/BLZ Die Wagen waren auf Hochglanz poliert. Roland Schmid/BLZ Gemacht wurde nicht viel, die Leute kommen, laut einem Anwesenden vor allem um nicht die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Roland Schmid/BLZ

Szene nicht neu, aber im Fokus der Polizei

Die Autoposer-Szene war in den letzten Wochen in den Fokus der Basler Kantonspolizei gerückt. Die Ordnungshüter führten immer wieder «spontane Kontrollen mit Fokus auf die Autoposer-Szene» an den Hotspots in Kleinhüningen durch, schreibt Polizeisprecher Toprak Yerguz auf Anfrage. Mehrere hundert Autos wurden insgesamt kontrolliert, Dutzende Bussen und Verzeigungen ausgesprochen. Ein kleineres Aufgebot der Polizei war auch am Freitagabend vor Ort: Etwa jede Stunde fuhren die Polizistinnen und Polizisten mit einem Wagen im Schritttempo eine Runde über den Parkplatz beim Dreiländereck. Eingegriffen haben sie nicht.

Die Treffen der Szene sind nicht neu: Ein Mann, der anonym bleiben will, schreibt auf Anfrage, dass es auch schon vor der Pandemie viele solcher Treffen gab. Nur jetzt konzentriere sich die Polizei stärker auf die Kontrolle von Autoposern. Dem stimmt Polizeisprecher Yerguz zu: Es habe immer Treffen gegeben im Kleinhüninger Hafengebiet. Aus diesem Grund seien vor einigen Jahren auch die Bodenschwellen beim Dreiländereck installiert worden. Damit sollte schnelles Fahren oder Beschleunigen verhindert werden.

«Aber seit rund einem Jahr verzeichnen wir dort eine deutlich erhöhte Aktivität»,

so Yerguz. Über die Gründe könne er nur spekulieren. «Möglicherweise war ein begünstigender Faktor für diese Entwicklung die Covid-19-Massnahmen auf deutscher und französischer Seite.»

Wie beliebt die Treffen sind, zeigte sich bereits am Samstagabend wieder: Auf Instagram wurden Fotos und Bilder von einer Versammlung bei der Autobahnraststätte in Pratteln verbreitet. «Wir haben das Gefühl, nach einem Jahr mit der Pandemie endlich unser Leben zurückzuhaben», erzählt D.R.*, der gemeinsam mit Kollegen einen Instagram-Kanal zur Autoszene in Basel führt. Er geht, wie er auf Anfrage sagt, regelmässig an solche Treffen. Er habe zwar keinen eigenen Wagen, sei jedoch ein «Autoliebhaber». Die Verabredungen seien nicht nur dazu da, dass Menschen ihren Stolz in Form von Luxuswagen präsentieren können, sondern auch, um sich diese Autos anzusehen. «Es interessiert keinen, ob ein Auto getunt ist oder nicht. Wir schauen uns die Autos an, ob Ferrari, Rolls Royce oder etwas anderes.» Es sei «ein bisschen Party», Musik hören, zusammen sein. Was ihn an Autos vor allem fasziniert, sei deren Schönheit

«und die Sorgfalt, die ihnen entgegengebracht wird: Der Wagen wird poliert, geputzt und riecht neu, obwohl er vielleicht schon zehn Jahre alt ist.»

Polizei kennt Instagram-Profile

Auf Instagram vernetzt sich die Community. Es gibt diverse Profile, die sich mit der Szene beschäftigen. Auch die Polizei folgt diesen, wie sie an einem Einsatz am Donnerstag zeigte. Bei einer spontanen Kontrolle im Hafengebiet (die bz berichtete) erlaubte sich die Polizei einen Scherz: In den Instagram-Storys, die nach 24 Stunden wieder verschwinden, riefen sie Autoliebhaber mit einem Augenzwinkern auf, vorbeizukommen: «Wir haben noch Plätze frei» und: «Man weiss nie, was unter der Haube steckt. Nicht wahr?» Dazu verlinkte die Polizei die entsprechenden Instagram-Profile. Das löste in der Szene viele Lacher aus.

Das Hafenareal werde oft als «Freiraum» verstanden, wo keine Nachbarschaft gestört werde, schreibt Yerguz. Allerdings sei das falsch: «In Kleinhüningen fühlt sich die Quartierbevölkerung gestört, nicht nur durch die Anwesenheit der Szene, sondern auch durch die lärmige An- und Abfahrt der Autos zu den Treffen, bei der auch mal zu viel aufs Gaspedal gedrückt wird.» Das zeige sich auch anhand der vielen positiven Rückmeldungen, welche die Kantonspolizei im Zusammenhang mit den Kontrollen der Szene erhalte. Wie viele der kontrollierten Wagen tatsächlich illegal aufgerüstet sind oder für die Aufrüstungen keine Bewilligung eingeholt haben, könne er nicht konkret sagen. Aber: «Wir können sagen, dass bei jeder neuen Kontrolle Fahrzeuge respektive Lenker ‹hängenbleiben›. Solange dies der Fall ist, wird die Kantonspolizei weiter kontrollieren.»

Eine Begleiterscheinung, die Polizeisprecher Yerguz ausserdem erwähnt, ist die grosse Menge Abfall, die nach den Treffen zurückgelassen werde. Das hat auch das Unternehmen Grisard bemerkt, welche die beliebte Avia-Tankstelle betreibt: Die ganzen zusätzlichen Emissionen und der Abfall, der bei diesen Treffen entstehen, seien «ein enormer Mehraufwand für unsere Mitarbeiter und nicht mehr zumutbar», so ein Sprecher. Das sei auch R. und seinen Kollegen ein Dorn im Auge, wie er erzählt. Zusammen räumen sie im Nachgang der Treffen den zurückgelassenen Müll weg. «Wir machen das, weil wir es für richtig halten.» Und auch: «Damit der Spass nicht endet.»

* Name der Redaktion bekannt.