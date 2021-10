Reportage Erste Hundeführung in Basel: Im Rudel unterwegs durch die Stadt Im Rahmen der Ausstellung «tierisch» organisierte das Museum der Kulturen einen Stadtrundgang – für Hunde und deren Besitzerinnen und Besitzer. Ein Novum in der Schweiz. Wir liefen mit.

Rahel Empl Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Die Teilnehmer der Hundeführung des Museum der Kulturen. Anna Buser (hintere Reihe, Dritte von rechts) spazierte mit ihnen verschiedene Stationen ab. Roland Schmid

Samstag, kurz vor zwölf. Die Herbstsonne taucht den Marktplatz in Basel in gleissendes Licht, Menschentrauben bewegen sich von Stand zu Stand, zufriedenes Stimmengewirr – und aufgeregtes Hundegebell. Cookie, ein grau gescheckter Havaneser-Rüde, stellt sich kurz auf die Hinterbeine, während seine Kumpanin Luba, eine drollige Zwergpudelin, in die Sonne blinzelt. Irgendetwas, vielleicht eine Taube, vielleicht ein anderer Hund, hat ihn in Alarmbereitschaft versetzt. Seine Besitzerin Rama beugt sich mit beschwörender Stimme zu ihm runter: «Ruhig Cookie.» Und fügt mit Augenzwinkern an: «Er nimmt seine Rolle als Schutzhund sehr ernst.»

Anna Buser hebt ihre Stimme, um Gebell und Stimmengewirr zu übertönen, zeigt auf das Rathaus, vor dem sich die kleine Gruppe postiert hat: «Wer entdeckt das Hundegemälde an der Hauswand?» Da, auf der linken Seite schaut er mit lustigen Schlappohren hinter dem Dachkänel hervor, die Lefzen nach oben zu einer Art Grinsen verzogen. Buser, Ethnologin und angehende Hundeerzieherin, erklärt, dass diese Darstellung doch komisch sei: «Im Mittelalter, als das Rathaus erbaut wurde, kam den Tieren in erster Linie die Rolle als Jagd- und Hütehund zu, nicht jener des Jokers.»

Dank Hund Kontakt mit anderen Menschen

Die wenigsten Baslerinnen und Basler dürften den Hund am Rathaus schon bemerkt haben. Zu klein, zu unbedeutend ist sein Bildnis an der Fassade. Buser aber machte sich ganz bewusst auf die Suche nach solch tierischen Darstellungen. Ihre Entdeckungen präsentierte sie nun an Basels erstem Stadtspaziergang für Hunde und deren Besitzerinnen und Besitzer sowie hundelosen Interessierten.

Entstanden ist die Idee einer solchen Führung, die als Novum in der Schweiz gilt, im Umfeld des Museums der Kulturen am Münsterplatz, das derzeit die Ausstellung «tierisch!» zeigt. Hier geht es unter anderem um Domestizierung, um den immer bedeutsameren Status des Hundes in unserer Gesellschaft. Als bester Freund, Familienmitglied, treuer Begleiter, ja Kinderersatz. «Ein Hund kann der Einsamkeit gerade im Alter entgegenwirken. Dank Luba komme ich mit vielen Menschen in Kontakt. Sie ist ein sehr gewinnendes Wesen», sagt Felicitas, und blickt ihre Hündin an, die sich als heimlicher Star des temporären Rudels an diesem Samstagmorgen entpuppt. Freundlich beschnuppert das Pudeli all die zwölf Menschen, die an der Führung teilnehmen, schmiegt sich an ausgewählte Beine, tippelt hin und her. Und auch die anderen Hunde – neben Cookie sind das die Dalmatinerhündin Cara und der Jack-Russell-Mischling Rumo – werden von Luba ausgiebig erkundet, während die Frauchen gegenüber der Elisabethenkirche die Zschokke-Skulptur «Saul und David» an der Henric-Petri-Strasse inspizieren – eine weitere Station der Führung.

Sie entdecken, wie Saul in seiner Eifersucht auf David von einem Windhund getröstet wird. «Diese Skulptur stellt die tiefe emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier treffend dar, gerade auch die Feinfühligkeit des Hundes», sagt Buser, weist aber darauf hin, dass Hunde – obwohl ihre Domestizierung bereits in der Späteiszeit angefangen hatte – lange gesellschaftlich geächtet wurden. So würden die Tiere in der Bibel mehrheitlich negativ dargestellt. «Man sagt ja heute noch ‹Sauhund›».

Beim Treffpunkt morgens um 10 Uhr beim Museum der Kulturen galt es erst mal, sich ausgiebig zu beschnuppern. Insgesamt waren vier Hunde bei der Stadtführung dabei. Roland Schmid Die erste Station befand sich auf der Pfalz, auf der Rückseite des Münsters. Roland Schmid An dessen Relief lassen sich Jagdszenen mit Hunden beobachten. Diese Rolle kam dem Hund lange zu, bevor er zum Haustier wurde. Roland Schmid Dann ging's weiter zur Henric-Petri-Strasse gegenüber der Elisabethenkirche. Die Zschokke-Skulptur Saul und David zeigt, wie Saul von einem Windhund getröstet wird. Roland Schmid Der heimliche Star der Runde: die drollige Zwergpudelin Luba. Im Hintergrund Hundeführerin Anna Buser. Roland Schmid Auf dem Weg zum Lohnhof, einer der wenigen inoffiziellen Hundeparks dieser Stadt. Dalmatinerhündin Cara geht voran... Roland Schmid ...und muss sich am Ziel erst mal ausgiebig in der Sonne räkeln. Roland Schmid Postkartenidylle: Luba mag es offensichtlich, zu posieren. Roland Schmid

Frei rumtollen – nur wo?

Madeleine, Besitzerin von Rumo, kann darob nur den Kopf schütteln. «Rumo ist mein bester Freund. Mit ihm kann ich richtig aktiv sein, wenngleich das in der Stadt nicht wirklich einfach ist.» Kaum ein Platz, wo sie Rumo von der Leine nehmen könne. In den meisten Parks ­seien Hunde nicht erlaubt, «da frage ich mich schon, wofür ich Hundesteuer bezahle», sagt Madeleine.

Basel sei keine hundefreundliche Stadt, pflichtet ihr eine sportliche Dame in rosa Turnschuhen bei. Chloe ist die Besitzerin der Dalmatinerhündin, sie sei ihr Trainingspartner: «Joggen ohne Cara macht keinen Spass.» Dass Chloe diesen Namen gewählt hat, dürfte kein Zufall sein: Man spürt, Tier und Mensch sind sich lieb und teuer. Die Frage sei einfach, sagt Rama nachdenklich, ob es dem Hund ums Fressen oder tatsächlich um Liebe gehe. Also, sie habe Luba ohne Leckerli erzogen, sagt Felicitas. «Das hat ohne Probleme geklappt.» Und erzählt weiter, dass sie Luba mit zwei Freundinnen teile: Woche für Woche wechsle der unkomplizierte Zwergpudel das Frauchen. «Das klappt gut, und wir verlieren nicht unsere Unabhängigkeit.» Teilen sei modern, das Car-Sharing gebe es bereits, sie habe nun das «Dog-Sharing» erfunden, sagt Felicitas lachend.

Auf dem Lohnhof, einem der wenigen inoffiziellen Hundeparks dieser Stadt, erzählt Buser, selbst Hundebesitzerin, von ihrem «Kampf», die Stadt zum Umdenken zu bewegen. «Politisch wird das Tier versachlicht.» Eine Petition von ihr habe nun etwas bewirken können: Im Margarethenpark seien nach der Sanierung zumindest stellenweise Hunde zugelassen. Die Gruppe freut sich, ein Fortschritt. Man kommt fürs Gruppenfoto zusammen, die Stimmung ist familiär, belustigtes Lachen, weil sich Cara genüsslich in der Sonne räkelt und nicht im Sinne hat, sich für den Fotografen artig hinzusetzen. Zum Schluss werden Mailadressen ausgetauscht – diese Liebe zum Tier, sie verbindet.

Die nächste Hundeführung des Museums der Kulturen findet am Sa, 6.11.2021 statt. Nur auf Anmeldung unter info@mkb.ch oder Tel. 061 266 56 00