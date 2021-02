Reportage Fast wie ein Film mit Untertiteln: So erlebt man als Nicht-Baslerin die Nicht-Fasnacht Fasnachts-Neuling und bz-Praktikantin Laura Pirroncello begab sich gestern Dienstag auf eine Entdeckungsreise durch die Basler Innenstadt. Laura Pirroncello 23.02.2021, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch wenn es eine Nicht-Fasnacht ist: Ein Besuch in Basel lohnt sich dennoch. Kenneth Nars / BLZ

Petrus meint es in diesem Jahr gut mit der Basler Fasnacht. Es scheint die Sonne, die Temperaturen sind schon fast angenehm warm. Und doch wirft etwas einen sehr dunklen Schatten auf die «drey scheenste Dääg»: die Coronapandemie. Die Fasnacht – abgesagt. Zumindest im normalen Rahmen.

Doch Fasnächtler sind ja bekanntlich kreativ und so sorgen sie auch in diesem Jahr dafür, dass Frau Fasnacht dem Rhein nicht ganz fern bleibt. Die Jungen Garden haben einen Fasnachts-Spaziergang ins Leben gerufen. Seit vergangenem Mittwoch ist dieser für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf einem Rundgang quer durch die ganze Stadt findet man insgesamt 32 fasnächtliche Posten. Von Laternen über Schnitzelbängg bis zu Fasnachtsmärschen ist alles dabei.

Wie hinter einem kleinen Zygli

Start ist auf dem Münsterplatz inmitten von mehreren Laternen-Monolithen. Der Platz scheint der Treffpunkt zu sein für alle, die den Fasnachts-Spaziergang machen wollen. Auch zwei Polizisten trifft man hier an, die nach dem Rechten schauen. Gross intervenieren müssen sie aber nicht. Gruppen mit mehr als – wie erlaubt – fünf Personen sieht man kaum, Hygienemasken werden auch von den meisten getragen.

Als Besucherin muss man nicht der vorgeschlagenen Route des Spazierganges folgen, zu entdecken gibt es überall etwas. Beispielsweise wenn man den Rheinsprung runter geht. Alle paar Meter kann man auf diesem «Clique-Wääg» einen QR-Code scannen, der einen zu einem Youtube-Video führt mit einem Fasnachtsmarsch. Lustigerweise beginnt man direkt im entsprechenden Takt zu gehen.

Durch das Scannen eines QR-Codes gelangt man zum Youtube-Video. Aimee Baumgartner

Für Einheimische sind es bekannte Klänge, die aus dem Lautsprecher tönen. Für Auswärtige vermitteln die vielen Videos einen guten und interessanten Einblick, was die Trommler und Pfyffer alles spielen können. Jeden Marsch an jedem Posten zu hören, bräuchte aber sehr viel Zeit. Die Videos gehen doch mindestens drei Minuten.

Fasnachtsmarsch Pinocchio Youtube, Fasnachts Spaziergang

Viele Spaziergänger hören sich die Videos – entgegen dem Hinweis, man solle Kopfhörer benutzen – über die Handy-Lautsprecher an. Dadurch hört man auf dem ganzen Weg aus allen Ecken Getrommel und Gepfeife. Es gibt einem das Gefühl, man sei mitten drin in einer normalen Fasnacht und spaziert hinter einem kleinen Zygli her.

Die Kleinen zeihen durch die Stadt wie die Grossen. Laura Pirroncello

Auf der Mittleren Brücke kommt einem sogar ein echtes Zygli entgegen: Verkleidete Kinder mit Spielzeugtrommeln. Sie spielen schon wie die Grossen. Die Aufmerksamkeit von den Passanten haben sie auf sicher – nicht nur wegen dem Jö-Effekt. Man spürt: auch schon die Kleinsten leben den Brauch mit Leib und Seele.

Solches Handwerk verdient höchsten Respekt

Der Larven-Totempfahl der Jungen Garde Olympia. Laura Pirroncello

Auf der anderen Seite der Brücke trifft man auf den Larven-Totempfahl vor dem Café Spitz. Das Kunstwerk stammt von den Jungen Graden Olympia und symbolisiert eine uralte Tradition der Clique: den Larvenbau. Die Arbeit hinter solch einer Larve kann man als Aussenstehende nur erahnen. Dieses Handwerk verdient grossen Respekt.

Am meisten los ist – neben dem Rheinbord – rund um den Spalenberg. Hier befinden sich sehr viele Posten des Spaziergangs. So findet man beispielsweise an vielen Eckene einen QR-Code, um sich einen Schnitzelbangg anzuhören. Das Lachen ist garantiert.

Schnitzelbängg mit Untertitel

Doch nicht nur hören kann man die Bänke, auch lesen kann man den einen oder anderen. So zum Beispiel den der «Aazellten». Für manch einen, dem das Baseldeutsch nicht gang und gäbe ist, ist dieser «Zeddel» eine gute Ergänzung zum Video. Es ist ein wenig, wie wenn man einen Film auf Englisch mit Untertiteln schaut: Man versteht beim Hören sehr viel, das Mitlesen ist aber eine willkommene Stütze.

Youtube, Die Aazellten

Am Spalenberg nehmen die Fasnachts-Dekorationen deutlich zu. In den Fenstern findet man immer wieder etwas Fasnächtliches. Seien es Larven, Waggis-Figuren oder ganze Puppen: Klein und Gross tummelt sich neugierig vor den Fenstern und schaut hinein. An einer Stelle gibt es sogar eine kleine Leiter, damit auch die ganz kleinen etwas sehen können.

Währenddem man die Dekorationen bestaunt und Schnitzelbänke hört, trifft man hier vermehrt Kinder und ihre Eltern. Doch nicht nur Familien, auch eine Kita spaziert durch die Gassen. Man merkt: Hier wird die Fasnacht gelebt und mit ebenso viel Begeisterung den Kleinsten weitergegeben. Dieses «von Klein auf Miterleben» ist etwas, das sich manch einer in anderen Teilen der Schweiz wohl wünschen würde.

Der Weg ist lang und die Gassen unbekannt

Mittlerweile folgt man weniger der Route des Spaziergangs, als dass man sich vom fasnächtlichen Getümmel treiben lässt. Jemandem, der nicht aus der Stadt kommt, kann das helfen. Denn der Weg ist lang und wenn man die Strassen und Gassen nicht kennt, landet man schnell einmal am falschen Ort. Ausserdem zieht es sich ziemlich in die Länge, wenn man jeden QR-Code scannen und sich alles bis zum Ende anhören oder -schauen möchte. Fasnächtliche Stimmung kommt so nur wenig auf.

Lässt man sich aber einfach treiben und von der eigenen Neugierde lenken, dann landet man früher oder später am Rümelinsplatz. Das scheint der Hotspot für begeisterte Fasnächtler und Schaulustige an den «drey scheenschte Dääg» zu sein. Hier findet das fasnächtliche Leben statt mit allem drum und dran. Es ist eine Abwechslung von den ganzen Corona-Themen. Und lässt einem etwas an der alten Normalität schnuppern.

Schon die Kleinsten leben die Fasnacht mit Leib und Seele. Kenneth Nars / BLZ Diverse Fenster wurden fasnächtlich gestaltet. Kenneth Nars / BLZ Laura Pirroncello macht als Nicht-Baslerin und Nicht-Fasnächtlerin den Fasnachts-Spaziergang. Kenneth Nars / BLZ «Es ist fast wie ein Film mit Untertiteln!» Kenneth Nars / BLZ An Dekoration wurde nicht gespart. Kenneth Nars / BLZ Der Rümelinsplatz ist der Hotspot des fasnächtlichen Treibens. Kenneth Nars / BLZ Die Räppli sind für die Kleinen ein Highlight. Kenneth Nars / BLZ Bei den Dekorationen wurde sich jeweils viel Mühe gegeben. Kenneth Nars / BLZ

Hier tummeln sich deutlich mehr Menschen als etwa in der Innenstadt. Die Corona-Regeln werden im Grossen und Ganzen dennoch eingehalten: Masken werden getragen, sofern man nicht gerade etwas isst oder trinkt, die Menschengruppen sind eher klein. Und trifft man jemanden, den man kennt, wird in den meisten Fällen auf den Abstand geachtet. Dadurch fühlt man sich relativ gut geschützt – auch wenn man so viele Menschen sieht, wie wohl schon lange nicht mehr. Die Polizei ist vor Ort, lässt dem Geschehen aber grösstenteils seinen Lauf. Grund einzuschreiten, gibt es kaum.

Ein Gruss vom «Fasnachts-Virus»

Auf dem Weg zurück in die Innenstadt kommt man noch am einen oder anderen Spaziergangs-Posten vorbei. So etwa bei «100 Joor Schnitzelbangg» oder dem «Räppli Wääg» – anders gesagt: dem Kinderspielplatz. Die Unbeschwertheit der Kinder, die in den Räppli spielen, macht einen fast etwas neidisch.

Räppli nimmt man auf alle Fälle genug mit nach Hause. Sei es vom Stopf-Gruss eines Waggis oder dem «Fasnachts-Virus», also den Räppli aus einem grossen Sieb. Aber wie heisst es so schön: Ohne Räppli keine Fasnacht.