Zwischenbilanz aus dem Impfzentrum Basel-Stadt

Reportage In der Basler Impffabrik geht es vorwärts – ab Herbst impfen auch Arztpraxen und Apotheken Aktuell werden in Basel-Stadt wöchentlich 20'000 Impfdosen verabreicht – nach einem harzigen Start läuft es wie am Schnürchen. Ein Blick hinter die Kulissen. Nora Bader und

Maximilian Karl Fankhauser 12.06.2021, 05.00 Uhr

Mittlerweile ist der Betrieb im Impfzentrum gut eingespielt. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Der Gang ins Basler Impfzentrum gleicht jenem ins Flugzeug: Bei der Eingangskontrolle werden Taschen und Rucksäcke durchleuchtet. Getränkeflaschen, die bereits geöffnet wurden, müssen entsorgt werden. «Seit einigen Wochen führen wir aus Sicherheitsgründen Eingangskontrollen durch», sagt Patrick Scotton. Aktionen gegen das Zentrum habe es aber zum Glück noch nie gegeben. Seit zwei Wochen ist Scotton Leiter des Impfzentrums, das von der Firma Meconex betrieben wird. Generell sei der Betrieb laufend optimiert worden, sodass mittlerweile ein reibungsloser Ablauf ohne grosse Wartezeiten möglich sei. Das war, gerade was die Wartezeiten betrifft, nicht immer so.

Die Rolltreppe führt ins Impfzentrum. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Das Impfzentrum funktioniert wie eine Fabrik. Auf der Rolltreppe werden die Menschen zu den Warteplätzen gelotst und dann durchgeschleust, bis sie gepikst in der Wartezone sitzen, wo sie für 15 Minuten überwacht werden. Die Spritzen, welche verabreicht werden, werden laufend vorbereitet in Kabinen, die nicht öffentlich zugänglich sind. An einem Computer überwacht ein junger Mann, welche Impfschiene gerade Nachschub braucht. Die 20 Impfschienen des Zentrums sind am Mittwochmorgen gut besetzt. «Alle fünf Minuten wird bei Hochbetrieb eine Spritze pro Kabine verabreicht», so Patrick Scotton. Die meisten Mitarbeitenden seien auch geimpft. Fast wichtiger als die Corona-Impfung sei bei ihnen aber jene gegen Hepatitis B, damit im Worst Case via Spritze nichts übertragen werde.

«Heute haben wir bereits 2000 Menschen geimpft», so Scotton am Mittwochmittag. An Rekordtagen seien es bis zu 3000. Vorhanden wäre eine Kapazität von bis zu 4000 Dosen pro Tag. Und während bei der Eröffnung Ende Dezember rund 30 Personen im Impfzentrum arbeiteten, sind es mittlerweile gegen 100. Die Mitarbeitenden von der Studentin bis zum Arzt sehen den ganzen Tag kein Sonnenlicht. Deshalb wurden Bilder etwa von einem Waggis oder Landschaften aufgehängt.

Die Wartezone des Impfzentrums ist voll. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Letzte Woche wurde ein neuer Rekord von 20'000 verabreichten Impfdosen erreicht. Überhaupt führt Basel momentan die Impfrangliste der Schweiz an. Stand Mittwoch wurden im Kanton Basel-Stadt insgesamt 146'971 Impfdosen verabreicht. Komplett mit einer Erst- und einer Zweitimpfung geimpft sind 55'113 Personen, 36'745 Personen haben eine Erstimpfung. Für eine Impfung vorregistriert haben sich mit Stand Mittwochabend 26'088 Personen. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger geht davon aus, dass bis Ende August 70 Prozent aller Gewillten geimpft sein werden.

Im Kanton Baselland wurden Stand 9. Juni 201'004 Impfdosen verabreicht. Tabellarisch bedeutet das gemäss kantonalem Krisenstab Platz zwei auf der Rangliste der Pro-Kopf-Geimpften in der Schweiz. Davon haben 86'253 den doppelten Schutz erreicht. Dies entspricht 30 Prozent der Gesamtbevölkerung des Kantons.

Wann impfen Arztpraxen und Apotheken?

Ab Herbst sollen Impfungen in Basel-Stadt teilweise auch in Arztpraxen und Apotheken verabreicht werden. Das Gesundheitsdepartement befinde sich aktuell in Gesprächen mit der Medizinischen Gesellschaft Basel und dem Baselstädtischen Apotheken-Verband. Als Stadtkanton habe Basel-Stadt zu Beginn der Impfkampagne bewusst auf ein zentral gelegenes Impfzentrum gesetzt, so Kantonsapothekerin Esther Ammann. «In 30 Minuten erreicht jeder in der Stadt das Zentrum.» Das Impfzentrum soll weiterhin für grosse Impfmengen in Betrieb gehalten werden. Ab wann Impfungen im Baselbiet in Arztpraxen und Apotheken möglich werden, ist hingegen unklar, wie Recherchen zeigen.

Der Grund, weshalb in Basel-Stadt erst jetzt in Arztpraxen und Apotheken geimpft werde, seien die geringer als erwartet ausgefallenen Mengen an verfügbarem Impfstoff.

«Wir gingen davon aus, dass der Astrazeneca-Impfstoff ab Mai geliefert wird», so Ammann.

Ist eine Spritze mal aufgezogen, hält der Impfstoff zwei Stunden. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Bisher ist dieser Impfstoff aber nicht zugelassen. Zugelassen sind hingegen Moderna und Pfizer/Biontech. Die Fläschchen mit der kostbaren Flüssigkeit werden bei 5 respektive –80 Grad in Kühlschränken hinter einer Trennwand aufbewahrt. Planung ist hier das A und O: Ist eine Spritze einmal mit den rund 0,5 Millilitern Impfstoff aufgezogen, bleiben zwei Stunden, um sie zu verabreichen. Die gebrauchten Spritzen werden dann in speziellen Behältern entsorgt, die, einmal verschlossen, nicht wieder geöffnet werden können. Bisher mussten 174 Impfdosen ungebraucht entsorgt werden. Das sei sehr wenig, so Scotton. Nur noch sehr selten falle mittlerweile eine Spritze zu Boden. Spritzen, Schutzmasken und Impfpässe stehen in Kisten gestapelt auf Paletten im Lager der Impffabrik – abgeschirmt vor den Augen der Besucherinnen und Besucher.

Wann werden Kinder und Jugendliche geimpft?

Lorenz Nägelin arbeitet auf der Notfallstation des Impfzentrums. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Am Ende der Rolltreppe, die ins Zentrum führt, wird erstmals die Temperatur gemessen. Wer Fieber hat, wird nach Hause geschickt. Zwei Ärzte befinden sich stets vor Ort, falls es einen Notfall gibt oder fachliche Fragen auftreten. Medizinische Notfälle im Impfzentrum würden vorkommen, aber nicht oft, sagt Lorenz Nägelin. Der ehemalige Basler SVP-Präsident arbeitet in seiner Funktion als Rettungssanitäter hier und ist zuständig für die mobile Notfallstation, die eingerichtet wurde. Er habe schon viele Menschen kommen und gehen gesehen «und an ihnen den Verlauf der Pandemie beobachtet», wie Nägelin sagt. Erst seien vor allem ältere Menschen gekommen, jetzt würden die Geimpften immer jünger.

Denn: Seit Mitte Mai erhalten in Basel-Stadt auch Personen ab 16 Jahren einen Impftermin. Angemeldet seien derzeit im Alter von 16 bis 18 Jahren rund 2000 Personen. Nachdem das Heilmittelinstitut Swissmedic am 4. Juni den Impfstoff von Pfizer/Biontech für die 12- bis 15-Jährigen zugelassen hat, können sich in Basel-Stadt bald auch Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen. Gemäss Kantonsarzt Thomas Steffen wird eine Impfung dieser Altersgruppe im Impfzentrum möglich sein. «Wir sind in Vorbereitung für eine rasche Erweiterung des Impfangebotes», so Steffen. Die Impfungen sollen im Impfzentrum in Begleitung eines Elternteils erfolgen. Ab wann sich in Baselland Kinder unter 16 Jahren impfen lassen können, ist noch unklar. «Wir warten auf die Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen», so Rolf Wirz vom kantonalen Krisenstab.