Reportage Das Beispiel Arlesheim zeigt: Die Basler Agglo leidet an Wachstumsschmerzen Eine kleine Aue wird zum Symbol des Widerstands: In Arlesheim lässt sich aktuell beobachten, was für die gesamte Agglomeration Basel gilt. Es ist ein Widerspruch zwischen Natur und Kultur, zwischen Verdichten und Erhalten. Vor allem aber zeigt sich: Es fehlt die Gesamtschau. Benjamin Rosch, Hans-Martin Jermann, Patrick Marcolli und Benjamin Wieland 20.03.2021, 05.00 Uhr

Um diesen Flecken Erde geht es hier: Für die einen eine Brache, für die anderen ein Idyll. Roland Schmid / BLZ

«Dieser Anblick schmerzt», sagt Jennifer McGowan, 42. Sie wischt sich ihre braun-silbernen Haare aus dem Gesicht und stapft weiter durch den Morast. Neben ihr steht Ueli Steiger, 40 Jahre alt, ein Mann mit leiser Stimme und freundlichem Gesicht. «Hier waren bis vor kurzem mehrere Quellen, die dieses Feuchtgebiet am Leben erhalten haben. Jetzt ist der Schaden angerichtet», sagt McGowan und zeigt auf das Rinnsal am Boden. Gespiesen wird es von einem Schlauch, der Ersatzwasser in einen kleinen Plastikkübel pumpt. Alle paar Meter stehen kleine Pfeiler. Die Naturschützer messen, wie viel Wasser die Böden noch führen. «Eine Woche nach Beginn der Bauarbeiten ist das Wasser im Naturschutzgebiet versiegt», sagt Steiger. Der ETH-Ingenieur unternimmt viele Messungen selber.

Man muss schon gut hinsehen, um das Idyll als solches zu erkennen. Die kleine Aue erstreckt sich über wenige Meter am Fuss des Goetheanums. Auf den ersten Blick gibt das Naturschutzgebiet Schwinbach-Aue wenig her: Ein ausgetrampelter Pfad, ein paar Pfützen; aufgeschichtete Äste modern vor sich hin. Die Grenze ist klar abgesteckt: Eine blaue Wand aus Bau-Absperrungen markiert das Ende des Naturschutzgebiets. «Die Aue war Lebensraum für viele geschützte und bedrohte Tierarten, unter anderem Feuersalamander.» Hinter ihr lärmen die Baumaschinen.

In Arlesheim werden um Naturschutzgebiete herum Bauprojekte durchgezogen, möglicherweise unter Nichteinhaltung gesetzlicher Naturschutzvorgaben. Roland Schmid / BLZ

La Colline in Arlesheim: Der kleine Fleck auf der Kantonsgrenze zwischen Solothurn und Baselland ist Schauplatz eines erbitterten Streits. Die Ausgangslage ist schnell erzählt: Just neben einem geschützten Feuchtgebiet entsteht eine Luxusüberbauung. Für ihren Widerstand an der Seite von Naturschutzverbänden wendet das Paar Unmengen an Zeit und mittlerweile einen fünfstelligen Betrag auf. Dabei sind Mc Gowan und Steiger erst vor wenigen Jahren von Zürich in die Gegend gezogen. In der kurzen Zeit haben es die beiden geschafft, sich mit dem Kanton, der Gemeinde und den grossen Baufirmen anzulegen, alles nur um auf wenigen Quadratmetern den Lebensraum von Fröschen, Vögeln und kleinen Wassertieren zu erhalten. Im vergangenen Herbst liess ein Bauherr in Sichtweite zu «La Colline» in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Obsthain abholzen.

Er wusste: Naturschützer könnten sein Bauprojekt verzögern. Der Quartierplan sieht anstelle einer Villa zwei Neubauten vor, vorgesehen sind zwei Dutzend Mietwohnungen zu moderaten Zinsen. Die Gegner dieser Überbauung stellen sich auf den Standpunkt, es sei jetzt genug verdichtet. Ob diese Ansicht mehrheitsfähig ist, werden die kommenden Gemeindeversammlungen zeigen. Der Neubau, die Naturschützer, die Wohnungen, die Feuersalamander: Diese Geschichte spielt sich ganz im Lokalen ab, und doch könnte ihr Schauplatz auch Riehen, Binningen oder Reinach sein. Denn was dahinter steckt ist überall das gleiche: Es sind die Wachstumsschmerzen der Agglomeration.

Ein enormer Schub, den es erst zu verkraften gilt



Was befindet sich im Zwischenraum von Stadt und Land? Damit ist schon das Problem der Gemeinden in Ballungsräumen wie umschrieben. Wir wissen, was eine Stadt ausmacht und wir glauben zumindest zu wissen, wie ein Dorf in einer ländlich geprägten Gegend aussehen muss. Aber was macht eigentlich den Charakter einer Gemeinde aus, die räumlich und vor allem lebensweltlich längst mit einem urbanen Zentrum zusammengewachsen ist?



Die Agglomerationsgemeinden rund um Basel haben in den vergangenen Jahren einen enormen Wachstumsschub gemacht. Dieser unterscheidet sich deutlich vom Wachstum, welches seit den späten sechziger bis in die neunziger Jahre zu beobachten gewesen war. Damals stellten die Gemeinden im so genannten Speckgürtel eine Verheissung für die jungen Stadtflüchtigen dar, die Einfamilienhäuser schossen wie Pilze aus dem Boden. Dieser Boden aber wird immer knapper und teurer. Heute entstehen anstelle dieser Einfamilienhäuser vielerorts kleinere Wohnblöcke. Man folgt, wohl eher notgedrungen und architektonisch oft einfallslos, dem Prinzip der räumlichen Verdichtung.

«Das ist eine Super-Kapitaleinlage»



Manfred Messmer reagiert auf die Idee, mit ihm auf einem Spaziergang über die Entwicklung des Dorfs zu sprechen, fast schon enthusiastisch. Der ehemalige Journalist, PR-Profi und bekannte Blogger («Arlesheimreloaded») weiss über das Thema einiges zu berichten.

«Gleich vor meiner Haustür manifestiert sich das ganze Elend der Verdichtung»,

sagt Messmer, kaum haben wir uns begrüsst. Wir schlendern durch die Terrassenstrasse. Die Privatstrasse mit Fahrverbot für andere ist keine fünf Fussminuten vom Bahnhof Dornach-Arlesheim entfernt, zählt durch seine erhöhte Lage am Hang bereits zu den privilegierten Gegenden Arlesheims. Privilegiert ist auch Messmer, der hier 2005 mit seiner Frau ein Eigenheim gebaut hat: in einem engen, wenige Meter breiten Spickel zwischen zwei Strassen, kaum Umschwung und an Hanglage. 150 Quadratmeter auf vier Stockwerken für zwei Personen. Ein Häuschen mit bescheidenem Grundflächenverbrauch, das dank flächiger Fensterfronten grosszügig wirkt.



Notdürftig hält ein künstliches Rinnsal die Aue am Leben. Roland Schmid / BLZ

Wir gehen vorbei an Direktorenvillen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mit ausladenden Gärten, wie man sie in der Region sonst nur auf dem Bruderholz oder in Riehen sieht. Einige werden in den nächsten Jahren aber verschwinden. Zwar träumen manche Familien vom Leben in einem solchen Haus mit Umschwung, allerdings verspricht für einen Bauherrn die verdichtete Alternative auf demselben Stück Land eine wesentlich höhere Rendite. Wir stehen vor einer herrschaftlichen Villa. Seit Jahren steht sie leer. Das Gartentor ist durch ein Vorhängeschloss gesichert, der Garten verwildert, die Fassade bräuchte einen Anstrich. «Das ist eine Super-Kapitalanlage», kommentiert Messmer. Allein der Baugrund der 3000 bis 4000 Quadratmeter grossen Parzelle ist mehrere Millionen Franken wert. Angesichts steigender Baulandpreise und tiefer Zinsen bestehe gar keine Not, hier sofort zu bauen.



Gleich nebendran wird derzeit auf einer ähnlich grossen Parzelle ein Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen für den oberen Mittelstand realisiert. Das sieht ganz nach der vom Raumplanungsgesetz vorgegebenen Verdichtung aus. Dennoch ist diese Entwicklung für Messmer zwiespältig: Durch den Abriss der Villen verliere Arlesheim eines der charakteristischen Assets, die das Dorf zu einer der ersten Wohnadressen der Region mache. Der «Empfindungswert» Arlesheims nehme ab, sagt er.



Wer zuzieht, möchte das Angetroffene belassen



Es ist ein bekanntes Phänomen: Sofern diese Verdichtung «nach innen» stattfindet, also auf bereits einmal überbautem Grund und Boden, ist sie relativ unbestritten. Sollen jedoch neue Gebiete erschlossen werden, regt sich lokaler Widerstand. Arlesheim steht diesbezüglich nicht alleine da: In Reinach läuft die Debatte in eine ähnliche Richtung, weitere Gemeinden werden folgen. Der Grund dafür ist relativ einfach: Es soll das verschwinden, was als Natur bezeichnet wird, wenngleich es sich in diesem Kontext meist um menschengemachte Kulturlandschaften handelt.

Die zwar hochwertigen, aber gestalterisch und architektonisch oft eintönigen Mehrfamilienhäuser unterscheiden sich hier nicht von jenen in einer x-beliebigen Agglo-Gemeinde.

Kommt hinzu: Obwohl in Arlesheim an jeder Ecke Wohnraum gebaut wird, nimmt die Einwohnerzahl kaum zu. In den letzten 25 Jahren ist sie gerade einmal von 8400 auf knapp 9200 gestiegen, in den vergangenen Jahren war sie gar eher rückläufig. Die Gemeinde strebt denn auch kein quantitatives Wachstum an. Diese Entwicklung werde von der Bevölkerung mehrheitlich getragen, ist Messmer überzeugt. Etwas anderes würde auch nicht zur DNA der Gemeinde passen, die sich selber als Sehnsuchtswohnort der Gutbetuchten versteht und Zuzüger traditionell einen hohen Anteil der Einwohner ausmachen. Wir passieren den Domplatz mit der fantastischen Barockkirche und den stattlichen Domherrenhäusern. Das in der Region einzigartige Ensemble gibt vor, was Arlesheim ist und sein soll. Und das ist eben kein Arbeiter- sondern ein Aristokratendorf.



Doch auch in diesem progressiv-liberalen Umfeld wächst die Skepsis vor dem Neuen.

«Einige erschrecken, wenn die vor Jahren in einer übergeordneten Zonenplanung festgehaltene Entwicklung dann tatsächlich passiert»,

sagt Messmer, als wir beim Schwinbach am Fusse des Goetheanums angelangt sind. Was er persönlich von der Opposition gegen die hiesigen Bauprojekte hält, macht der immer noch Neu-Arlesheimer mit einer Gegenfrage klar: «Weshalb soll ausgerechnet hier nicht gebaut werden?» Solche Projekte seien besser als 50 Einfamilienhüsli irgendwo am Siedlungsrand. Für Messmer kommt bei «La Colline» das klassische «not in my backyard»-Phänomen zum Tragen: Zuzüger, die selber einst die Möglichkeit hatten, sich in Arlesheim den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, werden plötzlich sehr restriktiv, wenn in der Nachbarschaft andere bauen wollen.



Ein Widerspruch, das sich auch im Selbstverständnis der privilegierten Arlesheimer zeigt: Diese «liberale Gutmenschen-Elite», wie sie Messmer nennt und zu welchen auch er irgendwie gehört, baut selbstverständlich eine Wärmepumpe in den Minergie-Neubau ein, kauft konsequent Bio-Produkte ein, stimmt an der Urne umweltbewusst ab – bekundet aber keine Mühe damit, selber das Doppelte der Durchschnittswohnfläche von Herrn und Frau Schweizer zu beanspruchen. Dazu passt der 60000 Franken teure Tesla in der Garage. Urbane Bürgerliche mit grünem Touch eben. Weil man es sich leisten kann.

«Es geht hier nicht darum, für oder gegen Bauen zu sein»



Nur wenige Meter von La Colline entfernt bahnt sich der nächste Konflikt an: Schwinbach Süd. Hier soll eine riesige Überbauung mit 90 Wohnungen zu stehen kommen. «Hier sind wir noch nicht zu spät», sagt Mc Gowan. Ihr Blick streift über eine verlassene Siedlung von anthroposophischen Häuschen, längst verlassen, und über deren Garten. Seltsam entrückt sieht es aus. Im Hintergrund thront das Goetheanum. Aber ist tatsächlich auch dieser Flecken Erde schützenswert? Ist nicht alles bei längerer Betrachtung speziell und wird nicht jede Parzelle irgendwann ein besonderer Naturraum, wenn nur der Mensch genug lange die Finger davon lässt?

Nur wenige Meter von La Colline entfernt bahnt sich der nächste Konflikt an: Schwinbach Süd. Hier soll eine riesige Überbauung mit 60 Wohnungen in einem schützenswerten Gebiet zu stehen kommen. Obwohl gesetzlich vorgeschreiben, seien im Vorfeld die Naturwerte nicht erfasst, geschweige denn in die Planung einbezogen worden. «Hier sind wir noch nicht zu spät», sagt Mc Gowan.



Aus Kultur- wird Naturfläche. Aber ist wirklich alles schützenswert? Roland Schmid / BLZ

«Es geht hier nicht darum, für oder gegen Bauen zu sein, sondern einzig darum, im Rahmen von Bauprojekten die Naturschutzgesetzgebung einzuhalten»,

sagt Mc Gowan. So werde trotz der dramatischen Biodiversitätskrise der Aspekt der Biodiversität in der Raumplanung immer noch viel zu wenig berücksichtigt. Auch der Mensch brauche die Natur in seiner Nähe, ist sie überzeugt. «Nur was wir intensiv erleben, sind wir auch bereit zu schützen». Dann bräuchten die Menschen auch weniger mit dem Auto in die Berge zu fahren, um wieder mal Natur zu spüren. Im Grunde macht sie ihren Gegnern den gleichen Vorwurf: Not-in-my-backyard-Politik. «Alle reden von grünem Wandel und von Biodiversität. Aber vor unserer eigenen Haustür sind wir nicht bereit, damit ernst zu machen .» sagt Mc Gowan.



Der Widerstand rührt unter anderem daher, dass die Behörden der Agglomerationsgemeinden jahre-, ja gar jahrzehntelang eine Orts- und Raumplanung betrieben, welche diesen Namen nicht verdient. Wer zum Beispiel mit dem 10er-Tram durchs Leimental fährt, der weiss, was damit gemeint ist. Da reihen sich Wohn- und Gewerbegebiete munter aneinander, gehen sogar optisch ineinander über. Die Ortskerne sind als solche nicht mehr erkennbar. Einzelne historische Gebäude hat man erhalten, andere sind längst verschwunden, alles riecht nach heimatschützerischer Willkür. Es macht den Eindruck, als habe vor allem die Frage des Profits den Ausschlag gegeben und nicht die planerische Kohärenz. Man muss sich einmal vorstellen, wie viele Grundbesitzer in den vergangenen Jahrzehnten durch Umzonungen zu enormen Vermögen gekommen sind.



Das ist, was sich auch Mc Gowan und Steiger wünschen: Dass Natur und Mensch kein Widerspruch sein müssen. Sie fragen rhetorisch: «Welche alltäglichen Naturerlebnisräume benötigen wir als Gesellschaft, um eine solche Mentalität entwickeln zu können?»



Es braucht eine bessere

Gesamtschau



Die Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich in der Raumplanung kaum korrigieren. Umso mehr braucht es heute schlüssige Konzepte, die den Menschen von kompetenten Gemeindepolitikern dargelegt werden. Und es braucht einen grundsätzlichen Sinneswandel. Der Begriff der Agglomeration ist heute immer noch leicht negativ besetzt, fällt auch semantisch in den Graben zwischen Stadt und Land. Dies hängt erstens mit dem oben beschriebenen, oft verschandelten Erscheinungsbild vieler dieser Gemeinden rund um Basel zusammen. Zweitens aber auch mit der Vorstellung, die vor vierzig Jahren in Zeiten der Stadtflucht vielleicht noch stimmte, heute aber nicht mehr der Realität entspricht: Die Agglomerationsgemeinden sind Teil des Ballungsraums einer Stadt, sind städtisch geprägt und haben mit «Land» oder auch dem Adjektiv «ländlich» oder «dörflich» gar nichts mehr zu tun. Wer will, dass seine Gemeinde ein unverwechselbares Gesicht behält oder wieder erhält, der sollte sich im Gemeindeleben engagieren, in Vereinen oder in der Politik. Und nicht nur zum Schlafen nach Hause fahren.