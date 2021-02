Stille Fasnacht Requiem auf eine Fasnicht: Gäll, de hesch mi nit?! Die Basler Fasnacht 2021 ist wie ein Wetterleuchten: Überall flackert sie auf, und bleibt dennoch stumm. Das lässt auf eine grandiose Rückkehr hoffen. Benjamin Rosch 25.02.2021, 05.00 Uhr

Geduldig wartet er auf die Fasnacht. Bild: Jacqueline Schetty

Es klingelt an der Türe, der Nachbar. Eben haben wir im Garten ein kurzes Ständeli abgehalten. Zwei Piccolo, zwei Trommeln und den passenden Marsch zum Quartier. François ist nicht gekommen, um sich über die Fasnachtsklänge zu beklagen: «Hier ist der passende Wein für den anschliessenden Apéro», sagt er und lacht.

Ich wische eine Handvoll Räppli vom Gartentisch. Schon wieder also keine Fasnacht. Damit hat doch alles begonnen, vor einem Jahr, als die Regierungen nur Stunden vor dem Morgestraich der Fasnacht die Lichter ganz ausblies und alle wussten, was es geschlagen hatte: der Ernst der Pandemie. Und jetzt also wieder nicht?

Fasnacht 21, gäll de hesch mi nit. Natürlich, angesichts der unzähligen menschlichen Katastrophen rückt diese erneute Absage in den Hintergrund. Und doch, grad zum Trotz hätten wir es verdient gehabt, nach einem Jahr der Entbehrungen und Sorgen, drei Tage unbesonnen zu festen.

Das gesittete Brauchtum ist aus den Fugen geraten

Am Abend mache ich mich auf den Weg in die Stadt. Im Keller der Naarebaschi soll ich ein Ueli-Lärvli kaschieren für einen Vogel Gryff im April. Es ist ein absurder Zufall. Als wir das Datum ausgemacht hatten, war keinem von uns bewusst: Das wäre ja mitten während der Fasnacht. In jedem anderen Jahr hätte niemand von uns Zeit, wir alle wären auf der Gass und im Keller herrschte das Chaos. 2021 ist auch der gesittete Kalender der Brauchtümer aus den Fugen geraten und deshalb fingere ich mit beiden Händen den Fischkleister auf die Narrenform.

Stunden später steige ich aus dem Keller, inzwischen ist es dunkel geworden. Von ganz weit weg scheppert die Küche einer Guggemusik. Es ist sehr undeutlich, wahrscheinlich ist es doch eher ein überdrehtes Autoradio. Ob ich nicht noch ein paar Schritte durch die Stadt gehen wolle?, schreibt ein befreundeter Fasnächtler. Ein bisschen zieht uns die Melancholie, aber sicher lockt auch die Neugierde an den Unverbesserlichen, und so streifen wir durch die neuralgischen Punkte der Fasnacht.

Durch die Quartiere zu laufen, hat keinen Sinn: Eine Fasnacht ist an Örtlichkeiten gebunden. Schoofegg, Schiefen Eck, Bermuda-Dreieck, die Leute zieht es an jene Orte, an denen sie die Fasnacht am meisten vermissen. Ein Schyssdräggziigli lärmt durch die Rheingasse, sogar ein Requisit haben sie dabei. Aber der Marsch drischt aus den Boxen und nicht aus Piccolo und Trommel. Der Blick zur Fasnachtsfääri, die Grabkerzen vor dem Käppelijoch – das ist alles furchtbar pathetisch, aber dennoch fällt es schwer, diesen Klumpen in der Magengegend wegzureden.

Wir biegen ein in die Schneidergasse und nähern uns dem Rümelin-Platz. Rund um das Hotel Basel sieht es aus wie in Einsiedeln: Die Leute stehen in dichten Gruppen, das Bier wippt im Plastikbecher und es wird gejohlt, wenn eine Gruppe renitenter Ruesser einmarschiert. Die Polizei fährt vor – und vorbei, es bleibt ein Einzelfall.

Nicht mal ein übler Gin Tonic

Nein, diese Fasnacht trommelt weder unter einem Stahlhelm hervor, noch weint sie alleine im Gonfiglas wie in den Kriegsjahren. Sie blitzt auf als Laternenmonolith beim Münster, als Videoinstallation beim Nadelberg und selbst am Rathaus und als Dekoration in hunderten Fenstern. Der begleitende Donner aber bleibt aus: kein Trommelgewitter hallt von den Wänden und kein Piccolo-Orkan fegt durch die Gassen. Die Fasnacht 2021 ist nicht das übliche Naturphänomen, das auf Basel herunterprasselt. Höchstens ein Wetterleuchten, überall sichtbar und doch nie nah genug, um wirklich zu sein.

Schweigend staksen zwei Gestalten den Heuberg hoch: ein Dummpeter und ein Harlekin. Wir traben ihnen nach mit dem nötigen Abstand. So leer ist es an der richtigen Fasnacht hier nur selten und doch passt die Szene gut. Es sind diese kleinen Momente, in denen die Fasnacht am grössten ist.

Wir verfolgen die Figuren bis zum Nadelberg. Dort im Schaufenster sitzt das Goschdyym der Strossewischer, so gerne hätte man ihn jetzt den Drägg ewägg wischen gehört. Immerhin, gleich um die Ecke beginnt der Schnitzelbanggweg. Die eingescannten QR-Codes am Handy vermögen einen Ziibelewajedunst-geschwängerten Fasnachtskeller allerdings nur schlecht ersetzen.

Ohne es zu merken sind wir vor dem vor dem Hotel Drei König angelangt. Spätestens jetzt wäre es Zeit für einen Waggis oder sogar einen dieser übel gemixten Gin Tonics, die nur an der Fasnacht gut schmecken. Einkehren können wir nirgends. «Wir könnten zu mir ins Büro», schlägt der andere vor, «wir hätten noch eine Flasche Weissen.» So wird halt das Office zu unserem Heim. Schon nach wenigen Minuten klingelt’s, ein Bangg! Tatsächlich, befreundete Schnitzelbänggler sind es. Auch sie sind allerdings zivil unterwegs. Egal, für faule Sprüche brauchts kein Goschdyym. Zusammen sitzen wir auf der Terrasse mit Blick auf den Rhein. Es gäbe wohl kaum eine bessere Aussicht auf das wilde Treiben, aber statt Guggenlarven blinkt nur kurz ein Polizeitesla über die Mittlere Brücke. So geht sie also dahin, diese Fasnacht.

Auch Räppli sind irgendwann nur Abfall

Als ich mich schliesslich kurz nach elf Uhr auf den Heimweg mache, bietet die Stadt ein ernüchterndes Bild. Kein Kebab-Stand, an dem man sich noch halten könnte. Ein bisschen ist es wie nach dem Ändstreich, wenn aus dem Räpplimeer mit einem Glockenschlag plötzlich Abfall wird. Es braucht sich niemand zu sorgen Selbst der mit Fasnachtsbändeli dekorierte Gartentisch zu Hause wirkt jetzt seltsam deplatziert. In nur wenigen Stunden ist für mich diese Fasnacht aufgeblüht und auch gleich wieder eingegangen.

Obwohl man sie kaum greifen konnte, geschweige denn hören oder riechen, war da dennoch etwas. Als bräuchte es nur einen Funken, dann stünden alle Cliquenkeller offen und aus ihnen kröche der kostümierte Wahnsinn, um diese protestantische Stadt für drei Tage lang zu regieren. So steht am Ende das Fazit von diesem unwirklichen Fasnachtstag: Um diesen Brauch muss man sich keine Sorgen machen. Selbst eine mehrjährige Zwangspause kann der Basler Fasnacht nichts anhaben.