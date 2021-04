RESTAURANTS Am Montag geht es draussen wieder los – die Basler Beizen beten für gutes Wetter Zahlreiche Restaurants öffnen nächste Woche wieder ihre Türen. Wirklich lohnen wird es sich nicht, dennoch ist die Vorfreude bei vielen gross. Andreas Möckli und Eva Oberli 16.04.2021, 17.53 Uhr

Das Restaurant Kunsthalle öffnet nächste Woche wieder draussen.

Georgios Kefalas/Keystone

Noch selten dürften Basels Beizer ihre Wetter-Apps so häufig konsultiert haben wie in diesen Tagen. Am Montag fällt der knapp fünfmonatige Restaurant-Bann, bekanntlich findet die Bewirtung aber nur draussen statt. Die Hoffnung ist gross, dass die kalten Tage der letzten zwei Wochen nun der Vergangenheit angehören.

«Wir beginnen, für gutes Wetter zu beten», sagt Patricia McCarthy vom Paddy Reilly's an der Heuwaage mit einer Prise Humor. Schliesslich könne sie ihre Gäste nicht in den Pub bitten, wenn es plötzlich zu regnen beginne. McCarthy öffnet ihr Lokal am Donnerstag. Wirtschaftlich gesehen rechne sich die Öffnung wohl nur, wenn das Wetter wirklich schön sei. Derzeit gehe es vor allem darum, Präsenz zu markieren und den Gästen zu zeigen, «dass wir wieder da sind», sagt McCarthy. Ob sie ihren Pub jeden Tag öffnen werde, wisse sie noch nicht. Das hänge vom Wetter und der Reaktion der Gäste ab. Die Situation sei eine Herausforderung, sagt sie mehrmals im Gespräch.

«Unsere Mitarbeiter sind seit dem 22. November 2020 zu Hause», sagt Martina Fischer vom Restaurant Parterre One. Dies sei ein wichtiger Grund, wieso die Türen am Montag wieder aufgehen. Auch die dazugehörende Sommerbar öffnet wieder. Das Parterre beschränkt sich auf den Abend ab 17.00 Uhr. «Länger als bis zum Sonnenuntergang wird derzeit wohl kaum jemand bleiben, danach dürfte es zu kalt werden», sagt Fischer. Zu Beginn bietet das Restaurant eine reduzierte Karte an, Essen werde von Anfang möglich sein. Ob es sich rechnet: «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt sie lapidar. «Wir wollen nun einfach endlich wieder loslegen.»

Nun geht es wieder los: Das Restaurant Gifthüttli an der Schneidergasse in Basel.

Georgios Kefalas/Keystone

Verständlicherweise ist die Ungeduld überall gross. «Wir kommen aus einem langen Winterschlaf», sagt Erik Haenelt von der Berest-Gruppe. Das Unternehmen führt im Raum Basel zehn Restaurants. «Wir fahren jene Betriebe hoch, die eine Terrasse haben.» So öffnen am Montag etwa das Restaurant Schützenhaus, das Gifthüttli, das Noohn oder der Landgasthof in Riehen. Am nächsten Wochenende folgen der Goldene Sternen und das Ramazotti. Definitive Öffnungszeiten gibt es auf der unsicheren Wetterlage noch keine. Die Berest-Gruppe werde die kommenden Wochen analysieren und danach entscheiden, wie es weiter geht, sagt Haenelt.

Die Wyniger Gruppe öffnet drei ihrer Restaurants, das Ufer7, das 1777 und das Beef7. Letzteres macht am Donnerstag auf, die ersten beiden am Dienstag. Um 18.00 Uhr ist Schluss, im Beef7 bereits um 15.00 Uhr. «Es geht um ein Zeichen an die Gäste, das wir wieder da sind, und an die Mitarbeiter. Diese können nun endlich wieder arbeiten», sagt Christoph Widmer, Mitglied der Geschäftsleitung.

«Wir entscheiden Woche für Woche, wie es weitergeht»

Beat Rubitschung, der das Restaurant Rubino nahe der Freien Strasse führt, will am Dienstag öffnen. «Das Wetter muss aber stimmen. Wenn es regnet, dann lassen wir es bleiben». Vorerst macht er nur tagsüber auf, am Abend hätten die Gäste bei diesen Temperaturen wohl noch keine grosse Lust, draussen zu sitzen. «Wir entscheiden Woche für Woche, wie es weitergeht, abhängig vom Wetter und der Reaktion der Gäste», sagt Rubitschung. Wie beim bisherigen Take-away-Betrieb werde es eine leicht reduzierte Karte geben. Das Essen könne nach wie vor mit- oder vor Ort eingenommen werden. Auch die dazugehörige Weinbar Invino öffnet wieder. Wirtschaftlich lohne sich die Öffnung kaum, er wolle aber nun wieder Präsenz markieren.

Das Volkshaus Basel am Claraplatz öffnet seinen Innenhof am 29. April, später als viele andere. Vorerst öffnet der Betrieb draussen nur zwischen Donnerstag und Samstag. «Dies hat vor allem mit dem Wetter zu tun», sagt Jonas Wiedmer, Leiter Hotellerie & Reservation. «Wir planen, ab Juni sieben Tage pro Woche zu öffnen.» Über den Mittag können die Gäste sowohl essen und trinken.

Doch längst nicht alle Beizen öffnen. «Mir ist das noch zu riskant», sagt Lotti Weber vom Restaurant Torstübli im Kleinbasel mehrmals im Gespräch. «Solange die Temperaturen noch so tief sind, kann man bei uns nicht draussen sitzen.» Derzeit scheine die Sonne nur für höchstens zwei Stunden auf der Terrasse. Doch auch Weber sagt: «Wir freuen uns alle aufs Aufmachen». Entsprechend werde sie in zwei Wochen die Situation mit Blick auf das Wetter nochmals beurteilen.

Der Brauner Mutz bleibt auch draussen weiterhin geschlossen.







Nicole Nars-Zimmer

Geschlossen bleibt auch der Braune Mutz am Barfüsserplatz. Dagegen öffnet das Restaurant Kunsthalle, das wie der Mutz zur Candrian-Gruppe in Zürich gehört. Das überrascht nicht weiter, verfügt die Kunsthalle doch über einen grossen Aussenbereich, der Mutz dagegen nicht. Die Sprecherin der Gruppe war für weitere Auskünfte nicht erreichbar.

Tanja Grandits vom Restaurant Stucki

Kenneth Nars

Auch für die Edel-Gastronomie lohnt sich die Öffnung der Terrassen nicht. «Bei diesen Temperaturen kann ich mein Essen nicht servieren», sagt Tanja Grandits vom Restaurant Stucki. Für ein mehrgängiges Menü sitze der Gast sicher mehr als eineinhalb Stunden am Tisch. Dafür sei es derzeit schlicht zu kalt. «Natürlich könnte es mal einen schönen, warmen Nachmittag geben, aber unter solchen Bedingungen lohnt sich das nicht.» Rentabel liesse sich das Restaurants ohnehin nur dank der Kombination aus Mittags- und Abendmenü betreiben. «Nur mittags zu öffnen, ginge wirtschaftlich überhaupt nicht auf», sagt Grandits.

Bis Ende April bleibe das Stucki deshalb zu. Ab Mai will die Starköchin etwas Neues probieren. Sie spricht von «easy garden» und meint damit etwa eine Grill- oder Spargelwoche in ungezwungener Atmosphäre. Weiterhin draussen bleiben müssen die Basler auch beim Hotel Trois Rois. Die Terrasse der Bar bleibt vorerst den Hotelgästen vorbehalten.

Auch im Baselbiet geht es wieder los

Fabienne Ballmer, Vizepräsidentin von Gastro Baselland ZVG

Einige Beizen wollen wegen der eher kühlen Temperaturen noch beim Take-away-Service bleiben.

Im Baselbiet freuen sich die Gäste, bald wieder in ihren Lieblingslokalen kulinarisch verwöhnt zu werden. Doch einige Beizen wollen vorerst noch beim Take-away-Service bleiben. «Der Grund dafür ist vor allem das unbeständige Wetter», sagt Fabienne Ballmer von Gastro Baselland. Die kühlen Temperaturen und fehlende Infrastruktur, wie ein überdachter Aussenbereich, machten das Konsumieren vor Ort nicht unbedingt attraktiv – weder für die Gäste noch für die Wirtinnen und Wirte. «Das Risiko, zu viel Ware einzukaufen, auf der man hinterher sitzen bleibt, möchte man nicht eingehen. Dazu gestaltet sich die Personalplanung extrem schwierig, weil nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Arbeitskräfte nötig sein werden.»

Vom Kanton erhofft man sich, dass die Ende April auslaufende Sonderbewilligung für den Einsatz von Heizkörpern verlängert wird. Im August 2020 hatte der Kanton Baselland den Gastrobetrieben erlaubt, diese eigentlich verbotenen Geräte in der kalten Jahreszeit in Aussenbereichen einzusetzen. Damals war man davon ausgegangen, dass die Gästebewirtung in Innenräumen ab Mai wieder möglich sein würde.

Obwohl die Lockerungen nicht allen Erwartungen und Hoffnungen gerecht werden konnten, freut sich Fabienne Ballmer, dass sich die Stimmung unter Gastronominnen und Gastronomen seit letztem Mittwoch merklich bessert. «Trotz unsicherer Langzeitperspektive möchte man auch in diesen kleinen Schritten das Positive sehen.»

