Retail Miete zu hoch: Die Outdoormarke Mammut verlässt Basel Der Spezialist für Bergmode und Ausrüstung hat den Mietvertrag an der Gerbergasse 48 nicht verlängert und baut sein Lager in Basel Ende Januar 2022 ab. Als Grund gibt ein Sprecher unter anderem «ein anhaltend hohes Mietniveau» an. Die Liegenschaftseigentümerin ist keine Unbekannte. Rahel Empl Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Der Laden der Outdoormarke Mammut an der Gerbergasse schliesst Ende Januar seine Türen. Das Label kehrt Basel ganz den Rücken. Nicole Nars-Zimmer

An der Gerbergasse 48 wird eine prominente Retailfläche frei: Laut einem Inserat auf der Immobilienplattform Homegate ist der Laden, der sich über drei Geschosse und 372 Quadratmeter erstreckt, per 1. Februar 2022 zu vermieten. Derzeit befindet sich an dieser Toplage in der Basler Innenstadt seit zehn Jahren ein Store von «Mammut», dem Schweizer Traditionslabel für Bergsport. Verlässt die Outdoormarke, die in diesem Jahr von Eigentümerin Conzzeta überraschend an den britischen Finanzinvestor Telemos Capital verkaufte wurde, Basel bereits wieder?

Pressesprecher Jonas Wittwer sagt auf Anfrage der bz, «Mammut» werde den Store in Basel mit dem Auslaufen des Mietvertrags schliessen, und: «Wir planen keinen neuen Laden an einem anderen Standort in Basel.» Für die Hälfte der sechs Angestellten konnten bereits Anschlusslösungen gefunden werden, so Wittwer. Insgesamt war die Bergsportmarke 14 Jahre in Basel präsent.

Bei den Verhandlungen «auf Granit gebissen»

Ganz so überraschend kommt dieser Schritt nicht: «Mammut» ist seit einigen Jahren auf dem absteigenden Ast, fuhr im Corona-Jahr 2020 einen Verlust von fast 25 Millionen Franken ein – obschon der Outdoorbereich bei den Schweizerinnen und Schweizern boomt. Man dürfte daraus also schliessen, dass die Aufgabe des Geschäfts Teil einer schweizweiten Redimensionierung ist.

Doch wie Wittwer weiter ausführt, hält «Mammut» an den Filialen in den anderen grossen Deutschweizer Städten Zürich, Bern und Luzern fest. Man wolle sich auf diese Standorte, den Laden am Firmensitz in Seon sowie in den Bergen auf Zermatt, Grindelwald, Lenzerheide und Andermatt konzentrieren. Der neue Besitzer Telemos Capital gab zudem bei der Übernahme an, in «Mammut» investieren zu wollen, um das Unternehmen weiterzubringen. So wurde die Filiale in Zermatt erst kürzlich eröffnet.

Sprecher Wittwer begründet den Wegzug in erster Linie so: «Dazu veranlasst, Basel aufzugeben, haben uns anstehende, notwendige Investitionen in eine zu grosse Fläche und ein anhaltend hohes Mietniveau.» Aus dem Umfeld des Shops heisst es, «Mammut» hätte in diversen Verhandlungen zur Verlängerung des Mietvertrags versucht, angesichts des renovierungsbedürftigen Ladens einen «anständigeren» Mietzins auszuhandeln – und dabei bei der Hausbesitzerin auf Granit gebissen. Der Insider flachst:

«Der Vermieter hat sich preistechnisch offenbar noch an den goldenen Zeiten vor dem Online-Shopping orientiert.»

Die Liegenschaftseigentümerin ist derweil keine Unbekannte. Die Zürcher Immobiliengesellschaft SF Urban Properties AG verwaltet unter anderem im grossen Stil Pensionskassenvermögen und hat in Basel in den vergangenen paar Jahren ordentlich zugekauft. Laut Ausführungen auf ihrer Homepage richtet die Gesellschaft ihren Fokus darauf, in Immobilien zu investieren, «die langfristig einen starken Cash-Flow generieren oder nicht realisiertes Wertpotenzial aufweisen, das durch aktives Management ertragssteigernd ausgeschöpft werden kann».

Neben der Liegenschaft an der Gerbergasse 48 gehören dem Portfolio in der Region Basel rund 20 Wohn- und Geschäftsliegenschaft an, darunter mehrere Häuserzeilen an der Schwarzwaldallee beim Badischen Bahnhof sowie an der Binningerstrasse, ein Geschäftshaus am Picassoplatz, das Walzwerk in Münchenstein – und das «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3.

SF Urban Properties im Streit mit Brunschwig Group

Dieses altehrwürdige Gebäude geriet erst vor Kurzem zum Schauplatz eines erbitterten Mietstreits. Darin befindet sich derzeit das Luxusmodehaus Bongénie Grieder der Genfer Brunschwig Group. Wie die bz berichtete, muss Grieder Ende Januar 2022 dem Warenhaus Globus weichen, das anlässlich des grossen Umbaus am Marktplatz ein Provisorium über vier Jahre bezieht. Gemäss Recherchen dieser Zeitung erachtete die Brunschwig Group die Verlängerung des Mietvertrags so gut wie unter Dach und Fach, wurde von SF Urban Properties dann aber per Telefon vor vollendete Tatsachen gestellt. Nämlich, dass man mit Globus nun einen neuen Mieter gefunden habe. Pierre Brunschwig, Partner der Holding, denkt aber gar nicht daran, auszuziehen, wie er der bz damals sagte. Gemäss einer Sprecherin laufen derzeit Gespräche zwischen der Immobiliengesellschaft und der Brunschwig Group – Ausgang offen. Es droht ein Rechtsstreit.

Dazu wird es bei «Mammut» zwar nicht kommen. Der Fall Grieder und der Fall Mammut weisen dennoch Parallelen auf: Auch beim «Haus zum Tanz» geht es um renovationsbedürftige Verkaufsflächen und um einen Mieter, der sich angesichts dessen ein wenig Kulanz vom Vermieter erhofft hat – und sich dabei verkalkuliert hat.

Eine Stellungnahme der Immobiliengesellschaft SF Urban Properties steht derzeit noch aus. Eine Sprecherin der Gesellschaft vertröstete die bz damit auf heute Freitag.