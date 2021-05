Rettungsdienste im Umbruch «Kantönligeist» soll bei der Sanität in der Region Basel ein Ende haben Nach harscher Kritik insbesondere aus dem Laufental will der Kanton Baselland das umständlich organisierte Rettungswesen neu gestalten. In Liestal wird ein erster Pflock eingeschlagen: eine gemeinsame Rettungswache mit der Feuerwehr. Hans-Martin Jermann und Andreas Hirsbrunner 06.05.2021, 05.00 Uhr

Noch ist die Sanität in Liestal neben dem Spital stationiert. Bald könnte sie aber vom Altmarkt aus starten – und wäre somit schneller im Oberbaselbiet. Juri Junkov

Der Fall hat für Schlagzeilen gesorgt: Am 26. Dezember rief ein Pensionär aus Kleinlützel wegen eines Bandscheibenvorfalls, wie sich später herausstellte, einen Rettungswagen. Dieser erreichte, wie der Mann im «Wochenblatt» beklagte, aus Basel kommend eine «gefühlte Stunde später» das Dorf im hinteren Schwarzbubenland. Der Wagen aus dem nahe gelegenen Laufen war an dem Weihnachtsfeiertag offenbar nicht abkömmlich.

Ob der Rettungswagen tatsächlich eine Stunde benötigte, ist nicht bekannt. Klar ist: In der vom Branchenverband empfohlenen Hilfsfrist von 15 Minuten konnte er die 35 Kilometer nie und nimmer zurücklegen. Der Vorfall hat eine alte Debatte neu entfacht: Sind die Rettungsdienste in unserer Region so aufgestellt, dass auch Patienten an der Peripherie innert nützlicher Frist erreicht werden, wenn es um Leben und Tod geht?

Mehrere Anbieter und ihre eigenen Interessen

Die Probleme sind vielschichtig. Im Laufental wird moniert, dass der Abzug eines der beiden Fahrzeuge durch das Kantonsspital Baselland (KSBL) für die Misere verantwortlich sei (die bz berichtete). Ein Kenner des Rettungswesens sagt indes:

«Es wären genügend Mittel vorhanden, um in den beiden Basel und im Schwarzbubenland zu jeder Zeit jene Menschen zu erreichen, die Hilfe benötigen.»

Das Problem sei die schwerfällige Organisation. Kantönligeist und «Mis Füürli»-Mentalität auch im Rettungswesen.

Der Kanton Baselland unterhält mit drei Rettungsdiensten eine Leistungsvereinbarung: Neben jenem des KSBL mit Fahrzeugen in Liestal, auf dem Bruderholz und in Laufen ist das die erwähnte Sanität der Rettung Basel-Stadt sowie die in Reinach domizilierte private Rettungsdienste Nordwestschweiz AG. Letztere bedient neben dem Unterbaselbiet vor allem das Schwarzbubenland, wird aber im Gegensatz zu den anderen Playern nicht via Notrufzentrale in Basel, sondern via Solothurn disponiert. Ein Kuriosum.

Die drei Rettungsdienste fahren zwar alle Spitäler der Region an, operieren aber gleichwohl nicht völlig unabhängig: «Alle Anbieter sitzen bis zu einem gewissen Grad auf den eigenen Ressourcen. Es gibt kein freies Pooling», sagt der Insider. Es stellt sich zudem die brisante Frage: Sollen die Spitäler Rettungsdienste betreiben oder würden sie nicht besser räumlich und operativ getrennt betrieben?

Wie die bz weiss, arbeitet das Amt für Gesundheit in Thomas Webers Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) an einer neuen Rettungsstrategie für den Kanton. Dabei werden die aktuellen Standorte, Anbieter und Einsätze einer Analyse unterzogen. VGD-Sprecher Rolf Wirz bestätigt, dass Gespräche mit den drei Anbietern im Gang seien. Weitere Informationen sind derzeit nicht zu haben – auch weil im Landrat Vorstösse zur Zukunft des Rettungswesens und zum Fortbestand des Notarztsystems hängig sind.

Vom neuen Standort schneller ins Oberbaselbiet

Laut Recherchen der bz gibt’s in Liestal bereits ein konkretes Projekt: Hier planen KSBL und Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal eine gemeinsame Rettungswache. Bestechend ist vor allem der vorgesehene Standort auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Zulauf direkt an der Altmarkt-Kreuzung in Liestal. Von hier aus wäre die Sanität mit der A22-Auffahrt unmittelbar vor der Haustüre viel schneller im Oberbaselbiet. Aber auch die beiden Frenkentäler wären schneller erreichbar als vom heutigen Standort aus neben der Notfallstation des KSBL in Liestal. Letzterer ist zudem baulich veraltet.

Kombinierte Rettungswachen von Feuerwehr und Sanität wären im Kanton kein Novum: In Reinach ist die private Rettungsdienste Nordwestschweiz AG auf demselben Areal stationiert wie die Feuerwehr. Und in Laufen existierte zumindest ein Projekt für einen gemeinsamen Neubau von Feuerwehr und Rettungsdienst. Pikanterweise wurde dieses vom KSBL abgelehnt. Das Liestaler Projekt hat die Vorprojektphase bereits hinter sich. Zum momentanen Stand sagt Sascha Schob, Präsident der Betriebskommission der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal: «Wir befinden uns in der Detailplanung und stehen in Gesprächen mit einem Investor, dem Kanton, der Gebäudeversicherung und dem Spital.»

Land ist reserviert, Investor steht bereit

Das neue Konstrukt sieht so aus: Der Kanton, dem das Gelände am Altmarkt gehört, stellt den Boden im Baurecht zur Verfügung oder verkauft ihn an den Investor. Dieser erstellt das Gebäude in der Grössenordnung von einem knapp zweistelligen Millionenbetrag nach den Bedürfnissen von Feuerwehr und Sanität und vermietet es ihnen langfristig. Auf Nachfrage ergänzt Schob: «Der Kanton hat das Land für uns reserviert, die Zusage des Investors liegt vor.» Die neue Rettungswache brächte laut Schob nebst dem besseren Standort Synergien bei der Raumnutzung. Dies, weil sich Feuerwehr und Sanität Räume vom Theoriesaal über die Ruheräume bis zu den sanitarischen Anlagen teilen könnten.

«Ein faszinierendes Projekt»: So kommentiert die Liestaler Stadträtin Regula Nebiker die geplante Rettungswache. Juri Junkov

Auch der Liestaler Stadtrat stehe hinter dem Projekt, sagt die zuständige Regula Nebiker, die zudem Vizepräsidentin der Feuerwehr-Betriebskommission ist: «Das ist ein faszinierendes Projekt, das mehrere Fliegen auf einmal schlägt.» Etwas zurückhaltender tönt es seitens des KSBL. Kommunikationsleiterin Anita Kuoni betont, dass noch einige Details zu klären seien, bis das Projekt Entschlussreife erlange. Wichtige Entscheide, die sie nicht näher bezeichnet, könnten wahrscheinlich erst im Herbst getroffen werden. Schob und Nebiker rechnen im günstigsten Fall damit, dass die neue Rettungswache 2025 in Betrieb geht.