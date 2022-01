Revolutionär «Der perfekte Standort»: Basel bekommt ein Filmstudio Der Basler Regisseur Alex Martin hat nicht nur die teuerste Serie der Schweiz gedreht, er möchte auch gleich das hiesige Filmschaffen revolutionieren. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Im fertigen Film scheint Hinnerk Schönemann als Geiselnehmer durch einen Sumpf zu flüchten. zvg

Ausnahmezustand in den Schweizer Alpen: Ein Geiselnehmer (Hinnerk Schönemann) droht damit, Menschen zu töten, ausser Kommissar Capelli (Peter Lohmeyer) nimmt die Ermittlungen zu einem alten Fall wieder auf. Dieser versucht sich daran zu erinnern, was es mit dem Schauplatz des sich anbahnenden Blutbades auf sich hat: Ist er früher schon einmal dort gewesen?

Die Frage führt nicht nur in den Abgrund der Vergangenheit, der sich in der elfteiligen Krimiserie «Capelli Code» auftut (siehe Box), sondern auch hinter die Entstehungsgeschichte der Schweizer Produktion. Denn tatsächlich war Capelli-Darsteller Peter Lohmeyer während der Dreharbeiten nur selten in den Bergen, selbst wenn die Bilder anderes vermuten lassen.

Corona verzögert Serienstart Die Zahlen sprechen für sich. Elf Episoden zu je 45 Minuten, bei einer Vorbereitungszeit von zehn Jahren für 16 Millionen Franken gedreht: «Capelli Code» ist die bislang teuerste Schweizer Serie, vollumfänglich von privaten Investoren finanziert. Nur der Sendetermin bei dem bislang ungenannt gebliebenen internationalen Streaminganbieter steht noch aus. «Der Serienstart soll mit Events und Premieren mit lokalen Stars verbunden werden», erklärt Regisseur Alex Martin dazu. «Das ist momentan leider nicht möglich.» Entstanden ist der Krimi-Mehrteiler aus der Zusammenarbeit mit Klaus Maria Brandauer, den der Drehbuchautor und Produzent Martin während der Arbeiten zu «Manipulation» (2011) kennen gelernt hatte – auch wenn Brandauer die Serien-Hauptrolle wegen Terminproblemen letztlich nicht übernehmen konnte. «Es gab zahlreiche Hürden, Aufs und Abs bei der Entwicklung der Serie, deshalb hat es mit allen Verzögerungen zehn Jahre gedauert», sagt Martin und relativiert auch gleich die Kosten. «Die teuerste Schweizer Serie zu drehen, ist kein Ansporn für mich; das ist ja auch nicht so schwierig.» Gehe man nur schon nach Deutschland, würden die Budgets vergleichbar oder grösser. «Und für amerikanische Verhältnisse sind wir billig – dort kostet schon eine einzelne Episode bis zu sechs Millionen.» (nü)

«Für gewisse Aufnahmen waren die Schauspielerinnen und Schauspieler zwar vor Ort», sagt der Basler Alex Martin, der 2011 den in Lörrach gedrehten Schweizer Thriller «Manipulation» produzierte und für «Capelli Code» Drehbuch, Regie und Produktion verantwortet. «Aber das Meiste ist im Studio entstanden.» Vorerst noch in Berlin, doch Martin verspricht sich viel von dem Aufnahmeverfahren, für das er mit seiner Produktionsgesellschaft European Star Cinema und weiteren Partnern ein eigenes Filmstudio gründet – in Basel.

Eine neue, alte Methode

Dass Filmschaffende in Studios gehen, um Ton und Lichtverhältnisse kontrollieren zu können, ist nichts Neues. Lange vor den digitalen Tricksereien aktueller Blockbuster setzte das Kino auf die elegante Illusion der sogenannten Rückprojektion – ein Prinzip, das schon in den 30er-Jahren zum Einsatz kam. «Wenn zum Beispiel Hinnerk Schönemann als Entführer in einem Feld steht, agiert der Schauspieler im Studio vor einer Plexiglas-Leinwand mit zwei Projektoren, die den Hintergrund erzeugen», erklärt Alex Martin das Vorgehen.

Während Schönemann seine Zeilen spricht, bewegt sich auf der Leinwand eine zweite Person, etwas mitgebrachtes Schilf vom Originalschauplatz schafft zusätzliche Raumtiefe – fertig ist die «Aussenaufnahme». «Für mich als Regisseur ist das ein Traum», schwärmt Martin. «Ich muss mich nicht um die Action im Hintergrund kümmern, sondern kann mich voll auf den Schauspieler vor der Kamera konzentrieren.» Anders als beim sogenannten Greenscreen, bei dem der Hintergrund erst nachträglich digital eingefügt wird, müssen Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Rückprojektion nicht vor leerer Leinwand spielen.

Im Studio behält der Schauspieler dagegen trockene Füsse. zvg

Diese Methode – Martin spricht von «Virtual Production» – löst nicht nur technische, sondern auch logistische Probleme und ermöglicht die Arbeit mit kleineren Teams. «Das war wichtig, weil wir die beschriebene Szene in einem Naturschutzgebiet im Walliser Pfynwald gedreht haben.» Weniger Menschen bedeutet weniger Füsse und damit weniger Schaden, der angerichtet wird. «Wir können uns vor Ort auch mehr Wartezeit leisten, die sonst schnell teuer würde, und mit den verschiedenen Lichtverhältnissen arbeiten.»

Bringt man Schauspielerinnen und Schauspieler nicht zum Berg, sondern den Berg ins Studio, dient das der Nachhaltigkeit. «Reisen, Transport und Kulissenabbau, die bei vielen Filmen rund 80 Prozent des CO 2 -Ausstosses verursachen, entfallen», erklärt Martin. Umgekehrt erhofft sich der Regisseur eine grössere Reichweite für Filme und Serien, die im Virtual-Production-Verfahren erstellt werden, erlaubt es die Rückprojektion doch, verschiedene Sprachversionen herzustellen – und zwar mit neuen und landesspezifisch bekannten Gesichtern. Statt zu synchronisieren, würden Darstellerinnen und Darsteller ganz einfach in die bestehende Szenerie integriert.

Der internationale Markt liegt um die Ecke

«Wenn wir dieses Multi-Language-Modell verwenden, dann auch deshalb, weil unsere Streamingplattform auf lokale Darstellerinnen setzt und sich so von anderen Anbietern abheben möchte.» Für neue Sprachversionen würden bei «Capelli Code» die Figur des Ermittlers und die Geiseln ausgewechselt, übrig bliebe der Schauplatz in den Bergen und die Handlung um die Geiselnahme. Die Technologie ermöglicht also eine Art von Franchising, die Weitervermarktung von Serienideen. «Und dafür ist Basel der perfekte Standort», sagt Martin, «mit dem französischen, deutschen und dem italienischen Markt gleich um die Ecke.»

Doch nicht nur internationale Film- und Werbeproduktionen sieht Martin in seinem «Filmstudio Basel» gut aufgehoben. Mit der richtigen Grösse, so ist er überzeugt, lasse sich am Filmstandort Basel «wirklich etwas bewegen». Grundlage dafür bietet die fotorealistische Echtzeit-Visualisierung künstlicher Welten, wie sie die Videospielindustrie mittlerweile ermöglicht. «Das ist nicht nur für die Filmindustrie ein Gamechanger, sondern für die gesamte Kreativwirtschaft: Man denke an Architektur-Visualisierungen, durch die man sich frei bewegen kann, an interaktive Lösungen für Museen, an digitale Events, an Produktpräsentationen und so weiter!»

Regisseur Alex Martin. zvg

Am liebsten wäre Alex Martin deshalb ein zentraler Standort in Basel. «In einem richtigen Filmstudio braucht es Platz für die Maske, Requisiten, sanitäre Anlagen. Sonst geht der Vorteil des Zeitgewinns anderswo wieder verloren.» Momentan steht das Filmmaterial in Pratteln, wo auch eine Zehn-Meter-Leinwand aufgebaut wird. «Die kleinste Grösse, mit der sich arbeiten lässt, sind 200 Quadratmeter. Ideal wären vier Hallen zu je 200–400 Quadratmetern», sagt Martin. Dadurch liesse sich die Wartezeit durch Umbauten vermeiden, was auch der Geschichte dient.

Mit genügend Platz könnten Darstellerinnen und Darsteller ihre Szenen nämlich in chronologischer Reihenfolge drehen. «Für den emotionalen Spannungsbogen ist das super.» Dieser sei ohnehin wichtiger als ein authentischer Schauplatz. «Wir stellen Filme her, die sind ja von vornherein nicht ‹echt›.» Und selbst wenn an einem Originalschauplatz gedreht würde, müsse man diesen zuerst herrichten.

«Bei der Fiktion sucht man immer nach dem besten Weg, um die Aussage einer Geschichte zum Ausdruck zu bringen», erklärt Martin. «Hätte ich meine Serie ausschliesslich vor Ort gedreht, man würde den Unterschied nicht erkennen: Die Aufnahmen könnten nicht echter aussehen.»

Begonnen hat Martin seine Laufbahn als Kulturjournalist und Drehbuchautor («Tatort»), bei aller Technikaffinität stehe bei ihm deshalb die Geschichte im Mittelpunkt. Die erzählerischen Möglichkeiten, die sich durch die Rückprojektion ergeben, könne er allein aber gar nicht ausschöpfen, «von Science-Fiction über Western liegt alles drin». Er selbst beanspruche die bestehende Technologie maximal drei bis vier Monate im Jahr: «Was bedeutet, dass ich auf Partnersuche bin.»

So oder so will der Produzent und Filmemacher die Tore zu seinem Filmstudio Basel noch in diesem Jahr öffnen. «Läuft alles nach Plan, legen wir bereits im Herbst los – stellt sich nur noch die Frage nach den Dimensionen.» Wobei ihn die Grösse seiner Vision nicht einschüchtert. «Angst vor grossen Produktionen habe ich nicht», lacht Martin. «Ich möchte Geschichten einfach so erzählen, wie ich sie für richtig halte.» Dass das funktioniert, hat er mit «Capelli Code» bewiesen.