«Da kommen ganze Baumstämme hinab»: Fähren und Weidlinge kämpfen gegen das Hochwasser

Elodie Kolb, Silvana Schreier 14.07.2021, 17.45 Uhr

An Land gesichert: Einige Vereine haben wegen des Hochwassers die Weidlinge aus dem Wasser geholt. Nicole Nars-Zimmer

Die grün-weiss gestreiften Weidlinge stehen am Kleinbasler Rheinufer bei der Johanniterbrücke und sind mit Seilen an Bäumen befestigt. Der Wasserfahrverein Horburg hat seine sechs Boote wegen des Hochwassers aus dem Rhein genommen. Am Mittwoch stand das Wasser bei der Rheinhalle bei 8,8 Metern, 3355 Kubikmeter pro Sekunde strömten den Fluss herab.

«Wir rechnen für längere Zeit mit einem hohen Wasserstand und haben deshalb entschieden, die Weidlinge aus dem Wasser zu nehmen»,

sagt Vereinspräsident Heinz Weishaupt. Problematisch sei vor allem, wenn sich Treibholz in den Schiffen verheddere. Dann entstehe grosser Druck auf die Boje und es bestehe die Gefahr, dass es die Schiffe mitreisst. «Wir haben zwar jedes Jahr mal Hochwasser, aber wenn es sich nur um einige Tage handelt, dann lassen wir sie drin, dieses Jahr ist dementsprechend aussergewöhnlich.» Und: «Wir sind ein Natursport, wir müssen mit solchen Sachen rechnen.»

Eine Ausnahmesituation

«Da wir nicht wissen, wie hoch das Wasser noch steigt, haben wir unsere drei Weidlinge aus dem Wasser genommen», sagt dann auch Beat Waldmeier, Präsident des Rhein-Club Breite. Es komme nicht oft vor, dass das nötig wird. Auch das Klubhaus habe man mit der Hochwasserverbauung gesichert, sagt er. Bei ihnen sei vor allem das Schwemmholz aus der Birs ein Thema:

«Da kommen ganze Baumstämme. Und bei diesem Wasserstand hat niemand eine Chance, ein abgerissener Weidling noch zu retten»,

sagt Waldmeier. Für den Verein bedeute das zwar «eine grosse Menge zusätzliche Arbeit», aber ein Weidling koste mittlerweile auch gut 25'000 Franken, das lasse man nicht einfach davonschwimmen.

Erhöhter Wasserstand kann auch gut sein für Wasserfahrer

Deutlich entspannter sieht Tobias Amann, Medienverantwortlicher und Fahrchef des Basler Rhein-Clubs 1883, die Situation: «Ich bin seit 40 Jahren beim Verein und das ist nicht das erste Mal, das Hochwasser herrscht», sagt er. Normalerweise sei der Rhein einfach zu befahren, allerdings seien viele der Mitglieder auch im Militär mit den Booten in deutlich stürmischeren Gewässern unterwegs und wüssten deshalb, wie mit den Schiffen umzugehen sei. Sie haben die sechs Schiffe nicht aus dem Wasser genommen, sondern mit Seilen zusätzlich gesichert. Nur das eineinhalb Tonnen schwere Langschiff habe man zur Sicherheit im Hafen untergebracht.

In der Regel seien es nur wenige Tage Hochwasser, an denen auch sie sich an das Schifffahrtsverbot halten müssen. «Bei erhöhtem Wasserstand sind dann alle Mitglieder gefordert, mit den Schiffen umzugehen zu wissen. Manchmal ist es gut, wenn der Rhein etwas mehr Wasser führt, damit man auch lernt, damit umzugehen», meint Amann schmunzelnd.

Schwankungen früher stärker

Früher, als die Gewässerregulierung noch nicht so gut war, seien die Schwankungen grösser gewesen, sagt Franz Amann. «Aber wir merken, da ist extrem viel investiert worden. Mittlerweile wird der Wasserstand besser reguliert, als noch vor 20 oder 30 Jahren.» Amann geht nicht davon aus, dass das Wasser wie 1999 auf die Trottoirs bei der Kaserne überschwappt. Er erzählt:

«Das war damals schon speziell, als die Weidlinge, die normalerweise drei Meter weiter unten liegen, plötzlich auf Trottoirhöhe schwammen. Solange das dieses Jahr nicht geschieht, bleiben die Schiffe im Wasser.»

Auch der Fischerklub bei der Wettsteinbrücke macht sich keine Sorgen: «Wir haben die Boote nicht aus dem Wasser genommen, sondern sie einfach zusätzlich mit Seilen gesichert, das ist bei uns der Standard», sagt Präsident Pascal Widmer.

Seit einigen Tagen ist der Fähribetrieb auf dem Rhein eingestellt. Die Stege sind mittlerweile fast komplett unter Wasser. Kenneth Nars

Fährimänner und -frauen sind Tag und Nacht im Einsatz

Auch für die Basler Fähren ist die aktuelle Situation keine einfache. Martina Meinicke, Präsidentin des Fähri-Vereins Basel, sagt auf Anfrage: «Die Fährimänner und Fährifrauen müssen regelmässig vor Ort schauen, ob Fähristeg und die Fähri selbst noch intakt sind.» Das gehe so weit, als dass die Pächterinnen und Pächter auch nachts den Pegelstand des Rheins sowie den Wetterbericht abchecken und zu später Stunde den Weg zu ihrer Fähre auf sich nehmen.

Weiter belaste das Hochwasser den Betrieb auch finanziell. Meinicke:

«Die Fährimänner und -frauen können momentan kein Geld verdienen. Gerade nach dem Coronajahr ist das zusätzlich problematisch.»

Der Fähri-Verein griff den Pächterinnen und Pächter vergangenes Jahr unter die Arme – zum ersten Mal überhaupt, sagt die Präsidentin. «Wir haben für alle vier Fähren einen Teil des Pachtzinses übernommen.» Dies sei nur dank der Mitglieder möglich, obwohl der Verein laut Meinicke vom Wunschziel mit 8000 Vereinsmitgliedern noch weit entfernt ist.