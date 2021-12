Das Rheinbord beim Basler Münster muss saniert werden

Rheinbord-Sanierung Rutschgefahr: Die Pfalz erhält einen neuen Fuss Das Rheinbord unter dem Basler Münster ist nicht mehr standsicher. Es muss saniert werden, bevor es rutscht. Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Das Rheinbord unterhalb der Pfalz ist nicht mehr sicher. Nicole Nars-Zimmer

Der Zustand der Uferverbauung unter der Pfalz des Basler Münsters bereitet seit Jahren Kopfzerbrechen. In der Sprache der Ingenieure lässt sich die Standsicherheit für die vorhandenen Böschungselemente «nach den aktuell geltenden Regeln der Technik nicht mehr nachweisen». Eine Gefährdung für Nutzer dieses Bereichs könne nicht ausgeschlossen werden.

25 Jahre ist es her, dass die Böschung einige Meter rheinaufwärts ins Rutschen gekommen ist. Bei einer Zustandskontrolle Ende 1996 wurden Schäden ermittelt, die vertieft hätten abgeklärt werden müssen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am 4. Februar 1997 brach die Rheinufermauer auf einer Länge von 32 Metern ein. Auch das steile Bord unterhalb der alten Universität war instabil. Mittels einer aufwendigen Sanierung wurde dieser Bereich des Münsterhügels im vergangenen Jahr vom Rhein aus gesichert.

Zu spät reagierte der Kanton auf Kleinbasler Seite. Das Hochwasser dieses Jahres riss drei Fischergalgen mit sich, als sie mitsamt unterspülter Böschung abrutschten. Die Gefahr war dem Kanton bekannt.

Das Münster und die Pfalz stehen auf einem Fels

So weit will man es bei der Pfalz nicht kommen lassen. Die Risiken wären bei einem Rutsch erheblich. Menschen, die etwa die Münsterfähre benutzen, wären gefährdet. Eine Sperrung der Schifffahrt wäre nicht ausgeschlossen. Die hohe Pfalz mit dem Münster steht zwar fest verankert auf einem Fels. Doch welche Kräfte wirkten, sollte sich das über Jahrhunderte aufgeschüttete Rheinbord bewegen, mögen auch die Ingenieure nicht abschliessend beurteilen.

Und dennoch lässt auch diese Sanierung seit einigen Jahren auf sich warten. 2017 lag ein erster Vorschlag für die Arbeiten vor. Er vermochte jedoch vor allem die Denkmalschützer nicht zu überzeugen. Denn das sandsteinerne Rheinbord wäre abgebaut, dahinter eine Betonmauer errichtet und anschliessend die umspülte Ufermauer wieder als «Fassade» davor errichtet worden. Bei genauem Hinsehen hätte es danach wohl nicht mehr wie zuvor ausgesehen. Der Vorschlag landete in der Schublade.

2018 stellte ein neues Ingenieurbüro bereits einen weiteren Vorschlag vor. Dieser sah vor allem einen armierten Betonriegel im Bereich der Böschung vor, um die Ufermauer zu entlasten. Auch diese Lösung gefiel den Denkmalschützern nicht.

Im dritten Anlauf und mit einem dritten Büro soll die Sanierung jedoch gelingen: Das tourismusträchtige Münsterbild bleibt demnach bis auf Retuschen intakt. Denn die historische Struktur wird nicht angetastet, sondern lediglich mit langen Bodennägeln im Grund besser verhaftet. Ein zusätzlicher Betonriegel wird dafür vor der Mauer entrichtet – ein aufwendiges Verfahren, wie aus den Submissionsunterlagen zur Auswahl des durchführenden Ingenieurbüros hervorgeht.

Einen eigentlichen Damm wollen die Planer errichten. Das Rheinbeet wird damit um ein paar Meter verschmälert und das Rheinbord trockengelegt, um den später unter Wasser liegenden Riegel zu giessen. Von den budgetierten Baukosten von rund 5,5 Millionen Franken müssen rund zwei Millionen Franken für diese erweiterten Baustelleninstallationen aufgewendet werden.

Eine Baupiste vom St.-Alban-Tal zum Münster

Der Durchgang unter der Wettsteinbrücke für eine Piste bis zur Baustelle. Nicole Nars-Zimmer

Zwei Bauvarianten stellen die Planer in Aussicht. Die teurere Variante schlägt vor, dass alle Arbeiten vom Wasser her geleistet werden. Die etwas günstigere – und von den Planern offensichtlich favorisierte – Variante sieht einen Zugang über eine aufgeschüttete Baupiste vor, die vom St.-Alban-Rheinweg unter der Wettsteinbrücke hindurch dem Rheinufer entlang bis zur Baustelle geführt würde. Es wäre die Realisierung dessen, was während Jahren als Traumpfad an geballtem Heimatschutz-Widerstand gescheitert ist: eine direkte Fussgängerverbindung vom St.-Alban-Tal zur Münsterpromenade.

Die Baubewilligung liegt bereits vor. Im kommenden Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen und rund ein Jahr dauern. Der Fährbetrieb soll dabei die ganze Zeit aufrechterhalten bleiben und zu einer besonderen Attraktion werden: Die Anlegestellen werden mittels Provisorium auf Gross- wie auf Kleinbasler Rheinseite rheinabwärts verlegt. Dafür erhält die Fähre ein längeres Seil.

